Origjina e 800 mijë eurove, Prokuroria sekuestron regjistrat e shitblerjes të “Kurum”  

Saimir Tahiri dhe shoferi i tij, Gentian Ceka do të merren në pyetje për lidhjet me Orest Sotën

Dosja e Orest Sotës, biznesmenit 25 vjeçar që në makinë ju gjetën 863 mijë euro dhe dy patenta për mjete lundruese të Saimir Tahirit ka kaluar zyrtarisht në kompetencat e Prokurorisë për Krimet e Rënda. Organi i akuëz që prej disa javësh po shqyrton edhe çështjen Habilaj-Tahiri, tashmë duke marrë shtysë nga dëshmia e Sotës, ka vendosur që në ditët në vazhdim të merret në pyetje edhe vetë ish-ministri e Brendshëm, së bashku me shoferin e tij, Gentian Ceka. Tahiri dhe Ceka do të pyeten nga prokurorët e çështjes për praninë e pajustifikueshme të tre patentave të ish-ministrit dhe gruas së tij, në automjetin “Land-Rover”, ku u sekuestruan dhe katër çanta me para. Ndërkohë hetimet paralelisht do të vijojnë me verifikimin e imtësishëm të tabulateve celulare të Gentian Cekës, pasi ka dyshime se ky i fundit mund të ketë qenë në makinë dhe mund të jetë larguar pasi iu shmangën postobllokut të policisë së Elbasanit. Edhe vetë Sota në dëshminë e tij e ka justifikuar praninë e patentave në automjetin e drejtuar prej tij, me miqësinë që ai ka me shoferin e Tahirit, por rrethanat e vërteta të ngjarjes pritet të zbulohen nga hetimi i detajuar që kanë nisur prokurorët. Gjatë pasdites së djeshme një tjetër masë e rëndësishme është ndërmarrë nga prokurorët që kanë marrë nën shqyrtim dosjen e Orest Sotës. Në përpjekjen për të gjetur më shpejtësi gjurmë të origjinës së parave të gjetura në makinën e biznesmenit 25 vjeçar, prokuroria ka sekuestruar edhe regjistrat e shit-blerjes pranë kompanisë së çelikut “Kurum” në Elbasan. Shuma marramendëse e parave nuk ka pasur asnjë dokument bankar apo faturë pagese shoqërimi. Ky hap i hedhur nga organi i akuës, vjen për shkak se në deklaratat që pasuan arrestimin e Sotës, vetë ortaku i Saimir Tahirit dhe babai i tij nxituan të justifikonin shumën e çmendur të parave me mundësinë e shlyerjes së disa faturave të papaguara për blerjen e hekurit tek kompania turke. Ndërkohë synimi i prokurorëve është që të kontrollohet e gjithë praktika e shitjeve të kësaj kompanie, për të mësuar nëse i arrestuar Oresti Sota dhe babai i tij Lefter Sota kanë blerë aty hekur, ose nëse kanë detyrime financiare ndaj saj. Pavarësisht se babai i Sotës ka pretenduar se sasia e eurove i përket atij, ai ende nuk është paraqitur në prokurori dhe të verë në dispozicion dosjen me pretendimet e tij. Teksa opozita i ka ashpërsuar tonet dhe po i kërkon organeve ligjzbatuese të zbardhin plotësisht çështjen, pasi janë tepër të larta shancet që shuma prej 863 mijë eurove të ketë dalë nga shtëpia e Saimir Tahirit gjatë kohës që Këshilli i Mandateve me urdhër të Ramës i jepte kohë ish-ministrit të fshihte provat e krimit, vetë Tahiri ka zgjedhur të heshtë. Ndryshe nga ç’bilbiloste pak ditë më parë duke kërcënuar në mënyrë indirekte Edi Ramën që të mos e shiste por ta merrte në mbrojtje, ish-ministrit me qetësinë e pazakontë po tregon se është më i përfshirë seç duhet në çantën plot me para që u gjet në sediljet e “Land-Rover”-it të Sotës. Kur kujtoi se i shpëtoi kthetrave të mprehta të ligjit dhe organeve të drejtësisë, Tahiri po rrezikohet gjithmonë e më tepër pasi Sota dhe të ardhurat nga kompanitë e familjes së tij nuk arrijnë të justifikojnë shumën marramendëse të parave “CASH” që ju gjetën në makinë së bashku me tre patentat për mjete lundruese ish-ministrit. Pavarësisht luftës që qeveria i shpalli organit të akuzës, për të shpëtuar nga tërheqja që Saja do t’i bënte drejt qelisë, duket se establishmenti qenka kaq shumë i përlyer në historitë e krimit të organizuar dhe bandave të narkotrafikut, saqë as heshtja dhe as zhdukja e provave nuk do t’i shpëtojë.