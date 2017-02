Oerd Bylykbashi: T’ia kursejmë historisë së Durrësit Dakon dhe Velën e betonit

“Durrësi i ngjan Romës në miniaturë, nëse e pret vertikalisht është si një tortë e qytetërimit, do të shohësh të gjitha shtresat më të rëndësishme të historisë së Mesdheut në 2700 vitet e fundit. Roma është 2800 vjeçare, vetëm 100 vjet më e vjetër.

Ju nuk duhet t’ia keni zilinë askujt!

Ju nuk keni vetëm qytetërimin ilir, ju keni një thesar për kulturën botërore. Amfiteatri juaj është amfiteatri i tretë më i madh jashtë Italisë”. Këto ishin fjalët e një eksperteje italiane të cilat mi thoshte në 2003. Asaj i dhimbsej Durrësi po aq sa mua dhe çdo qytetari që i thotë vetes durrsak, por as asaj dhe as mua nuk na kishte shkuar mendja se arroganca dhe deliri politik i një kryetari bashkie që i sheh qytetarët si dele që nuk bzajnë, është më shkatërruese edhe se korrupsioni i babëzitur i atyre që thjesht japin leje ndërtimi për tu pasuruar. Është mëse e vërtetë. Në Durrës kemi qytetërimin e kolonëve helenë që e themeluan, ilirët që e banuan, romakët që e pushtuan dhe e kthyen në një nga qytetet më të mëdhenj të perandorisë të quajtur “Taverna e Adriatikut dhe nga ku nisen Via Egnatia që bashkonte Romën me Bizantin, bizantinët që ringritën muret të ngjashme me ato të Kostandinopojës për nga fortësia, normanet që e pushtuan, venecianët që e kthyen në një prej qendrave kryesore të Republikës se doxheve, princërit arbëresh që e qeverisën në mesjetë, turqit që e pushtuan në 1501 dhe ia zvogëluan rëndësinë, arkitekturën e viteve 20-30 që sheshi me stil arabesk i Dakos e zhduku nga memoria e durrsakëve dhe deri tek kompleksi pranë Torrës Veneciane ku të gjithë e kemi një foto si kujtim nga fëmijëria. Vela e betonit nuk i duhet kësaj historie të jashtëzakonshme. Vetëm e shëmton dhe i vjedh paratë durrsakëve. Sot Dako ka marrë guximin që të shkojë në komision parlamentar për të justifikuar masakrën arkeologjike. Me siguri që do tu kenë shkruar edhe fjalët me të cilat deputetët e qeverisë do e mbështesin megalomaninë e tij për të hyrë në histori me një banalitet betoni. Madje po përpiqen të thonë: “Hë mo, se rrënoja osmane janë”. Turp! Qytete të tjera me zor gjejnë një copë mur 200 vjeçar dhe e nxjerrin ne pah, ne paskemi luksin ti varrosim shtresat e historisë nën beton. Dhe ku pa, mu në hyrjen e qytetit, aty ku vënë këmbën për herë të parë turistët. Fakti që po dalin kaq shume artefakte tregon se sa intensitet historik ka ai vend. Imagjinoni se çdo të mund të bëhej me 6 milion dollarët e Velës së betonit për të nxjerrë në pah Amfiteatrin, farin antik pranë Bashkisë që është një nga faret më të njohur të Mesdheut, çfarë do të zbulohej në sheshin e Bashkisë apo pranë Torrës, do të përfundohej Muzeu Arkeologjik. Kroçerat do të ndalonin në Durrës për të vizituar këtë thesar historik, por as që u shkon në mend për Velën prej betoni. E gjithë kjo do të sillte para për durrsakët, kurse Vela do t’i bëjë hije Torrës. Torra Veneciane nuk ka nevojë për hije, Dako po deshi le te mbajë çadër! Arkeologjia e Durrësit nuk është vetëm e durrsakëve, aq më pak e atyre që votojnë Dakon me lista zgjedhësish të importuar nga rrethet. Është PASURI KOMBËTARE dhe e NJERËZIMIT. Në një vend normal do të zhvillohej edhe referendum për ta mbrojtur arkeologjinë e Durrësit. Por Dako ka Ramën që i vret referendumet e qytetarëve. Kujtoni referendumin e plehrave që e ndaloi! Arroganca po mbyt durrsakët si tymi i plehrave që digjen në Porto Romano dhe helmon ajrin e Durrësit ndërkohë që kryebashkiaku shpenzon 6 milionë dollarët për beton. Sheshi është zgjidhja për votën që nuk blihet. Më 18 shkurt, kujt i dhimbset Durrësi, i djathtë, i majtë me arsye qytetare apo pa parti, e ka një vend në shesh që ta ndalim këtë maskaradë të arrogancës së këtyre që po na qeverisin!