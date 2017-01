PD: AMA simbol i degradimit të shtetit dhe i kapjes nga oligarku rilindist – t’u shkohet hetimeve deri në fund

Mënyrën se si Autoriteti i Mediave Audiovizive po jep licencat kombëtare për transmetimet dixhitale, kryetari dhe nënkryetari i Komisionit Parlamentar të Mediave, Genc Pollo dhe Luçiano Boçi, e cilësuan dje si provë të degradimit të shtetit dhe monopolizim të tregut mediatik

Mënyrën se si Autoriteti i Mediave Audiovizive, po jep licencat kombëtare për transmetimet dixhitale, kryetari dhe nënkryetari i Komisionit Parlamentar të Mediave, Genc Pollo dhe Luçiano Boçi, e cilësuan provë të degradimit të shtetit dhe monopolizim të tregut mediatik. Boçi thotë se mohimi i padrejtë i licencës për Ora News, dhe tentativa për t’ia dhënë një media pranë qeverisë, kërkon të monopolizojë tregun mediatik. Partia Demokratike përshëndet hetimin e Prokurorisë, ndërsa kërkon që çështja të shkojë deri në fund. Kryetari dhe Nënkryetari i Komisionit Parlamentar të Medias, Genc Pollo dhe Luçiano Boçi, reaguan pas zbarkimit të Prokurorisë në Autoritetin e Mediave Audiovizive për të hetuar vendimet dhe mënyrën se si janë dhenë licencat kombëtare për transmetimet dixhitale. Pollo, thotë se AMA është simboli se si shteti po degradon. Pollo: Më në fund ca shenja të shtetit ligjor! AMA simbol i degradimit të shtetit dhe i kapjes nga oligarku rilindist. Ndërsa deputeti, Luçiano Boçi, thotë se ajo që po ndodh me AMA-n dhe me mënyrën se si ky autoritet po shpërndan licencat kombëtare të shërbimeve audiovizive, është skandaloze. Boçi: “Mbledhja e djeshme “ilegale” dëshmon degradimin e këtij institucioni, që ka shkatërruar çdo normalitet mediatik në Shqipëri. AMA po insiston t’i japë dhe një tjetër licencë (rrjet frekuencor numerik) “konsorciumit” mediatik afër Ramës, që deri tani ka marrë 2 licenca. Shoqëria ADTN pavarësisht kapërcimeve interpretuese “ligjore” është pjesë, në mënyrën e administrimit të aksioneve, e këtij grupimi, i cili ka vendosur monopolin në tregun mediatik. Madje ai tejkalon dhe vetë RTSH publike, e cila zotëron vetëm 2 frekuenca”. Penalizimi i padrejtë i Radio Televizionit Ora News nga Autoriteti i Mediave Audiovizive, sipas Boçit, synon pikërisht monopolizimin e tregut mediatik. Boçi: I bie që për 15 vite (kaq zgjat licenca) askush të mos “kakarisë” në tregun mediatik e në media përveç Ramës!!!! Largimi i ORËS dhe i të tjerëve synonte pikërisht këtë. AMA me seancën e djeshme shkeli totalisht ligjin, pasi procesi i nisur, është i ankimuar në gjykatë nga ORA sh.a. Kjo e fundit është penalizuar padrejtësisht nga gara. AMA duhet ta ndërpresë procesin, deri në daljen e vendimit nga gjykata. Njëkohësisht drejtuesi i saj t’i nënshtrohet një seance dëgjimore urgjente në Komisionin e Edukimit dhe Mjeteve të informimit publik. Për këtë çështje reagoi zyrtarisht dhe Partia Demokratike, e cila përshëndet ndërhyrjen e Prokurorisë në Autoritetin e Mediave Audiovizive, ndërsa apelon që hetimi të shkojë deri në fund. “AMA e kapur kokë e këmbë nga qeveria e oligarkët mediatik pranë saj ka shkelur ligjin shpesh e rëndë për të krijuar një monopol mediatik të rrezikshëm për lirinë e shtypit e për demokracinë. Anëtarët e AMA-s Gent Sala, e të tjerë mbajnë personalisht përgjegjësi penale për vendimet e kundra ligjshme. PD do e ndjekë me vëmendje çështjen e do marrë masat e saj deri në kthimin e ligjshmërisë në këtë institucion. Në komisioni parlamentar për median e kudo tjetër” thuhet në reagimin e Partisë Demokratike.