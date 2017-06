Paniku në “plevicën” socialiste/Rama, i pazoti edhe të riciklojë premtime

Fushata e barcaletave dhe e pronësisë mbi timonin e pushtetit po fsheh të vërtetën, panikun nga falimentimi i 25 qershorit, për shkak të mungesës së bilancit gjatë këtyre 4 viteve. Edi Rama s’është i zoti as të riciklojë premtime elektorale, prandaj po flet lart e poshtë për votimin symbyllur, pasi do ta shihnin më vonë se ç’do të bënte ai për shqiptarët

Duke mos pasur alternativë dhe program që do të përmirësojë jetën e shqiptarëve, Edi Rama po paraqitet në këtë fushatë elektorale si politikani më i dështuar në historinë 27 vjeçare të vendit tonë. Duke e ndierë fundin politik, i zënë në panik nga ndëshkimi me votë masive, i qytetarëve, kryeministri në ikje, jo vetëm që nuk po prezanton program që do të nxjerrë shqiptarët prej varfërisë dhe mjerimit ekstrem, por po përsërit nga qyteti në qytet, nga mitingu në miting gënjeshtrat të ricikluara qysh prej 2013-ës. Në këtë situatë ku gjendet, Rama po bën përpjekje të mëdha që të blej vota, duke rrezikuar standardet zgjedhore. Kështu, inkuadrimi i administratës shtetërore në fushatën zgjedhore të Partisë Socialiste vijon të përbëjë një shqetësim madhor për opozitën edhe pas firmosjes së marrëveshjes mes dy palëve për të nxjerrë vendin nga kriza politike. Për çdo ditë ish kryeministri Berisha dhe opozita është shndërruar në denoncuesin më të madh të presioneve që i bëhen punonjësve të administratës për të bërë fushatë për kandidatët socialistë dhe për të votuar për ta. Fakti që Edi Rama po detyron përfaqësuesit kryesorë të partisë së tij në qarqe të ndryshme që nëpërmjet shantazhit dhe presionit të mbushin sheshet me punonjës të administratës tregon se kryeministri i trembet ndëshkimit me votë popullore më 25 qershor. Por, në këtë pikë kryeministri në ikje ka të drejtë. Gjëmën e madhe që iu bëri shqiptarëve, nuk mund ta kaloj kaq lehtë. Edvin Rama, ky kryeministër i turpit që për katër vjet mbajti peng Shqipërinë, duke parë fuqinë e bashkimit popullor rreth Republikës së Re të Lulzim Bashës, e ka të pamundur të mos dalë para shqiptarëve me thesin e mashtrimeve të vitit 2013. Tashmë e dimë të gjithë se ëndrra e kryeministrit është të mbaj pushtetin dhe për këtë i duhen bandat dhe kriminelët, ashtu siç i duhen fort edhe votat e administratës. Por, në situatën ku gjendemi, Rama po e harxhon kohën duke thënë se do ta mbaj pushtetin, por shqiptarët nuk i harrojnë lehtë vuajtjet e katër viteve, ku si pasojë e këtij pushteti kriminal u detyruan të braktisin familje e shtëpi, në kërkim të një të ardhme më të mirë. Ndaj rrenat e recituara për çdo ditë nga dështaku kryeministër, populli jo vetëm që nuk i merr për bazë, por mbi bazën e këtyre rrenave do ta ndëshkojnë fort, duke e hedhur si fundërrinë.