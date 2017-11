Pas Saimir Tahirit, rihapet dosja “Roshi” – ai dhe PS e Kavajës grabitën 40 ha bregdet

Familjarët e Elvis Rroshit, i parapëlqyeri i inkriminuar i Edvinit, si dhe familjarët e kryetarit të PS të Kavajës, janë përfitues të 40 hektarëve prona në bregdetin e Spillesë, marrë me dokumente të falsifikuara, të gjitha të përgatitura nga bashkia e Roshit si dhe nga hipoteka e drejtuar prej vjehrrit të kryetarit socialist Gentian Daja

Një nga betejat më të ashpra që Edi Rama ka zhvilluar me opozitën dhe shtetin ligjor, e ku ka qenë kundërshtar i së drejtës, ka qenë ajo me protagonist ish-kryebashkiakun e Kavajës Elvis Rroshin. Ky bandit, përdhunues dhe trafikant droge i dënuar në Itali ishte fytyra e vërtetë e klanit “Rilindas”, që Edi Rama integroi në PS, për të mposhtur gardën e vjetër, e për të krijuar një strukturë që në qeverisjen vendore dhe qendrore do të punonte për të zhvatur pasuritë e shqiptarëve e për të aplikuar politikat kanabiste të shefit kryeministër. Rroshi i Kavajës u kthye në simbolin e socialistëve të angazhuar për të shkatërruar të ardhmen e vendit dhe për ta dorëzuar pushtetin në mënyrën më legjitime të mundshme tek klanet e narkotrafikut dhe krimit të organizuar. Edi Rama u bë mburojë për banditin e tij të vyer, duke penguar shkarkimin e tij si një subjekt i ligjit të dekriminalizimit, për të cilin lart e poshtë nëpër kancelaritë Europiane deklaronte se e mbështeste. Me Rroshin, kryeministri i drogës tregoi se është i gatshëm të sakrifikojë gjithçka për të mbrojtur lidhjet e tij me krimin. Ish-kryebashkiaku i Kavajës ndërkohë e shfrytëzoi kostumin me imunitet që i veshi Edvini për tu shndërruar në një baron të vërtetë, duke vjedhur ç’të mundte nga pasuritë e qytetarëve dhe pronat e tyre. Ai ndërtoi masivisht në zonën bregdetare që ishte nën juridiksionin e Kavajës dhe shpërbleu me truall gjithë familjarët e miqtë, që përbëjnë sot një nga klanet hajdute e kriminale më të fuqishme në vend. Por pavarësisht se epoka e Rroshit me pushtetin u mbyll për shkak të ligjit të dekriminalizimit, ai vijon të mbetet një hije e zezë që përndjek kryeministrin. Emri i tij dhe i shumë familjarëve e të afërmve të tij, por edhe të kreut të PS-së në Kavajë, Gentian Daja rezultojnë të jenë përfituesit kryesor të pronave shtetërore, të cilat u përvetësuan nëpërmjet falsifikimit të dokumenteve nga 10 ish-zyrtarë dhe zyrtarë të arrestuar të Hipotekës dhe ALUIZNIT në Kavajë. Në bazë të dokumenteve zyrtarë toka kanë përfituar edhe ata që kanë lidhje fisnore me nënprefektin e arrestuar të Tiranës, Fatos Kaja, si edhe të ish-kryetarit të Komunës Kryevidh, Nezir Leçini. Këta persona, siç rezulton nga dokumentet zyrtarë, kanë qenë përfitues të drejtpërdrejtë ose e kanë marrë pronësinë nëpërmjet transaksioneve nga shtetas të tjerë. Në disa raste, rezulton se familjarët e drejtuesve lokalë, pasi janë bërë pronarë, ua kanë shitur tokat e tyre kompanive ndërtuese për zhvillimin e tyre. Ideja është që këto shitje për llogari të perandorive të betonit, me shumë gjasa janë imponuar nga dyshja Rroshi-Daja, që kanë betonizuar bregdetin e Kavajës. Nga hetimi i Prokurorisë së Kavajës rezultoi se drejtues dhe ish-drejtues lokalë të qytetit kanë tjetërsuar llojin e tokës nga ranishte në tokë arë, nëpërmjet dokumenteve të falsifikuara. Pas ndryshimit të regjimit të tokës, ata e kanë ndarë atë tek persona të ndryshëm, si edhe e kanë regjistruar në Hipotekë. Në kërkim është shpallur ish-krye regjistruesi i Hipotekës së Kavajës, Seid Cikalleshi, i cili është edhe vjehrri i ish-kryetarit të PS-së në qytet, Gentian Daja.

Disa nga përfituesit:

-Familja Rroshi

4300 m2 Hide Ismail Elmadhi; Azem Selman Rrroshi; Nasije Abdulla Rroshi; Renato Abdyl Kodra

4200 m2 Xhemile Mersin Çullhaj; Elton Hamdi Rroshi

2400 m2 Xhemal Kasem Hoxha; Shpetim Ferhat Kaja; Shqipe ymer Kaja; Servete Ferhat Rroshi; Mustafa Selman Rroshi

-Familja Daja

4300 m2 Fatmir Muharrem Daja