Nuk pritet zgjidhje nga Ramë-Droga

Kriza politike ndodhet në kulmin e vet, ndërsa varësia e Edi Ramës prej krimit e drogës e bën të pamundur gjetjen e një zgjidhje në të mirë të vendit. Organizata kriminale që drejton vendin prej pothuajse 4 vitesh ka krijuar një ambient mbytës e tensionues, ndërsa kauza e opozitës për krijimin e një Qeverie teknike që do të mundësoj mbajtjen e zgjedhjeve të lira është e pamundur të pranohet nga kryebanditi i shqiptarëve. Pavarësisht se kreu i LSI, Ilir Meta u tregua i gatshëm të lëshoj mandatet e veta në mënyrë që të krijohen kushtet për mbarëvajtjen e një procesi zgjedhor demokratik dhe po ashtu të ketë një zbatim të plot e efikas të ligjit të dekriminalizmit, Rama sërish e kundërshton këtë zgjidhje, duke këmbëngulur se nuk ka ndërmend ta lëshoj karrigen e pushtetit, që ia garantuan droga dhe krimi. Opozita e qytetarët në ditën e 46 të rezistencës së tyre, në çadrën e lirisë u treguan të gatshëm për dialog që do mundësoj një qeveri teknike me mbështetje të gjerë politike, por sërish Rama e ka të pamundur nisjen e negociatave në të mirë të shqiptarëve. Kreu Basha i ka bërë të qartë Ramës se nuk do të pranoj pazare politike apo aleanca të kurdisura në kurriz të qytetarëve të vendit të vet, ndaj publikisht e fton që të reflektoj dhe të mos pengoj më ndrydhjen e votës së lirë. Por, Rama refuzon t’u përgjigjet ftesave dhe t’i afrohet zgjidhjes, pasi puna e tij për kanabizimin e vendit nga Konispoli në Vermosh do të quhet një pazar i prish me kriminelët. Fakti që Rama nuk lëshon pe dhe i ka shpallur luftë të hapur qeverisë teknike, si një alternativë që do të mund të nxirrte vendin nga kriza politike e do të garantonte standarde e liri në zgjedhjet e 18 qershorit, tregon se për këtë kryeministër në ikje, interesat e xhepave personal dhe të klientelës janë shumë herë më të rëndësishme se stabiliteti i demokracisë dhe pluralizmi. Edi Rama nuk dëshiron asesi ta pranojë këtë alternativë, pasi ai së bashku me njerëzit e krimit ka hartuar një plan të detajuar për të vjedhur zgjedhjet e 18 qershorit dhe për të rikonfirmuar demokracinë e qeverinë fasadë që ndërtoi në 2013-ën. Si ithtar i hajdutërisë dhe korrupsionit masiv, ky njeri që vodhi shqiptarët për katër vite vazhdon t’i fryjë borive të bllokimit dhe mos gjetjes së zgjidhjes, pavarësisht se opozita dhe aleati kryesor në Qeveri janë të gatshëm të mos hyjnë në zgjedhje . Për këtë palo-kryeministër që dështoi të reformonte Shqipërinë ashtu siç propagandoi për katër vite në mediat e paguara me paratë e drogës dhe paratë e vjedhura nga taksapaguesit shqiptarë nëpërmjet tenderave dhe koncensioneve fiktivë, etja për pushtet është aq e madhe sa nuk i bën përshtypje fakti se fatura dhe kostot mund të jenë aq të larta sa të rëndojnë në kurriz të shqiptarëve. Tashmë, Shqipëria dhe shqiptarët kanë vetëm një armik, dhe kjo është tirania e krimit, tirania e korrupsionit, tirania e drogës dhe pa përmbysjen e tyre vendi do të jetë në udhëkryq.