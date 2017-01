Nishani: Serbët po i kthehen kohës së Millosheviçit  

Kreu i shtetit Bujar Nishani, në pritjen e parë për vitin 2017-të me ambasadorët e akredituar në Tiranë: “Mbajtja në fuqi nga Serbia e masave të Millosheviçit për Kosovën nuk i shërben frymës së pajtimit. Bllokimi i Kosovës në nivel rajonal dhe kombëtar bie ndesh me angazhimet e marra nga ata. Ne kërkojmë ecje përpara dhe jo kthim pas”

Arrestimi i kreut të AAK-së Ramush Haradinaj në Francë për një urdhër-arrest të lëshuar nga Serbia në vitin 2014 si edhe ndalimi i trenit serb para se të hynte në Kosovë, që mbante parulla”Kosova është Serbi” duket se kanë sjellë një frymë të re tensioni mes dy vendeve, në luftë dikur. Kreu i shtetit Bujar Nishani, në pritjen e parë për vitin 2017-të me ambasadorët e akredituar në vend ka deklaruar se Serbia nuk mund të mbajë në fuqi masat e Milloshevicit, ai ka kërkuar që të ecet para dhe mos të ketë kthum pas në kohën e errët kur regjimi i Milloshevicit bënte spastrim etnik. Kreu i Shtetit bëri thirrje që rajoni i Ballkanit të vazhdojë të mbajë frymën e bashkëpunimit dhe pajtimit duke e lënë pas të shkuarën konfliktuale pasi ngjarjet që minojnë këto situatë nuk i shërbejnë aspak stabilitetit të gjithë rajonit: “Mbajtja në fuqi nga Serbia e masave të Milloshevicit për Kosovën nuk i shërben frymës së pajtimit. Bllokimi i Kosovës në nivel rajonal dhe kombëtar bie ndesh me angazhimet e marra nga ata. Ne kërkojmë ecje përpara dhe jo kthim pas, në kohët e errëta kur regjimi i MIlloshevicit aplikonte spastrim etnik” u shpreh ai. Më tej Presidenti i Shqipërisë tha se për ne është me rëndësi ruajtja konform standarteve ndërkombëtare e statutit të të gjithë bashkëkombësave tanë në rajon.“Shqipëria kurrsesi nuk mund të neglizhojë vëmendjen konform standardeve ndërkombëtare e statutit të bashkëkombësve tanë në të gjithë vendet e rajonit. Respektimi i tyre është thelbësor”, tha Nishani. “Vitet e fundit rajoni i Ballkanit ka bërë progres duke lënë pas të shkuarën konfliktuale,vendet kanë qenë të orientuara drejt pajtimit e bashkëpunimit, edhe ky progress duhet mbrojtur dhe promovuar më tej. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë i ndërmjetësuar nga BE dhe mbështetur nga SHBA ishte element substancial për paqen dhe pajtimin në rajon, Shqipëria e ka mbetur fuqimisht dhe pa rezerva” Tha Nishani, i cili shtoi se” Ngjarjet që minojnë këto situatë nuk i shërbejnë aspak stabilitetit të gjithë rajonit”