Opozita, e vendosur për votimin elektronik, kërkohet të zgjidhet edhe vota e emigrantëve

Opozita vazhdon të mbrojë qëndrimin e saj për votimin elektronik në zgjedhjet e Qershorit. Nga salla e Kuvendit, ish kryeministri Berisha i bëri apel mazhorancës të pranojë kërkesën e opozitës për të bërë këtë mundur votimin elektronik. Berisha gjithashtu akuzoi maxhorancën se po përdor kriminelët për të manipuluar rezultatin. “Kryetari de jure i grupit parlamentar të PS paraqiti këtu qëndrimin e Edi Ramës ndaj zgjedhjeve. Në interesin më të mirë të vendit, në interesin më të mirë të demokracisë shqiptare, në interesin më të mirë të shoqërisë shqiptare unë ju bëj thirrje t’a pranoni kërkesën e të gjitha forcave politike opozitare sepse është rruga ligjore, absolutisht e vetme, për të bërë të mundur që shqiptarët të shkojnë në zgjedhje si një vend demokratik, është rruga e vetme për të bërë që qytetarët shqiptarë të votojnë siç votojnë anglezët, dhe jo vetëm ata por dhe somalezët, edhe ganezët dhe qytetarët e shumë vendeve, të cilët në këtë mënyrë kanë arritur të arkivojnë një diskutim dhe kundërshtira dekadash mbi procesin zgjedhor. Po nëse apriori ju e hidhni poshtë, ju vetëm sa bindni opozitën se në këtë vend zgjedhje nuk mund të ketë. Po ju a e dini se kush ju drejton ju? Ju drejton armiku më i egër, pas kohës së diktaturës, i votës së shqiptarëve, ju drejton njeriu, që njëlloj si Assadi i Sirisë iu thotë qytetarëve se për t’u votuar ai duhet që ata të votojnë një herë në referendum. Kur ai ju thotë juve që për t’ a votuar atë si kryetar, për të patur një rival, duhet të votoni një herë në referendum. D.m.th t’ ja u rregulloj ai referendumin siç do vet. Po me ju ai mund të bëj ç’të dojë por me shqiptarët ai nuk do mund të bëj kurrë. E dyta, të zgjidhet përfundimisht çështja e votimit të emigrantëve. Është një njollë turpi de facto përjashtimi i tyre nga e drejta e votës. Unë e di që i kanë emrat në lista por problemi është se nuk ushtrojnë të drejtën, kurse në një sistem on line i cili instalohet në një shpejtësi të madhe, po të këtë vullnet, por ju dhe kryetari juaj e di që përfundon në koshin e plehrave të historisë dhe nuk ka si ta pranojë kurrsesi”, tha Berisha.

Halimi: Shqiptarët të kërcënuar nga korrupsioni elektoral- Votimi e numërimi elektronik, mjeti i vetëm/ Deputeti Eduart Halimi në fjalën e tij gjatë seancës parlamentare ditën e djeshme foli mbi domosdoshërinë e numërimit elektronik që garanton zgjedhjet e lira. Halimi përmendi Asamblenë Politike të Partisë Popullore Europiane (PPE), e cila ka shumicën në Komisionin dhe Parlamentin Europian, ajo miratoi me unanimitet një rezolutë për Shqipërinë e cila bën thirrje për zgjedhje të lira e të ndershme dhe dënon shitblerjen e votës diskutoi ndër të tjera zhvillimet e pritshme politike që lidhen me anëtarët e saj: “Dy ditë më parë Asamblea Politike e Partisë Popullore Europiane (PPE), e cila ka shumicën në Komisionin dhe Parlamentin Europian, diskutoi ndër të tjera zhvillimet e pritshme politike që lidhen me anëtarët e saj. Rezoluta bën thirrje për aprovimin me konsensus të reformës zgjedhore si dhe për zbatimin e ligjit për dekriminalizmin e politikës dhe kërkon masa urgjente kundër kultivimit dhe trafikimit të drogës. Ndaj dua të bëj të qartë edhe një herë sot për të gjithë, për publikun, për palën tjetër por edhe miqtë dhe partnerët tanë ndërkombëtare se nuk