Paralajmërimi edvinist/“BE të na pranojë, megjithë zullumet e mia”

Frika prej dështimit në mandatin e dytë, po e shtyn Edvinin të riluajë kartën e shantazhit ndaj BE-së. Tani ai flet për një Shqipëri, që do orientohet “të dalë ku të dalë”, nëse Brukseli nuk do tregojë më interes. Deklarata, një sinjal shqetësues, pasi përfshihet në paranojën edviniste, jo vetëm Erdogani, por edhe Putini apo të tjera fantazma autokratike

Vetëm një javë pasi i plotësoi vetes dëshirën për të patur nën kontroll të plotë timonin, duke blerë zgjedhjet e 25 qershorit me paratë e pista të drogës e duke shantazhuar e vendosur nën presion qytetarët, Edi Rama ka marrë përsipër të bëjë rolin e “të fortit” të Ballkanit, në një përpjekje amatoreske për t’i dhënë mend e shantazhuar BE-në. I përhumbur në ëndrrat me timonierë, hajduti profesionist i “Rilindjes”, mori përsipër të flasë e komentojë politikat e integrimit të Bashkimit Europian, madje duke kërcënuar indirekt institucionet e këtij të fundit se nëse Shqipëria nuk ka vëmendjen e duhur në projektet e tyre, “lideri suprem” do të shohë alternativa të tjera. Duke njohur personalitetin aspak të qëndrueshëm të Ramës, i cili është i njohur për përdorimin e herëpashershëm të kartës ruse dhe asaj turke, shqiptarët duhet të frikësohen për idetë e krisura që kryeministri i tyre shfaq në publik. Deklarata shantazhuese e Ramës ndaj BE-së, përveç pasionit të tij për të udhëhequr me dorë të hekurt si Putin dhe Erdogan, merr stimul edhe prej mungesës së vullnetit dhe dëshirës së skuadrës së tij për të punuar në të mirë të Shqipërisë. Në thelb “Rilindja” nuk është gjë tjetër veçse një grupim i politikanëve oligarkë që vjedhin votat e shqiptarëve, në mënyrë që të drejtojnë shtetin në një katër vjeçar, të cilin mund ta shfrytëzojnë për të vjedhur dhe grabitur çdo pasuri publike. Në kuadër të kësaj, vlen të theksojmë se familja e madhe europiane, ku shqiptarët ëndërrojnë të jenë pjesë nuk afron në gjirin e saj grupe kriminale e hajdute si ekipi fitues i Edi Ramës, që i shkelin me këmbë interesat dhe nevojat e qytetarëve të tyre. Kështu pra, i bindur se edhe në mandatin e dytë do të punojë përkrah njerëzve të botës së krimit dhe drogës për të kriminalizuar më tepër shoqërinë shqiptare e për të ushqyer më tepër kulturën e hajdutërisë dhe grabitjes së parave të takspaguesve, Edvini e di se Europa s’ka për t’ia hapur dyert e as nuk do t’i çelë negociatat ndaj luan kartën e presionit ndaj saj dhe nis e flet për alternativa, të cilat nuk ekzistojnë. Rama dhe të gjithë sahanlëpirësit e tij në PS e dinë që për Shqipërinë nuk ka një alternativë të dytë përveç anëtarësimit në BE dhe sado që kryeministri i çartur të dalë e të shesë mend, apo t’i bëjë presion BE-së, ai e di se e vetmja gjë për të cilën ka nevojë vendi është puna e palodhur dhe reformat efikase. Duke punuar në këtë mënyrë vendi mund të bëhet pjesë e kësaj familje të madhe demokratike, ndërsa në kundërshtim të plotë me ëndrrat e Ramës, realiteti nuk paraqet asnjë grupim tjetër ku ne mund të tentojmë të bëhemi pjesë.