Papa Françesku emëron ipeshkvijtë e rinj në Shqipëri, Dom Gjergj Meta në ish-abacinë e Mirditës

Nga 3 ipeshkvijtë e rinj, dy prej tyre i përkasin brezit të ri të meshtarëve, të pasditeve ’90. Në dioqezën historike të Mirditës, shkon ipeshkëv Dom Gjergj Meta, një klerik mjaft i pranishëm në media, në dioqezën tjetër historike, atë të Sapës, Dom Simon Kulli, ndërkohë që ipeshkëv i kishave të jugut emërohet Atë Giovanni Peragine

Kisha Katolike në Shqipëri priti në festë tre ipeshkvijtë e rinj të emëruar nga Papa Françesku. Për dioqezën e Sapës, Ati i Shenjtë Bergoglio emëroi ipeshkëv, administratorin aktual dioqezan, don Simon Kulli; për dioqezën e Rrëshenit, Papa emëroi ipeshkëv don Gjergj Metën, vikarin aktual të përgjithshëm të kryedioqezës së Tiranë-Durrësit; për Administraturën Apostolike të Jugut, u emërua ipeshkëv rregulltari barnabit, misionar në Milot, atë Giovanni Peragine. Plotësohet kështu një nevojë e ndjerë për udhëheqje shpirtërore në kishat përkatëse dioqezane, ku ipeshkvijtë aktualë kanë mbushur moshën e pensionit. Njoftimi i emërimit të ipeshkvijve të rinj u bë në orën 12 në Vatikan e po kështu edhe në selitë dioqezane përkatëse, raporton Radio Vatikani. Nga emërimet e reja ipeshkëvnore vërehet se Kisha Katolike e Shqipërisë po kalon dalëngadalë në duart e thirrjeve të para vendase në meshtari. Dy prej ipeshkvijve të rinj janë pinjollë të asaj toke e Kishe.Por edhe në figurën e ipeshkvit të ri të Jugut, vlerësohet lidhja e ngushtë e Kishës me misionarët e përkushtuar, për të cilët Shqipëria është bërë atdheu i dytë e vendi i bashkëpunimit në misionin e përbashkët të përhapjes së Lajmit të Mirë të Ungjillit në trevat shqiptare.

Që nga rënia e regjimit komunist e deri më sot, ringjallja e besimit dhe përforcimi i strukturave kishtare është realizuar duke u mbështetur në dy këmbë, duke marrë frymë me dy mushkëri, duke ecur me meshtarët e rregulltarët misionarë nga njëra anë, e me thirrjet vendase, nga ana tjetër; thirrje qe kane mbijetuar persekutimin e diktaturës e thirrje të reja, që tashmë janë bërë meshtarë të gatshëm për të marrë në duart e tyre fatet e Kishës në Shqipëri.

Përshëndetja e parë e Imzot Gjergj Metës, ipeshkëv i ri i Rrëshenit – Mirditë/Papa Françesku pranoi dorëheqjen e Shkëlqesisë së Tij, imzot Cristoforo Palmieri, nga detyra e qeverisjes baritore të dioqezës së Rrëshenit e njëkohësisht, emëroi ipeshkëv të ri të Rrëshenit, imzot Gjergj Metën, deri tani, vikar i përgjithshëm i kryedioqezës Tiranë-Durrës. Ja fjala pas emërimit e atij, që jemi mësuar ta ndjekim në shtyp në mbrojtje të vlerave të krishtera në shoqëri:

