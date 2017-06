Partia Popullore Europiane apelon shqiptarët: Votoni PD-në, është rruga e duhur drejt BE

Presidenti Joseph Daul: “PD përfaqëson alternativën e vetme të qëndrueshme për përmirësimin e ekonomisë, pasi është e vetmja parti që ka paraqitur një plan të detajuar për të ringjallur gjendjen ekonomike të vendit, për të krijuar vende pune dhe për të investuar në arsimin e lartë dhe kërkimin”

Partia popullore Europiane, grupimi më i madh politik në Europë që drejton institucionet BE-së, ka kërkuar një votë të shqiptarëve për PD dhe Lulzim bashin si rrugën e duhur që Shqipëria të shkojë drejt Europës. Presidenti i Partisë Popullore Europiane (EPP), Joseph Daul, dërgoi një mesazh mbështetjeje për Partinë e PPE të Partisë Demokratike të Shqipërisë (DPA) dhe për kandidatët e saj dhe kryetarin e partisë, Lulzim Basha. “Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri këtë të diel nuk janë vetëm për zgjedhjen midis të djathtës apo të majtës, por zgjedhja midis një të ardhmeje të begatë evropiane për Shqipërinë ose një vazhdimësie të stanjacionit dhe pasigurisë.

PD përfaqëson alternativën e vetme të qëndrueshme për përmirësimin e ekonomisë, pasi është e vetmja parti që ka paraqitur një plan të detajuar për të ringjallur gjendjen ekonomike të vendit, për të krijuar vende pune dhe për të investuar në arsimin e lartë dhe kërkimin. Një parakusht për përparimin ekonomik gjithashtu nënkupton që Shqipëria duhet të vazhdojë me reformën gjyqësore, të respektojë sundimin e ligjit, të luftojë krimin e organizuar dhe korrupsionin dhe të krijojë mundësi për qytetarët e saj, veçanërisht për gjeneratat e reja. Basha ka luftuar gjatë viteve për të modernizuar vendin e tij dhe unë besoj se ai do të mbetet i angazhuar për zbatimin e të gjitha reformave të nevojshme për ta sjellë Shqipërinë më afër vlerave dhe standardeve evropiane. Çdo ndërhyrje apo synim për të manipuluar me rezultatet e zgjedhjeve nuk do të tolerohet. Unë u bëj thirrje autoriteteve shqiptare të respektojnë të gjitha standardet ndërkombëtare për të siguruar që zgjedhjet të jenë të lira dhe të drejta. Një Shqipëri demokratike dhe e fortë do të sjell stabilitet dhe siguri në rajonin e Ballkanit. Qeveria e sapozgjedhur do të duhet të përshpejtohet me përpjekjet e tyre për të zbatuar sundimin e ligjit, reformimin e gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit dhe ndalimin e prodhimit të kanabisit. Së fundi, dëshiroj që të gjithë kandidatët e PDSH-së dhe kryetarin e PDSH-së Basha, për një fitore të thellë në zgjedhje”. PPE është partia politike më e madhe dhe me ndikim në nivel evropian të qendrës së djathtë, e cila aktualisht përfshin 79 parti anëtare dhe partnerë nga 41 vende, kryetarët e Komisionit Evropian, Këshillin Evropian dhe Parlamentin Europian, drejton 7 vende të BE, 13 anëtarë të Komisionit Evropian dhe është Grupi më i madh në Parlamentin Europian.