Paketa 1 miliard dollarë e Ramës, Berisha paralajmëron bankat: Mos pastroni paratë e drogës!

Ish-kryeministri: “Ju bëj thirrje bankave që të mos lajnë paratë e drogës, të mos bëhen pjesë e një projekti kriminal. Bankave iu bën thirrje të ruajnë dinjitetin e tyre. Nuk ka maxhorancë tjetër që do e njohë këtë borxh”

Paketa e Ramës me 1 miliard dollarë investime është sulmuar sot në Kuvend nga ish-kryeministri Berisha, i cili paralajmëroi bankat që të mos bëhen pjesë e këtij projekti, që sipas tij është thjesht për të pastruar paratë e drogës. “Ju bëj thirrje bankave që të mos lajnë paratë e drogës, të mos bëhen pjesë e një projekti kriminal. Bankave iu bën thirrje të ruajnë dinjitetin e tyre. Nuk ka maxhorancë tjetër që do e njohë këtë borxh”, u shpreh Berisha. Kryeministri Rama e lançoi pak ditë më parë këtë paketë, që parashikon investime në infrastrukturë, arsim dhe shëndetësi përmes partneritetit publik-privat. Në fakt oferta më e fundit e qeverisjes është të shiturit e të ardhmes sonë për interes të pasurimit të një grushti njerëzish sot. Fryma e propozimit 1 mld euro është vetëm imitim i turpshëm i politikave të ndjekura nga qeveritë e Greqisë. Nisma e kryeministrit për të dhuruar 1 mld euro as nuk do të përmirësojë gjendjen ekonomike të vendit, as do të nxjerrë nga moçali i taksave dhe tarifave të vendosura mbi kokë tek bizneset dhe as nuk do të lehtësojë kredi dhënien e bankave, të cilat vazhdojnë të nxjerrin fitimin e tyre jashtë. Në të kundërt, do të përkeqësojë dhe të shtrydhë gjithnjë e më shumë bizneset të cilët vazhdojnë të vuajnë një treg të kapur dhe aspak të lirë.