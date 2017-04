Nju Jork Tajms paralajmëron kundër autokracisë së Vuçiç në Serbi

Gazeta prestigjioze amerikane New York Times thotë se fitorja e zgjedhjeve nga Aleksandër Vuçiç në Serbi po “kërcënon lirinë e medias” dhe shton tendencën e përdorimit të liderëve “të fortë” si forcë stabiliteti

Teksa senatori amerikan John McCain mbërriti në Beograd të hënën për t’u takuar me liderët serbë, ku marrëdhëniet Serbi-Kosovë do të jenë në fokus, një nga mediat më me ndikim të Amerikës, New York Times, u shpreh ashpër për triumfin e kryeministrit Aleksandër Vuçiç në zgjedhjet e fundit presidenciale, duke thënë se Serbia “i është afruar autokracisë”. Në një artikull të nënshkruar nga “redaksia” – që përfaqëson opinionin e gazetës më tepër se sa një person të vetëm – NYT tha se zgjedhja e Vuçiç ishte “ogur i keq për demokracinë serbe”, pasi ai tashmë ka “cunguar rëndë lirinë e shtypit dhe ka margjinalizuar opozitën politike”. Zgjedhjet u “karakterizuan nga akuza të frikësimit të votuesve dhe nga një dominim thuajse total i mediave serbe nga Z. Vuçiç dhe partia e tij [Progresive Serbe]”, shtoi gazeta. Gazeta vazhdoi duke paralajmëruar kundër një tendence nga disa liderë perëndimorë për t’i parë politikanët si Vuçiç “si një forcë stabiliteti”, duke shtuar se “arritja e një kontrolli të tillë nga Vuçiç do të ishte një tradhti ndaj vlerave thelbësore të Bashkimit Europian”. Konsolidimi i pushtetit nga Vuçiç në Serbi vjen në një kohë të rritjes së shqetësimeve rreth autoritarizmit në Europën Lindore, në Hungari dhe Poloni veçanërisht, dhe në Turqi, ku pritet që javën e ardhshme të mbahet një referendum për të rritur fuqitë e presidentit turk Erdogan. Në një kohë të shtimit të tensionit mes SHBA-së dhe Rusisë për Sirinë, lidhjet e ngushta të Vuçiç me Kremlinin gjithashtu janë në analizë të imtësishme në Uashington.