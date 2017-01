PD, 23 vjet në Patos/Spaho: Qeveria “Rama” nuk ka mbajtur asnjë premtim

Nënkryetari i PD-së: “Na premtuan se do të hanim me lugë floriri në 2013, që do të hiqen taksat për 97% të shqiptarëve, por në fakt në 4 vite na vendosën edhe 500 mln taksa të reja. Na premtuan shkolla, rrugë, spitale, kanalizime, në fakt nuk kanë mbaruar as ato që i lamë në proces në 2013”

Nënkryetari i PD-së, Edmond Spaho denoncoi Ramën se nuk ka mbajtur asnjë nga premtimet e bëra kur mori pushtetin. Nga Patosi, në 26 vjetorin e krijimit të degës së PD, Spaho tha se kjo qeveri nuk ka përfunduar dot as punët e lëna në mes nga paraardhësit e saj. “Na premtuan se do të hanim me lugë floriri në 2013, që do të hiqen taksat për 97% të shqiptarëve, por në fakt në 4 vite na vendosën edhe 500 mln taksa të reja. Na premtuan shkolla, rrugë, spitale, kanalizime, në fakt nuk kanë mbaruar as ato që i lamë në proces në 2013”. Nga ana tjetër kreu i forumit rinor të PD Belind Këlliçi akuzoi qeverinë si të lidhur me krimin, pas deklaratave që përfaqësues brenda koalicionit bëjnë për njëri tjetrin ditët e fundit. “E kemi parë fare mirë edhe këto 48 orëve të fundit akuzat e ndërsjella mes ministrave brenda kabinetit të Ramës, flitet për kanabizim të vendit, për trafik të kanabisit të mirë organizuar nga policia e shtetit, ndërkohë që kryeministri me arrogancë thotë: Qentë le të lehin karvani ec përpara”, Këlliçi. Në këtë 26 vjetor të formimit të PD dega Patos kanë marr pjesë shumë demokratë të qytetit naftëtarë nga ata që e themeluan këtë degë 26 vjet më parë si dhe shumë të rinj.