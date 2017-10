Paulin Sterkaj shkatërron kullën e Prek Calit, për inat të Tom Doshit

Fadromat e Qeverisë, me investimin e Paulin Sterkajt dhe me urdhrin e Edi Ramës kanë prishur kullën e Prek Calit, anti-komunistit të veriut, e cila ishte në rikonstruktim, në proces për t’u kthyer në muze. Akti interpretohet në opinionin e Shkodrës dhe Malësisë, si një sulm ndaj deputetit Tom Doshi, i cili është pasardhës i drejtpërdrejtë i heroit antikomunist dhe si i tillë cënon interesat politike të Stërkajt

Deklarata/Berisha: Edvin Kristaq Rama, akt hakmarrjeje primitive atërore ndaj Kullës së heroit legjendar të rezistencës anti-komuniste të veriut të Shqipërisë

Ish-kryeministri Sali Berisha nëpërmjet një postimi në Facebook ka denoncuar një ngjarje të ndodhur në Vermosh, ku fadromat e qeverisë kanë prishur kullën e Prek Calit, anti-komunistit të veriut të vendit, e cila ishte në proces rikonstruktimi. Berisha akuzon për këtë akt kryeministrin Edi Rama, ndërsa banorët e zonës e quajnë këtë një akt hakmarrjeje primitive. “Qytetari dixhital denoncon Edvin Kristaq Ramën, që në një akt hakmarrjeje primitive atërore po rrafshon me fadroma Kullën e heroit legjendar të rezistencës anti-komuniste të veriut të Shqipërisë, Prek Cali”, shprehet Berisha. Ndërkohë në mesazhin denoncues të ardhur nga vendngjarja theksohet se komuniteti është i revoltuar sepse rikonstruksioni i nisur i kullës ishte financuar nga vetë ata në nderim të heroit antikomunist dhe jo nga instancat shtetërore të Ramës, që përveç lënies në harresë i bëjnë peshqesh edhe shkatërrimin përfundimtar. “Përshëndetje z. Berisha. Ju shkruaj për një shqetësim kombëtar. Sot fadromat e Bashkisë Malësi e Madhe shembën muret e shtëpisë së heroit, prijësit dhe atdhetarit tonë Prek Cali. Shtëpia e tij ka qenë e amortizuar 80% dhe populli i Vermoshit që jeton në Amerikë mblodhi fondet për rindërtimin e saj. Punimet filluan para një muaji dhe sot ishte në përfundim kati i I por fadromat e kuqe të komunizmit e rrëzuan për të dytën herë heroin tonë. Gjithë komuniteti është i shqetësuar dhe i revoltuar. Të lutem publikoje, me respekt nga Vermoshi”, thuhet në denoncimin e bërë nga banorët e Vermoshit. Banorët kanë theksuar se u vranë për së dyti prej këtij akti skandaloz të pasardhësve të komunistëve, që sot janë në pushtet. Vlen të kujtojmë se 72 vite më parë banorët e kësaj zone u ngritën kundër komunistëve dhe lëvizja mori emrin “Kryengritja e Kelmendit”. Banorët u ngritën me armë në dorë për të mos lejuar që në malet e Kelmendit të hynin forcat komuniste, të cilat kërkonin të shtypnin me dhunë rezistencën antikomuniste të kelmendasve. Në këtë luftë mbrojtëse, Kelmendi u bë vatra e shkëndisë dhe vazhdimësisë së Kryengritjes së parë Antikomuniste në Shqipëri dhe në të gjithë Europën. Kjo i kushtoi shtrenjtë Kelmendit dhe Malësisë së Madhe, pasi ndodhën mbi 80 pushkatime, u burgosën dhjetëra njerëz e shumë të tjerë u internuan, ndërkohë që u shtrembëruar dhe përçudnua historia e tyre. Ndërkohë dyshohet se ky operacionin drejtohet dhe është urdhëruar nga vetë deputeti socialist i qarkut të Shkodrës, Paulin Sterkaj. Ky akt shihet si një sulm ndaj deputetit Tom Doshi, i cili kandidoi në zgjedhjet e 25 qershorit nën siglën e PSD. Doshi është pasardhësi i drejtpërdrejtë i heroit antikomunist Prek Cali dhe shembja e kullës bëhet për interesa të ngushta elektorale dhe inate personale të Stërkajt me ish-deputetin e Partisë Socialiste.