PD: Rama kap ‘Urdhrin e Psikologut’, zgjedh njeriun e tij të besuar

Partia Demokratike akuzon Edi Ramën për kapjen e Urdhrit të Psikologut, duke vendosur në krye të tij një kandidat të qeverisë, pa realizuar zgjedhje. Sipas PD-së interesi i Ramës për këtë post është për zgjedhjet e Qershorit, pasi përmes psikologëve të shkollave do blejnë votën e maturantëve. PD thekson se Rama kërkon të kap zgjedhjet ku të mundet e të mbaj pushtetin me çdo kusht.”Edi Rama nuk e humbi rastin për të treguar edhe dje modelin e tij për zgjedhjet, manipulimin, presionin dhe kapjen e votës, me farsën e madhe të Urdhrit të Psikologut, duke sjellë në krye njeriun e tij të besuar, Treska. Shkeljet që u bënë dje në votim, janë tipike të Edi Ramës. Mbledhja e psikologëve që punojnë në administratë me urdhër nga shefat, detyrimi i tyre për të votuar kandidaturën e qeverisë, kërcënimi me vendin e punës, presioni përmes ministrit Klosi, prishja e garës, moslënia kohë për kandidatët e tjerë, organizimi i autobusëve nga rrethet, mungesa e kuorumit të nevojshëm. Komisioni i votimit ishte i zgjedhur nga ministria e Klosit, numëruesit nga ministria e Klosit, dhe pjesëmarrja në votim ishte më pak se 50 për qind, në kundërshtim me ligjin. Rama e kapi dhe këtë institucion, që duhej të ishte i pavarur, profesion i lirë. Interesi i Ramës me manipulimin e këtyre zgjedhjeve, janë zgjedhjet që po vijnë, pasi dihet se psikologët e shkollave janë në kontakt me maturantët që kanë fituar të drejtën e votës. Kjo farsë, tregoi edhe një herë se Edi Rama nuk e lejon votën e lirë, ai kërkon të kapë zgjedhjet ku të mundet, të mbajë pushtetin me çdo kusht,” thuhet në një deklaratë të PD-së.