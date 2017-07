Papa Françesku: Zhdukja e urisë, objektiv i largët; mungon solidariteti

“Jemi të vetëdijshëm se nuk mjafton ndjeti i mirë për t’u siguruar të gjithëve bukën e përditshme, por duhet të pranojmë se të gjithë kanë të drejtë për këtë, prandaj duhet ta kenë”. Në një mesazh për Konferencën e 40-të të përgjithshme të Organizatës Botërore të Ushqimit e Bujqësisë (FAO), që u lexua sot nga Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, Papa Françesku vëren me keqardhje, se objektivat për zhdukjen e urisë nuk janë plotësuar akoma. Sipas Atit të Shenjtë, kjo “varet shumë nga mungesa e kulturës së solidaritetit, që nuk arrin t’i hapë rrugë vetes në veprimtaritë ndërkombëtare, të cilat mbeten shpesh të lidhura vetëm me pragmatizmin e statistikave, ose me dëshirën për një efikasitet, ku nuk përfshihet ideja e bashkëndarjes”. “Selia e Shenjtë – lexohet më tej në mesazh – ndjek me vëmendje të madhe veprimtarinë ndërkombëtare e dëshiron të ndikojë për ta orientuar që të favorizohet jo progresi i thjeshtë, ose objektiva teorike për zhvillim, por zhdukja e vërtetë e urisë dhe e kequshqyerjes”. “I nxitur edhe nga dëshira për t’i inkurajuar qeveritë – shpjegon më tej Ati i Shenjtë – dua të bashkohem me një kontribut në programin e FAO-s për furnizimin me fara të familjeve fshatare, që jetojnë në zona, ku janë bërë bashkë pasojat e konflikteve me ato të thatësirës”. Ky gjest i shtohet punës së Kishës Katolike, e cila, për thirrje shenjte, u qëndron pranë të varfërve të tokës dhe shoqëron impenjimin konkret të të gjithëve në favor të tyre”.

Në Turqi: shpronësohen manastiret e kishat siro-ortodokse/Në Turqi, janë së paku 50, kishat, manastiret dhe varrezat siro-ortodokse, të përhapura kudo në Mardin, në rajonin juglindor të Tur Abdin, që gjatë viteve të fundit janë shpronësuar nga qeveria. Të gjitha kanë kaluar nën kontrollin e drejtpërdrejtë të Nënsekretarisë për Thesarin, që ia ka besuar ato presidencës së Punëve Fetare. Sipas burimeve lokale, ky operacion është zbatuar në përfundim të procesit për kthimin e Mardinit në një komunë metropolitane. Riorganizimi administrativ i ka kthyer fshatrat përreth në lagje të zonës metropolitane. Në vitin 2016, një komitet qeveritar i Mardinit u ngarkua me inventarizimin e institucioneve jo private dhe filloi procesin e shndërrimit të kishave, të manastireve e të varrezave siro-ortodokse, të pranishme në rajon, në pasuri të Nënsekretariatit për Thesarin. Që në vitin 2013, pas një procesi të gjatë gjyqësor, Fondacioni Mor Gabriel pati arritur të rimerrte në dorë manastirin historik ortodoks të Mor Gabrielit, që daton në shekullin IV pas Krishtit. Edhe tani, pas këtij shpronësimi të ri, Fondacioni iu drejtua sërish gjyqit, por padia u hodh poshtë nga organet administrative turke. Fondacioni Mor Gabriel, njofton agjencia katolike Fides, i ka dërguar një peticion Gjykatës civile të Mardinit, me të cilin kërkon bllokimin e procesit të shpronësimit. Organizata të krishterësh siro-ortodoksë, të emigruar në Evropë – si Bashkimi Evropian Siriak – kanë filluar të mobilizohen kundër këtij veprimi, që e konsiderojnë “sekuestrim të paligjshëm”.

Kronika – Hap i ri ekumenik për Doktrinën e Shfajësimit/Të mërkurën e ardhshme, më 5 korrik 2017, në Wittenberg të Gjermanisë, qytet ku lindi Reforma në vitin 1517, kur Luteri paraqiti 95 tezat e tij kundër indulgjencave, Bashkimi Botëror i Kishave të Reformuara do të japë miratimin ekumenik, arritur prej kohe ndërmjet katolikëve, luteranëve dhe metodistëve, mbi doktrinën e shfajësimit. Doktrina e shfajësimit për hir e përmes fesë, është në qendër të Ungjillit. Marrëveshja mbi interpretimin dhe mënyrën si vepron realisht shëlbimi i sjellë nga Krishtit mbi mëkatarin, ka rëndësi themelore për progresin ekumenik. Kishat e Reformuara do të pohojnë tani se miratimi mbi të vërtetat themelore të doktrinës së shfajësimit, është në përkim të plotë me doktrinën e reformuar. Prandaj mund të themi se me këtë mirëkuptim, zgjidhet një nga problemet me rëndësi të dorës së parë, që pati shkaktuar mosmarrëveshje ndërmjet reformatorëve dhe autoriteteve të Kishës katolike në shekullin XVI. E kjo krijon kushtet për të ecur përpara drejt bashkimit më të plotë shpirtëror dhe kishtar të protestantëve me katolikët. Gjatë një liturgjie ekumenike, krerët e Bashkimit Botëror të Kishave të Reformuara do ta miratojnë zyrtarisht Deklaratën e Përbashkët mbi Doktrinën e Shfajsimit, në praninë e delegatëve të Kishës luterane, metodiste e katolike. Këshilli Papnor për nxitjen bashkimit të të krishterëve do të përfaqësohet nga Sekretari, Imzot Brian Farell dhe nga i nderuari Avelino Gonzalez, punonjës i Seksionit Perëndimor të Dikasterit, Kjo ngjarje e madhe do të jetë një gur tjetër kilometritk në udhën drejt bashkimit të dukshëm të të krishterëve: nuk është akoma caku ekumenik, ku dëshirojnë të arrijnë të gjitha palët, por mund të quhet, pa dyshim, një fazë domethënëse në udhën e përbashkët.

Lidhur me miratimin ekumenik të kësaj doktrine themelore, Kishat e Reformuara nënvizojnë posaçërisht rëndësinë e lidhjes ndërmjet shfajësimit dhe angazhimit në favor të drejtësisë në botë. Hiri kërkon të kryhen vepra të mira në ndërtimin e Mbretërisë së Hyjit, mbretëri e drejtësisë, e paqes, e pajtimit. Shfajësimi të nxit të jesh përkrah viktimave të shypjes e të shfrytëzimit, në kundërshtim të plotë me sistemet e padrejtësisë e të përdhunës shoqërore dhe ekonomike.

Duke e kuptuar sa i përbashkët është ky urdhërim i krishterë, katolikët, luteranët, metodistët e reformatët mund të gjejnë rrugët më të përshtatshme të bashkëpunimit, në shërbim të njerëzimit. Në këtë kuptim, përparimi ekumenik në dialog nuk është thjesht përpjekje akademike e specialistëve të sektorit, por ka ndikim pozitiv e konkret mbi mënyrën sesi të krishterët e konfesioneve të ndryshme jetojnë e punojnë së bashku, me frymë solidare, duke e dëshmuar bashkërisht Ungjillin në shoqëri.