Pas qeverisë Mustafa bie qeveria Rama, kur bien qeveritë ngrihen kombet

Ky postulat i historisë i deklaruar nga gjeniu Napoleon Bonaparti eshtë lejtmotivi i i opozitës shqiptare e cila prej 85 ditësh po proteston pikërisht për të mbrojtur kryevlerën kombëtare dhe Evropiane në të njëjtën kohë; Zgjedhjet e lira dhe të ndershme,nëpërmjet votës së lirë dhe rikthimin e qeverisjes dhe të shtetit te së drejtës në duart e popullit sovran. Beteja epike e spartanëve blu dhe e ansamblit opozitar, mbeshtetur nga mazhoranca morale është në themel të vyrtyteve të rralla që i trashguam nga historia jonë e vjetër dhe e re. Opozita dhe lideri i saj z Basha pas tre muaj qëndrese në sheshin e Nanë Terezes me bekimin e saj hyjnorë zbresin neser në sheshin e kryetrimit Gjergj Kastrioti për tu betuar përpara Tij dhe flamurit kombëtarë se Atdheut tonë do të ja kthejnë lirinë dhe dinjitetin e nëpërkëmbur nga bandat kriminale, nga çetat e çiçikovëve të binomit Rama -Meta. Tashmë pas tre muajsh qëndresë në çadrën e lirisë në tempullin e mazhorancës morale që do të jetë gurëthemeli i Republikës së Re, për këdo, për miqtë dhe armiqtë e Shqipërisë është e qartë se në këtë vend të vogël por fisnik që të huajt e thërrasin Albani po ndodh diçka e jashtëzakonshme. Shqiptarët janë ngritur për të marrë vetë në dorë fatet e veta jo vetëm ne hapsirën londineze ,28000 km katrorë ,çertifikuar në konferencën e ambasadorëve në Londër në vitin 1913, por në mbarë hapsiren shqiptare në Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Çamëri, Luginën e Preshevës. Opozita Shqiptare, Lideri Basha dhe qindra-mijra vetë që protestojnë janë thellsisht evropianë, në qëllime, sjellje e veprime. Nëse do të perifrazoja fjalët e Atit të Shenjtë Papa Françeskut i cili i quajti me të drejtë martirët e Krishtërimit në trojet tona qytetarët më të mirë të Evropës, deklaroj me bindje të thellë dhë krenari se opozita që nesër zbret në sheshin e Kalorësit të lirisë është opozita më e mirë dhe më dinjitoze e Evropës per tre arsye madhore; Opozita është ngritur në këmbë për mbrojtjen e votës së lirë që është institucioni me i rendësishëm nga ku burojnë të gjitha pushtetet e shtetit të së drejtës. Vota e lirë eshtë gurëthemeli i Bashkimit Evropian SHBA-së e Botës Ero-Atlantike. Opozita shqiptare në këto katër vjet si asnjëherë më parë në historinë e pluralizmit është përballur me një bandë qeverisëse të kmerëve të kuq që instaluan komplotin politik, ekonomik nga pushteti i i tyre kleptokratik, plutokratik. Pasi asgjesoj sipermarrjen e lirë nepermjet monopoleve dhe oligopoleve republika e vjetër kërkon të asgjesojë politikisht shtyllën e demokracisë, opozitën historike që shembi diktaturën më të egër ne Evropë dhe krijimin e nje opozite fasadë,shtojcë të pushtetit të pazareve Rama-Meta. Qeveria oligarkike, narkorepublika e vjetër e arkitektëve Rama-Meta ka çimentosur në ngrehinën e bunkerit shtet, në qeverinë me maskë, me ferexhe një tufë kriminelësh e trafikantësh. Ky Keops kriminal eshtë më i madhi në historinë tonë kombëtare dhe atë tē Evropës që nga lufta e Dytë Botētore. Zoti Basha dhe opozita në një betejë të pabarabartē si ajo e Davidit me Goliatin apo si e spartanëve tē Leonidhës perballë ushtrive tē panumerta të persëve te Kserksit e ka shpartalluar këtē bunker nga i cili ka mbetë vetëm skeleti i zi dhe i ndryshkur i qeverisë bandë e cila me një akt të pashembullt ka denuar veten me vetëvrasje me 18 qershorë. Edi Rama dhe ata që mendojnë ta gradojnë guvernator të Shqipërisë kunder vullnetit të popullit të sajë bëjnë mirë të germojnë në memorien historike dhe te kujtojnë fatin e Hamza Kastriotit në betejën e Albulenës te 2 shtatorit 1457. Tradhtari nuk e mbajti as një orë kurorën e vasalit të sulltanit mbi Krujën, kryeqytetin e Arbërit sepse garda Arbnore e Gjergj Kastriotit e bëri copë copë ushtrinë armike dhe mbretit të vetëshpallur i vunë prangat dhe ashtu të lidhur e derguan në kalanë e Krujes para popullit që brohoriste për fitoren madhështore të Albulenës. Presidenti Benxhamin Franklin ne meson se: Kush nuk lufton për lirinë nuk e meriton atë. Sot mbarë kombi shqiptarë eshtë ngritur për të drejtat e tij universale. Edhe Zoti po flet shqip. Simbolet e betejave legjendare Ramush Haradinaj e Ali Ahmeti qendrojnë madhështorë në Prishtinë e Shkup si piramida të kombit shqiptarë. Tuzi shqiptarë qeveriset nga të zotët e shtepisë dhe u mevehtësua si komunë urbane. Parlamentin e Maqedonisë e kryeson Telat Xhaferi pavarsisht përpjekjeve të deshperuara ne agoni të Ivanovit Shqipëria me 13 maj do të flasë me gjuhen e Gjergj Kastriotit. Pas renies së qeverisë Mustafa radhen e ka për të rënë qeveria Rama. Rama Ik. Te pret Albulena. Republika e Re po lind me nje qeveri siç thoshte Abraham Linkolni; ” Nga popolli, e popullit, për popullin” Kryeminister Lulzim Basha.