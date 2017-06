Partia Demokratike hap zyrtarisht zgjedhjet për kreun e saj

Përveç Lulzim Bashës, kryetarit të PD, i cili shpalli kandidimin për një mandat tjetër dhe ngrirjen e kompetencave gjatë periudhës deri më 22 korrik, Eduard Selami, ish-kryetar i PD, ka shpallur kandidaturën e tij, duke premtuar rikthimin e së djathtës shqiptare në ditët e saj të lavdishme

Partia Demokratike ditën e djeshme ka hapur zyrtarisht garën për kryetarin e saj. Vendimi, i cili është bërë publik mban firmat e dy nënkryetarëve të PD-së, Edi Paloka dhe Edmond Spaho, të cilët kanë marrë funksionet pasi Lulzim Basha i ngriu funksionet e tij në parti. Kandidatët e deritanishëm në garën për kreun e PD janë Lulzim Basha dhe Eduard Selami. Zgjedhjet në PD do të mbahen më datë 22 korrik dhe ato do të mbahen në respekt të plotë me statutin e kësaj force politike, pas përfundimit të mandatit të kryetarit aktual.

Eduard Selami shpall kandidaturën për kreun e Partisë Demokratike/ Deputeti i Partisë Demokratike Eduard Selami ditën e djeshme nga ambjentet e selisë shpalli zyrtarisht kandidaturën e tij për kreun e kësaj force politike. Ai u shpreh se me eksperiencën e tij do të ofrojë një lidership dhe opozitë të fortë, ndërsa nënvizoi se Partia Demokratike duhet reformuar për të rigjetur vlerat e saj. Teksa shtroi nevojën e një analize të hapur brenda Partisë Demokratike, Selami theksoi se përgjegjësia për humbjen e PD në zgjedhjet e 25 qershorit nuk mund t`i faturohet vetëm kryeatir Lulzim Basha. Selami shpall kështu kandidaturën pas hapjes zyrtare të garës për kryetarin e PD, ku Lulzim Basha ngriu funksionet e tij në parti për t’i dhënë anëtarëve dhe strukturave mundësinë për të votuar të lirë për kryetarin e ardhshëm, ashtu siç edhe e përcakton statuti i partisë. “Jam këtu të shpall kandidaturën time për kryetar të Partisë Demokratike në zgjedhjet që vijnë, pas një humbje të padëshiruar për ne demokratët, por pas verdiktit të popullit shqiptar që në demokraci është ai që vendos më së fundi. Ajo ç’ka është kryesorja është një analizë e sinqertë, e hapur, e drejtpërdrejtë, brenda familjes politike, duke parë në radhë të parë gjëra që na bashkojnë, sesa gjërat që na ndajnë”, tha Selami për mediat.