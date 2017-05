Pas marrëveshjes, PD bën gati listën e ministrave dhe drejtorëve teknikë

PD ka bërë gati listën me 6 ministrat, zëvendëskryeministrin, 3 drejtorët teknikë, kreun e KQZ dhe Avokatin e Popullit. Burime nga PD thanë se lista me emrat do t’i dërgohet Ramës. Nëse do të pranohen, emrat e kabinetit të qeverisë do t’i dërgohen Presidentit për t’u dekretuar dhe më pas do të duhet të marrin votëbesimin në parlament. Kuvendi pritet të mblidhet në seancë të jashtëzakonshme të hënën për të votuar dekretet dhe anëtarët e opozitës në komisionet e vettingut.

Basha takim me krerët e PD, jep porositë për zgjedhjet

Kreu i PD-së, Lulzim Basha ka zhvilluar mbi 60 minuta takim me krerët e partisë nëpër rrethe. Burime nga selia blu thanë se Basha ka dhënë porositë për krerët që të mobilizohen dhe të nisin fushatën zgjedhore. Kreu demokrat ka kërkuar edhe propozime për emrat e ministrave dhe drejtorëve teknikë që do të emërohen. Gjithashtu, Basha ka kërkuar nga krerët e rretheve që sa më shpejt të sjellin edhe propozimet me emra për kandidatë për deputetë në të gjitha zonat. PD-ja pritet që shumë shpejt të bëjë publike listën e kandidatëve për deputetë në të gjithë Shqipërinë.

Basha takim me aleatët, diskutohet për marrëveshjen dhe listat

Pas takimit me krerët e PD-së në rrethe, krye demokrati Basha ka zhvilluar një takim me aleatët e koalicionit lidhur me zgjedhjet parlamentare. Temë e diskutimit ka qenë sesi do të përfshihen aleatët e PD-së në zgjedhje, si do të përfaqësohen. Nga burimet u tha se u fol që partitë aleate të hyjnë në zgjedhje me logon e PD-së dhe kryetarët e partive aleate të jenë në listat e PD-së.

SEANCA E JASHTËZAKONSHME/ Të hënën mblidhet Kuvendi, votohet Vetting-u dhe ndryshimet në qeveri/ Kuvendi i Shqipërisë do të mblidhet në një seancë të jashtëzakonshme të hënën e javës së ardhshme për votimin e Komisioneve të Vettingut dhe ndryshimeve në qeveri.

Në bazë të marrëveshjes së gjerë të arritur mes kryeministrit Rama dhe kreut të PD-së Basha, zgjedhjet do të mbahen me 25 qershor, ndërsa opozita do të marrë postin e zv/kryeministrit dhe postet e 6 ministrave të konsideruar teknikë.

QEVERIA

-Zv/kryeministër, teknik

-Ministri i Brendshëm, teknik

-Ministri i Arsimit, teknik

-Ministri i Shëndetësisë, teknik

-Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, teknik

-Ministri i Financave, teknik

-Ministri i Drejtësisë, teknik

-Drejtori i OSHEE

-Drejtori i Përgjithshëm i ALUIZNI-t

-Drejtori i Përgjithshëm i Hipotekave

-Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve

-Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor e Rural.