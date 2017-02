Nota e Uashingtonit/Lirimi i pilotit italian ngre pikëpyetje mbi seriozitetin e luftës kundër drogave në Shqipëri

Vendimi i Prokurorisë së Krimeve të Rënda në Tiranë për të lënë të lirë një pilot Italian të dyshuar për trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike është pritur me kundërshti nga gjykata dhe ka ngritur pikëpyetje mbi seriozitetin e autoriteteve shqiptare në luftën kundër fenomenit mjaft të përhapur të kultivimit dhe trafikimit të hashashit. Zëri i Amerikës në bashkëpunim me rrjetin investigativ BIRN, i hedh një vështrim luftës kundër drogave

Piloti Italian, Guido Guidi u lejua të largohej nga Shqipëria pas pesë muajsh hetime si i dyshuar për tentativën e trafikimit të 200 kilogramëve lëndë narkotike me avionin e tij të markës Pajper.

70 vjeçari nga provinca e Komos në Italinë e Veriut u la i lirë me kërkesë të Prokurorisë së krimeve të Rënda në Tiranë më 24 janar, në këmbim të një garancie pasurore me vlerë 10 mijë euro.

Sipas vendimit të Gjykatës së krimeve të Rënda për rastin Guidi, të cilin BIRN e disponon, Prokurorja e çështjes, Dolores Musabelliu argumentoi se piloti Italian dyshohet për një vepër penale me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe se ekziston gjithashtu rreziku që ky person të mos vihet në dispozicion të hetimeve. Megjithatë, ajo vlerësoi se garancia pasurore prej 10 mijë eurosh është një masë e përshtatshme për nevojat e sigurimit.

Në vendimin e saj, Gjykata e quajti kërkesën e Prokurorisë për lirimin me garanci të Guidit si kontradiktore dhe gjykoi se sasia e vogël monetare nuk garanton paraqitjen e të dyshuarit përpara organeve të hetimit. “Duke u nisur nga kushtet dhe kriteret e mësipërme, por edhe nga mënyra e organizimit të kësaj vepre penale, transportimi me avion i sasisë së lëndës narkotike dhe përhapja e saj në rang kombëtar dhe ndërkombëtar kohët e fundit e bën këtë vepër me rrezikshmëri të lartë shoqërore”, vërejti Gjykata.

Megjithatë, për shkak të nenit 244 të Kodit të Procedurës Penale, që përcakton se gjykata nuk mund të caktojë një masë sigurie më të lartë se sa kërkesa e Prokurorisë, ajo miratoi lënien e lirë të Guido Guidit.

Gazeta italiane “Il Messaggero”: Abruzzo ‘depozita’ e kanabisit shqiptar/Zona e Abruzzos në Itali është shndërruar në një depozitë gjigante të krimit shqiptar, shkruan në numrin e saj të sotëm gazeta Il Messaggero, në edicionin e Abruzzos. “Vrasës, plantacione kudo dhe përplasje me policinë, teksa Abruzzo është shndërruar në një depozitë gjigante të krimit shqiptar, i aftë që brenda një viti të trafikojë mbi 400 kilogramë, apo 2 mijë kilogramë, nëse llogariten edhe rajonet e Puglias, Lombardisë, Trentino Alto Adiges e Lazios”. “Abruzzo në këtë mënyrë kontribuon në prodhimin e përgjithshëm kombëtar të vendit me shqiponjën me dy koka, duke parë që vetë ministri i Brendshëm shqiptar ka thënë kohët e fundit se si në Shqipëri një pjesë e mirë e shtetit social, i garantuar nga të ardhurat nga jashtë, tani mbahet me marijuanën”. Ndërkaq, krimi shqiptar në Abruzzo ka marrë një goditje të rëndë nga Drejtoria Distriktuale Antimafia e L’Aquilas, që në bashkëpunim me karabinierët, ka mbyllur hetimet për 67 të dyshuar, ndër ta edhe italianë, të përfshirë në trafikun e sasive të mëdha të drogës. Kapo i organizatës është Filip Koroveshi, rezident në San Salvo, i cili e sillte drogën nga Brindisi në Abruzzo me makinë të marrë ne qira ose me autobus, ndërsa figurë e spikatur është Elmas Mersini, i cili mban kontaktet me organizatën nënë në Vlorë dhe me futjen në Shqipëri të të ardhurave nga marijuana në rajonin abrucez. Midis mbi një mijë faqeve të informacionit, një kapitull i kushtohet rrjedhjes së lajmeve nga ana e policisë shqiptare për hetimet nga ana e karabinierëve. Shefi i madh i organizatës, Elton Barjamaj (edhe ai nën hetim nga DDA e L’Aquilas) është përgjuar teksa fliste në telefon me një anëtar të organizatës së “spiunit” që mundësoi sekuestrimin e 420 kilogramëve marijuanë, të cilit i ka thënë se ka marrë vesh nga “xhaxhai”që është nën hetim. Vëllai i të hetuarit është polic në seksionin e narkotikëve, i transferuar në drejtorinë e policisë së Fierit me rekomandim pikërisht nga i hetuari.