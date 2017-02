Olli:Veliaj po provokon qytetarët protestues-nuk ka respekt për qytetin

Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Tiranës që u mbajt gjatë ditës së djeshme, ku do të diskutohej për buxhetin, në të vërtetë ka percepituar në një debat të provokuar nga kryebashkiaku Erion Veliaj. Situata është acaruar në lidhje me zhvillimin e protestës së opozitës përballë godinës së kryeministrisë, ku këshilltarët e djathtë kanë akuzuar Veliajn se provokon me deklaratat e tij për të mbajtur pastër Tiranën gjatë protestës. Ata gjithashtu janë shprehur se në vend që të ofrojë shërbime për protestuesit, Veliaj qëndron në Këshill me të gjithë hajdutët e tjerë të partisë së Edi Ramës. Nga ana tjetër Veliaj ka akuzuar opozitën se po bllokon bulevardin me çadrën që ka ngritur, por përgjigja nga të djathtët ka qenë se Veliaj po bllokon gjithë Tiranën dhe sheshin e ri. Në mbledhjen e djeshme ishte kreu i këshilltarëve të PD-së Leonard Olli dhe këshilltari tjetër demokrat Fabjan Topollaj, të cilët u konfliktuan me kryebashkiakun Erion Veliaj. Ishte pikërisht Topallaj, ai i cili i hodhi edhe disa dokumente Veliajt në foltore, teksa kryebashkiaku po propagandonte për gjoja investimet e bashkisë së drejtuar prej tij.

Veliaj: Si ju munda njëherë, do ju mund prapë.

Olli: Bravo të qoftë! Nuk ke respekt për qytetin.

Veliaj: Ti nuk ke respekt për qytetin. Ajo që hodhe këtu janë kreditë e buta, sapo i hodhe. Hodhët bursat, ne do t’i japim ato për studentët.

Topollaj: Ju me hajdutët rrini këtu, qytetarët janë në shesh.

Veliaj: I hodhi gjithë kreditë e buta dhe gjithë bursat për studentët e Tiranës, por do ta shohë.