Opozita e bashkuar, vendim politik pas protestës madhështore: Bojkot Kuvendit deri në krijimin e Qeverisë Teknike

Mbledhja e Grupit/Në ditën e dytë të protestës para kryeministrisë, Partia Demokratike ka vendosur të përshkallëzojë qëndrimin përballë mazhorancës me bojkot të Kuvendit. Deputetët nuk do të marrin më pjesë në seancat parlamentare deri në plotësimin e kërkesës për qeveri teknike, kjo vendosur në mbledhjen e kryesisë së PD. Ndërkohë në bulevard vazhdojnë të qëndrojnë mbështetës të PD bashkë me deputetë apo figura të tjera të PD

Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka vendosur të bojkotojë punimet e Kuvendit. Vendimi u mor në ditën e djeshme në mbledhjen e grupit dhe Kryesisë së PD-së të drejtuar nga Basha. “Janë marrë vendime të rëndësishme. Grupi parlamentar nuk do të shkojë më në Kuvend. Është një vendim për të bojkotuar Parlamentin. Nuk është vendosur sesa do të zgjasë bojkoti. Por grupi parlamentar i PD nga dita e sotme nuk do jetë pjesë e Kuvendit, kryetari dhe deputetë të tjerë kanë deklaruar se nuk ka kuptim që njerëzit të jenë në shesh dhe grupi parlamentar të marrë pjesë në një parlament që sipas tyre nuk është legjitim dhe se qeveria nuk duhet të ekzistojë më nisur nga akuzat për kriminalitetin. Është deklaruar se kjo mazhorancë nuk mund të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme”. Ndërkohë që ka një ndryshim edhe sa i përket strategjisë së protestës.

“Pas një ore pritet të ketë një organizim të protestës në formë bashkëbisedimi ku qytetarët të ndryshëm do ngrenë probleme të ndryshme”. Sakaq të hënën priten organizime të reja. Forumi Rinor i PD është angazhuar në të gjitha gjimnazet dhe Universitetet e vendit për të mbledhur në shesh sa më shumë të rinj duke nisur dhe nga simbolika e ditës së rrëzimit të bustit të Enver Hoxhës.

Reagimet – Edhe Aleatët mbështesin vendimin politik të PD/Kryetari i LZHK, Dashamir Shehi tha se protesta e djeshme tregoi se Shqipëria është mërzitur me këtë qeveri dhe dje u dha sinjali për zgjedhje të lira dhe të ndershme. “E rëndësishme është që ne do vazhdojmë. Shqiptarët dolën për një palë zgjedhje që të jenë të ndershme, mos vidhen votat. Si do vazhdojë protesta? Kjo është një çështje që do diskutohet në ditët që vijnë. Kjo tregoi se Shqipëria është mërzitur. Unë gjykoj që kjo është diçka radikale. Ajo që ndodhi dje ishte radikale. Ajo që pashë dje më dha shpresë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne po kërkojmë që votat të numërohen. Protestat duhet të ishin për idetë për zgjidhjet. Të votojmë dhe mos na vjedhin votat. Kjo energji harxhohet në një kohë kur bota e ka certifikuar prej kohësh”, tha Shehi.