Pasi shpërdoruan miliona me palma, Lali Eri vendos të shpërdorojë miliona me pisha, se mbase nuk thahen

Tashmë është zyrtare. Palmat e mbjella në autostradën Tiranë-Durrës do të zëvendësohen me pisha të buta mesdhetare. Projekti është miratuar gjatë mbledhjes së pasdites së djeshme në këshillin bashkiak me 31 votat e mazhorancës. Këshilltarët e LSI votuan kundër projektit duke u shprehur se kryeqyteti ka emergjenca shumë më të mëdha se sa dekorimi i kësaj rruge, ndërkohë që këshilltarët e PD u larguan para se të niste votimi i rendit të ditës. Nënkryetari bashkisë, Arbër Mazniku u shpreh se projekti prej 2,5 mln eurosh synon zëvendësimin e palmave të thara sipas tij për shkak të kushteve të pazakonta të motit dimrin e shkuar, me pisha të buta që i përshtaten më tepër kushteve klimaterike të vendit tonë. Në fakt e vërteta është krejt ndryshe. Kryeministri pasi zhvati paratë e palmave në autostradë kërkon tëzhvat edhe ato të pishave. Ishin qindra milionë leka palma që pa mbushur një vit të plotë u çuan dëm, ndërsa këto para iu vodhën qytetarëve shqiptarë. Kryeministri që propagandoi asokohe se të gjithë ata që i dilnin kundër këtij projekti nuk e dëshironin Shqipërinë e pastër dhe të bukur. E vërteta doli sheshit. Pasioni i kryeministrit nuk ishte për një qytet të bukur, ishte për të shfrytëzuar milionat që dolën nga xhepat e qytetarëve. Sot në bashkëpunim me marionetën e tij në bashkinë e Tiranës, Edvini kërkon 2.5 milionë euro të tjera për të bërëzëvendësimin e palmave me pisha mesdhetare. Që nga dita e parë që mori karrigen e pushteti, Rama investoi vetëm për pasurimin e xhepave personal. Atij dhe ‘personazheve’ që e shoqërojnë nuk u intereson aspak mirëqenia e qytetarëve të vet, mjaft që milionat të shkojnë në destinacion.