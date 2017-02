Pas protestës, Rama del me videomonologun e gomarit “bëje Zot ëndërr”

Pas fshehjes që zgjati një ditë e gjysmë, ku Edi Rama konfirmoi se kur shqiptarët mbushin sheshin kundër tij ai trembet dhe struket duke e shndërruar pasionin për ekranin në fobi, krye dështaku publikoi në Facebook video-monologun si çdo të diel, ku në një përpjekje të pashpresë tentoi të baltosë marshimin e 500 mijë qytetarëve, të cilët i kërkuan llogari për korrupsionin, varfërinë, papunësinë, kanabizimin që ai iu bëri peshqesh këto katër vite. Ai foli për mungesë provash që do të mund të vërtetonin makutërinë e tij dhe nivelin e hajdutërisë së kësaj qeverie, duke treguar se nuk i mjaftojnë votat e blera me paratë e kanabisit e të marra vjedhurazi me presione nga bota e krimit në Dibër dhe Kolonjë, për të treguar se ai dhe njerëzit që mban pas vetes kanë për synim të organizojnë një palë zgjedhje fasadë, rezultatin e të cilave do e korrin duke ruajtur status-quonë e duke dhuruar milionat, që janë frytë i superprodhimit të arave të kanabisit. Edvini i frikësuar nga bashkimi qytetar dhe vullneti i tyre për të mos ndalur marshin protestues deri në rrëzimin e qeverisë së “Rrënimit” tregoi në monologun e djeshëm panikun që e ka mbërthyer dhe padyshim faktin se nuk po di si t’i bëj bisht situatës apo të ofrojë një zgjidhje konkrete që do të kënaqte popullin e revoltuar. Në këtë video Rama tregoi edhe njëherë se nuk e njeh situatën dhe nuk di nga t’ia mbajë tashmë që rreth 500 mijë shqiptarë deklaruan mbështetjen për kauzën e opozitës për mos hyrjen në zgjedhje në qoftë se vendi drejtohet prej tij dhe hienave të pangopura nga uzurpimi i pushtetit. Rama është një i paaftë dhe arrogant që për interesat e veta nuk nguron të dhurojë show duke mos pranuar kërkesat e qytetarëve, por gjithashtu mungesa e informacionit për këto kërkesa e bën atë që të mos dijë të ofrojë një zgjidhje për të dalë nga situata aktuale. Kriza politike ku ne ndodhemi aktualisht është përgjegjësi e qeverisë së tij dështake dhe të korruptuar, ndaj njeriu që u zgjodh për të qeverisur këtë vend duhet të kuptojë se 1 milionë votat që e bënin të ndihej krenar janë transformuar në 1 milionë shuplaka të gatshme për t’u përplasur në fytyrën e tij njëherazi, me synimin e vetëm rrëzimin e tij dhe organizimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Tmerrin që e pushtoi pasi pa mijëra e mijëra shqiptarë nga çdo krahinë e pa dallime partiake të kërkonin të drejtat e tyre dhe të denonconin tashmë hapur të keqen që Rama iu bëri peshqesh, ky palo-kryeministër u mundua ta fshehë ditën e djeshme duke përdorur kartën e reformës në Drejtësi. Sa për dijeni të Edvinit, shqiptarët tashmë ja dhanë përgjigjen për gjithçka, për varfërinë, arsimin dhe shëndetësinë e rrënuar, taksat e larta, papunësinë, korrupsionin dhe njëkohësisht e për kriminelët, të cilëve ai i ka veshur kostumin e drejtorit apo deputetit, ndaj kur flet për drejtësinë duhet të nisë së pari gjykimin ndaj të tijve. Gjithsesi siç e listuam më sipër kjo tentativë e Ramës për t’u shkëputur nga kërkesat e opozitës për qeveri teknike dhe zgjedhje të lira s’është as më shumë e as më pak, përveçse një përpjekje për të mbuluar mungesën e vullnetit dhe aftësisë për të gjetur zgjidhje në këtë periudhë krize, ku shqiptarët i kanë kërkuar të marrë përsipër përgjegjësitë dhe kostot e një qeverie dështake. Reagimi/Basha i kundërpërgjigjet Ramës: Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë kauzë e qytetarëve/ Menjëherë pas video-monologut të Ramës, ku kryeministri i vendosur në gijotinë për përkeqësimin e jetëve të shqiptarëve pretendonte se opozita po përdor qytetarët për qëllimet e veta, reagoi ashpër kreu i demokratëve, Lulzim Basha, i cili nga çadra para Kryeministrisë tha se arsyet për të protestuar po ja tregojnë qytetarët, dhe ai duhet të mos ketë merak. “Të vazhdojë korrupsionin, papunësinë, emigracionin. Le t’i vazhdojë për sa kohë e lënë qytetarët por nuk do e lënë gjatë”, theksoi Basha. Basha vijoi më tej duke deklaruar se opozita do të qëndrojë në shesh, sepse kauza për zgjedhje të lira dhe të ndershme është një kauzë e qytetarëve jo e opozitës. Duke nënvizuar se PD-ja në pushtet do të qeverisë me koalicionin e madh të qytetarëve dhe detyrë parësore do të ketë rikthimin e ligjit e shtypjen e krimit, Basha shprehu gjithë mllefin e akumuluar në radhët e protestueseve shqiptarë kundër një qeverie, e cila i liroi kriminelët më të famshëm nga burgu për të shantazhuar qytetarët.