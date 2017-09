Nxënësve nga Medvegja, Bujanoci e Preshevës ju mungon Abetarja dhe librat shqipe

Shqiptarët diskriminohen në kuptimin më klasik pasi ende nxënësit shqiptarë të Medvegjës, Bujanocit dhe Preshevës nuk kanë dhe ndihet mungesa e Abetares dhe librave shqip. Që nga niveli parashkollor, shkollat fillore dhe procesi edukativo-mësimor i shkollave të mesme zhvillohet me planë-programe të vjetruara. Përveç uljes-zvogëlimit të nxënësve në gjitha shkollat kjo krahinë shqiptare përballet edhe me mos nostrifikim të diplomave. Nxënësve ju mohohet të mësojnë mbi historinë Kombëtare, kulturën, traditën shqiptare e ku pjesë e kësaj janë edhe hapësira e Medvegjës, Bujanocit dhe Preshevës, ku ende ka mungesa të Abetares dhe librave shqipe. Kurse Studentët nga këto tri komuna heqin të zitë e ullirit që të studiojnë në Universitete shtetërore të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë që kanë një largësi tepër të madhe me kosto tepër të lartë dhe jo lehtë të përballueshëm.