Përshendetja e Ipeshkëvit të zgjedhur të Rrëshenit Gjergj Meta

Shumë i Nderuar Atë Kristofor, Bariu dhe Ati i kësaj dioqeze të Rrëshenit, fjalët e para janë për ju sot në shenjë falenderimi për shërbimin dhe të mirën që keni bërë në këto vite, më parë si famullitar e më pas si Ipeshkëv i Rrëshenit. Faleminderit e Zoti të shoqëroftë në vitet në vazhdim. Kjo dioqezë do t’ju kujtojë gjithmonë me respekt dhe dashuri dhe do të keni gjithmonë një vend të veçantë në këtë dioqezë. Një fjalë dhe një mesazh për mirditorët e mrekullueshëm dhe shumë të vuajtur. Më pranoni si njërin prej jush. Unë i njoh vuajtjet tuaja, kohën dhe shekujt që kanë rënduar mbi ju. Zoti ka dashur që unë të jem bariu juaj në një moshë të re e prandaj ju lutem, me lutjen dhe miqësinë tuaj, bëni të mundur që të jem një i krishterë i mirë bashkë me ju dhe një bari i mirë për ju. Një fjalë për ju të dashur meshtarë e motra. Papa Françesku nuk ka zgjedhur më të mirin ndër meshtarët shqiptarë për të shërbyer në këtë dioqezë. Për këtë të jeni të sigurtë. Ka qenë për mua një “po” shumë e vështirë, shumë e vështirë! Ajo që kam është humaniteti im, brishtësia dhe vogëlsia ime. E dorëzoj në duart tuaja që do të jeni bashkëpunëtorët e mi më të afërt. Ashtu sikurse Papa Bendikti edhe unë mund të them se Zoti ka zgjedhur një punëtor të përvujtë në vreshtën e tij. Më ndihmoni të jem një vëlla për ju dhe një bari që jep jetën e tij për delet e veta. Së bashku të vazhdojmë të çojmë e të kumtojmë gëzimin e Ungjillit në çdo familje të dioqezës, te çdo i ri e sidomos tek të varfërit dhe të mënjanuarit e kohës tonë. Kumtimi i Mbretërisë së Hyjit është detyra jonë parësore. Ta bëjmë së bashku këtë gjë pa u kursyer.

Zoti ju bekoftë të gjithëve! Marie Tuci dhe shokët e saj martirë na ndihmofshin në këtë rrugëtim të ri që feja jonë të veprojë nëpërmjet dashurisë.

Dom Simon Kulli do jetë ipeshkëv i ri i Sapës/I takoi detyra e vështirë e administrimit të dioqezës së Sapës, menjëherë pas kalimit në amshim të ipeshkvit të dashur të saj, imzot Lucian Avgustinit. Është fjala për don Simon Kullin, të cilin Papa Françesku e emëroi ipeshkëv të ri të Sapës.

Ja përshëndetja e tij për klerin dhe besimtarët, pas emërimit:

I Nderuar Kleri i dioqezit të Sapës, të dashur besimtarë.

Së pari, dëshiroj të falenderoj Bariun e Mire Krishtin Zot i cili se harron kurre grigjen e vet dhe perkujdeset gjithmonë për të, e falenderoj Shpirtin Shenjt për çdo të mirë që ka bërë në jetën time, me jetën time dhe për jetën time, që po denjohet të më therrasë mua të padenjtin si pasues të apostujve për të perjetësuar veprën e Krishtit që është Bari i amshueshëm. Së dyti, falenderoj Kishën Shenjte Katolike, Shenjtin Atë Papë Franceskun për besimin në mua dhe vleresimin ndaj jetës sime meshtarake. Së treti falenderoj klerin e dioqezës së Sapës dhe të gjithë bashkpuntorët e ngushtë sepse secili nga ju ka kontribuar që Sapa të shëndërrohet në një familje të mrekullueshme, falë dashurisë që keni treguar dhe vazhdoni të tregoni ndaj meje duke më pranuar ashtu sikurse Zoti ka dashur që të jem. Te jesh bari i një dioqeze është përgjegjësi e madhe dhe barrë e rëndë, për me tepër të jesh pasardhes i Imzot Avgustinit ketij bariu të mrekullueshem dhe të pa harruar. Do përpiqem të ndjek gjurmet tija. Dashuria e tij per këtë dioqezë më nxit të pranoj me bindjen dhe fenë e sigurtë se Krishti Bariu i mire është gjithmonë me ne deri në të sosur të botës dhe se kemi mbështetjen dhe ndërmjetësinë e Shenjtës Tereze të Kalkutës, martirëve të Shqipërisë, Zojës së Këshillit të mirë, Pajtores së Shqipërisë. Atyre u besoj vetveten dhe popullin fisnik të Sapës.