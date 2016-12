PD: Me këtë kryeministër, shtresat në nevojë janë zhytur në varfëri ekstreme në këto 4 vite

Kreu i Departamentit të Punësimit e Çështjeve Sociale, Kastriot Sulka: “Në kulmin e vafërisë, me një të rënë të lapsit dhe pa asnjë kriter, u shkurtuan, nga 120 mijë familje që trajtoheshin, në rreth 80 mijë, pra një e treta u hoqën nga lista, duke i konsideruar si jo të varfër”

Në një deklaratë për shtyp nga selia e Partisë Demokratike ka reaguar Kastriot Sulka Kreu i Departamentit të punësimit dhe çështjeve sociale. Sipas tij shtresa më e varfër e popullsisë në Shqipëri është pikërisht shtresa që merr ndihmë ekonomike pasi rreth 40 mijë familje nuk e përfitojnë më këtë ndihmë e cila ju është mohuar pa të drejtë. E njëjta situatë është edhe për personat me aftësi të kufizuar dhe shuma e ndihmës ekonomike vazhdon të mbetet po e njëjta përgjatë këtyre 4 viteve, duke rritur ndërkohë periudhën e punësimit nga 10 në 15 vjet për të mos e marrë këtë pagesë. Kriteri i shtuar nga qeverisja Rama ju ka shtuar atyre edhe 1 vit punë gjatë 5 viteve të fundit, gjë që e bën të vështirë plotësimin e kërkesës pasi punësimi për ta është gati i pamundur. Varfëria dhe kushtet ekstreme sipas Sulkës ka detyruar mijëra Shqiptarë të braktisin vendin e tyre: “Shtresa më e varfër e shoqërisë është ajo pjesë e popullsisë që trajtohet me Ndihmë Ekonomike. Në kulmin e varfërisë, me një të rënë të lapsit dhe pa asnjë kriter, u shkurtuan, nga 120 mijë familje që trajtoheshin, në rreth 80 mijë, pra një e treta u hoqën nga lista, duke i konsideruar si JO TË VARFËR. Ndihma ekonomike vazhdon prej më shumë se katër vitesh të jetë po e njëjta pra maksimumi ka qenë dhe vazhdon të jetë 80 mijë lekë të vjetra në muaj për një familje me 6 apo me shumë anëtare, pavarësisht rritjes së çmimeve si rezultat i inflacionit. Pra, me pak fjalë, kemi një ulje të konsumit gjatë këtyre katër viteve për këto familje.

Po e njëjta situatë është për të paaftët fizikisht dhe shoqëruesit e tyre, të cilëve përpos që u janë shtuar procedurat dhe kriteret për të mos përfituar pagesat e paaftësisë. Sot, duhet të kenë 15 vite punë, me parë ka qenë 10 vite, pra është shtuar me 50% periudha e punësimit, për të mos e marrë këtë pagesë; po ashtu, në 5 vitet e fundit duhet të kenë 1 vit punë, kriter që është shtuar gjatë kësaj periudhe qeverisjeje, kriter përjashtues për shkak se kjo ka qenë edhe periudha më e vështirë për tu punësuar një njeri normal, jo me këta persona. Ndërkohë, nuk ka pasur asnjë rritje për pagesat ndaj tyre. Pagesa e papunësisë, ka qenë që nëse kishe një vit pune, mund të merrje 1 vit pagesë papunësie, ndërsa tani mund të marrësh vetëm 3 muaj pagesë papunësie.

Pensionet e pensionistëve nuk kanë pasur asnjë rritje, dhe vetëm vitin e fundit kemi një rritje indeksim në nivelin e inflacionit vjetor, pavarësisht se çmimet e produkteve dhe shërbimeve që konsumon kjo shtresë janë shtrenjtuar më shumë se dyfishi i inflacionit. Për 4 vite nuk pati asnjë shpërblim për fund vitin për pensionistet. Për shkak të varfërisë dhe mungesës së shpresës (sipas studimeve të Bankës Botërore edhe për shkak të korrupsionit) kanë ikur nga Shqipëria nga 50 mijë deri në 80 mijë shqiptarë në vit. Këto janë shtresat në nevojë dhe të varfërit në Shqipëri, kjo është e vërteta e 4 viteve”