mund të ketë zgjedhje normale pa u eleminuar shitblerja e votës, pa u bërë dekriminalizmi i politikës dhe u garantuar vota e lirë edhe e ndershme që sipas nesh e garanton votimi dhe numërimi elektronik”. Halimi kujtoi më pas zgjedhjet e Dibrës pasi leksioni i saj tregoi pra se opozita duhet të gjente zgjidhje për zgjedhjet e lira e të ndershme duke u shprehur për kryeministrin Rama si simboli i kontratës me krimin dhe për këtë arsye mbi ne nga të gjitha anët e administratës njerëz me rekorde të tmerrshme kriminale nga trafikantë prostituash e trafikantë droge deri në vrasës gjakftohtë. “Opozita mëshiron vullnetin për të goditur korrupsionin e kudondodhur elektoral. Për këtë çështje opozita ka bërë një betejë të gjatë, të mundimshme për të cilën ka marrë dhe kosto me vetëdije të plotë, sepse nuk mund të ketë zgjedhje normale në Shqipëri nëse nuk ka votim dhe numërin elektronik në çdo qendër votimi. Çështja e votimit elektronik nuk ka lidhje as me fitoren dhe as me humbjen për shkak programi elektoral. Beteja për votim dhe numërin elektronik nuk është një betejë për pushtet. Nuk është një betejë për karrierë mes Bashës dhe Ramës apo Metës. Është nje betejë për parime për standarde demokratike që garanton çdo qytetar të votojë i lirë, që vota e tyre të lexohet drejt pa futur duart e pista pushteti. Sot kur është kryeministër Rama, krimi është i kudondodhur dhe nesër e përgjithmonë pavarësisht kush do të jetë në pushtet. Kjo është një betejë për një mision historik që opozita e ka detyrë ta udhëheqë. Sa për programin pastaj që i qan hallin opozitës ka kohë të diskutojmë në muajt e ardhshëm”. Në mbyllje të fjalës së tij deputeti i Partisë Demokratike ju bëri thirrje depuetëvë të pranishëm në sallë për gadishmërinë e diskutimeve me palën tjetër, me miqtë e partnerët ndërkombëtare çdo zgjidhje, të bindur se votimi dhe numërimi elektronik do të garantonte në kushtet e rënda të krimit që ndodhet Shqipëria zgjedhje të lira dhe të ndershme: “Ditët ikin dhe koha për reformën zgjedhore ngushtohet çdo ditë e më shumë. Retorikë nuk është zgjidhja për një proces normal votimi në 18 qershor. Zgjidhja e korrupsionit elektoral, e largimit të ndikimit të krimit të kudondodhur, të lidhur me politikën në qendrat e votimit, e shitblerjes së votës, për ne është votimi dhe numërimi elektronik. Ta bëjmë sot kur ju jeni në pushtet dhe ne jemi në opozitë dhe të jetë përgjithmonë për të shpëtuar Shqipëria nga problemet me zgjedhjet. Ndaj se fundmi po e ripërsëris atë që është e qartë për ne, por duhet të jetë e qartë për të gjithë, për publikun, për palën tjetër, për qytetarët por dhe miqtë dhe partnerët ndërkombëtarë, se nuk mund të ketë zgjedhje normale në Shqipëri nën hijen kërcënuese të korrupsionit elektoral, të shitblerjes së votës, të përfshirjes së bandave të veshura me pushtet, të banditëve të dalë nga parcelat e kudondodhura të kanabisit me leje qeveritare. Koha e pamjaftueshme është vetëm një alibi për t’i ikur misionit të vështirë dhe përgjegjësisë për t’u garantuar shqiptarëve zgjedhje të lira e të ndershme. Ne jemi të gatshëm të diskutojmë me palën tjetër, me miqtë e partnerët ndërkombëtare çdo zgjidhje, por jemi të bindur se votimi dhe numërimi elektronik do të garantonte në kushtet e rënda të krimit që ndodhet Shqipëria, zgjedhje të lira dhe të ndershme për Shqipërinë dhe shqiptarët”, përfundon fjalën e tij Eduart Halimi.