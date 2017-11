Nuk është e ndotur Shqipëria, por Qeveria “Rama”

Edi Rama po mundohet t’u tërheqë vëmendjen shqiptarëve për problemet estetike të plazheve apo sjelljen e taksapaguesve me faturat, por përpjekja është e padobishme, pasi Shqipëria nuk është e ndotur nga sjellja e burokracisë, por nga vendimi i kryeministrit për të kanabizuar atë. Për dështimin e turizmit përgjegjës është qeverisja “Rama”, por për ndotjen e vendit me kanabis, fajtor është personalisht Edi Rama

Në të njëjtën kohë që Edi Ramës i kanë shpërthyer në derë dosje të agjencive partnere që provojnë lidhjet e qeverisë me krimin e organizuar, me axhendë të strukturuar nga kryeministri nëpër salla hotelesh në Tiranë vijojnë konferencat, ku prodhohet shou mediatik që mbulon skandalet e mëdha. Një aktivitet tipik propagandistik ishte edhe ai që Ministria e Turizmit dhe Mjedisit zhvilloi ditën e djeshme në kuadër të aksionit 6-mujor, me titull “Pastrojmë Shqipërinë që duam”, ku Edvini i mbuloi të vërtetat e dosjes së përkthyer të Habilajve me deklarata pro mjedisit dhe natyrës. U hoq si dashnor i pemëve dhe gjelbërimit, shefi i Taulantit që zhveshi me dhjetëra hektar pyje në Elbasan dhe gjithë taulantëve të tjerë anembanë Shqipërisë, që nuk pati guxim në katër vite t’iu ndalonte aktivitetin nëpër gurore dhe furra të gëlqeres, apo të financonte ngritjen e landfildeve për të grumbulluar mijëra tonelata mbetje që hidhen rrugëve e lumenjëve të Shqipërisë. Kreu i një qeverie dhe partie të ndotur nga llumi i krimit dhe kanabisit, tani ka filluar të na shesë figurën e pastërorit. Edvini, kryebaroni i narko-shtetit të vetëm europian e sheh problemin e vendit tek mbeturinat, kur e vërteta e vetme është se imazhi i Shqipërisë nisi të ndotet e të bëhet i zi si qymyri, që prej 2013-ës, kur kryeministri futi në parlament kriminelë, narkotrafikantë e përdhunues. Propaganda e mbjelljes së pemëve dhe pezullimit të lejeve mjedisore, me të cilën Rama kërkon të mbulojë skëterrën që mbolli me projektin politik të narko-shtetit, është e pavlefshme për shqiptarët dhe ndërkombëtarët. Të gjithë tashmë janë koshientë se çdo nismë që merr kryeministri dështak është pjesë e përpjekjeve të dështuara të tij për të larë hesapet me drogën dhe krimin që i bëri peshqesh Shqipërisë. Njeriu i bandave është koshient që ka ndërtuar një kabinet të përlyer në llumin e narkotikëve dhe krimit, ndaj tenton të sfumojë hijen e zezë që mbart pas vete kjo qeveri. Shqipëria nuk është aspak e ndotur, nëse këtë fjali e përdor Edvini në funksion të filozofisë së tij të mashtrimit. E vemtja që është e pisët dhe po zhyt shqiptarët në pisllëkun që ka prodhuar vetë është qeveria e Edi Ramës, e cila tashmë po rrezikon të falimentojë vendin me futjen e parave të drogës në ekonomi dhe sistemin bankar. Realiteti në aeroportet e vendeve të BE-së po tregon çdo ditë sesi fatkeqësisht po përçmohen shqiptarët, pasi publiku europian ka krijuar një perceptim fatkeq të tyre si kriminelë, banditë e trafikantë droges dhe shkaktar të kësaj janë Noriega i Ballkanit dhe narko-qeveria e tij, që është bërë strehë mbrojtëse për botën e krimit dhe eksponentët më në zë të tij.

Kryebashkiakja e Shkodrës-Qeverisë: Duam fonde shtesë për menaxhimin e mbetjeve urbane

Në një aktivitet të organizuar ditën e djeshme nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në kuadër të aksionit 6-mujor, “Pastrojmë Shqipërinë që duam” ka qenë e pranishme edhe kryebashkiakja e shkodrës, Voltana Ademi. E njohur për përplasjet e vazhdueshme me kryeministrin Edi Rama, i cili e sulmon në çdo dalje publike nga qarku më i madh i veriut, Ademi iu kundërpërgjigj qeverisë duke thënë se fondet e bashkive janë të pamjaftueshme për të përballuar menaxhimin e mbetjeve, ndaj ajo kërkoi fonde shtesë. Sipas saj bashkitë nuk kanë vende të mjaftueshme për depozitimin e mbeturinave, ndërkohë që edhe gjobiten për këtë problem, për të cilin kërkoi që të mos zgjidhet me gjoba. “Bashkitë pas reformës territoriale janë përpjekur të përmirësojnë situatën sa i takon mbledhjes dhe transportimit të mbledhjeve urbane. Sigurisht nisma në kuadër të këtij aksioni është e vlefshme dhe nuk duhet të mbetet në kuadër të një aksioni partizan. Duhet një plan zhvillimi afatmesëm. Të gjitha bashkitë kanë qenë aktive. Është përmirësuar situata, janë mobiluar burimeve financiare nga vetë bashkitë, dhe kanë filluar të punojnë dukshëm jo vetëm për zhvillimin, por edhe menaxhimin e pikave të nxehta. Kjo është me rëndësi për zhvillimin e ekonomisë dhe turizmit. Shifrat tregojnë se tashmë ka një sensibilizim më të madh edhe të vetë komunitetit. Por ne vazhdojmë të mos kemi investime thelbësore që krijojnë mundësinë e një impakti të madh në mundësinë si ne i menaxhojmë mbetjet. Nuk ka një nivel shtesë fondesh në nivel kombëtar për të menaxhuar mbetjet urbane”, tha Ademi.