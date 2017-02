PD: Rama të dërgojë para drejtësisë Alfred Pezën, me 18 shkurt populli të vendosë drejtësinë vetë

Kreu i Departamentit të Rendit, Enkeled Alibeaj:“Thirrja jonë shkon më së pari për Edi Ramën, për Kryeministrin, për atë që prej kohësh përbetohet dhe predikon se është njeriu, i cili ka marrë flamurin për drejtësinë e re. Është ai i cili duhet të dorëzojë deputetin e vet para drejtësisë. Të mos bëhet një pengues i kësaj drejtësie të re”

Partia Demokratike nëpërmjet Kreut të Departamentit të Rendit dhe Sigurisë, Enkelejd Alibeaj i ka kërkuar kryeministrit Edi Rama të japë shpjegime për refuzimin e kërkesës për tu paraqitur në prokurori të deputetit të Partisë Socialiste Alfred Peza. Madje në propozimin për mediat që Alibeaj dha për çështjen në fjalë i kërkoj kryeministrit që ta dërgojë para drejtësisë deputetin Peza. Alibeaj deklaroi se drejtësia e re e reklamuar nga Edi Rama dhe e votuar prej vetë Pezës nuk mund të jetë klienteliste dhe e mbushur me hipokrizi, por të funksionojë si e barabartë për të gjithë.“Çdokush, që dje, është i informuar se deputeti i Edi Ramës, Alfred Peza i është shmangur prokurorisë. Ka shpërfillur kërkesën e prokurorisë për tu paraqitur para saj dhe për të dhënë shpjegime, për t’iu nënshtruar kështu drejtësisë. Në qoftë se kjo është mënyra sesi mazhoranca sesi ky deputet, sesi Edi Rama, koncepton reformën në drejtësi atëherë të gjitha përgjërimet, të gjitha përbetimet për reformën në drejtësi, për drejtësinë e re, nuk janë gjë tjetër veçse një hipokrizi. Nuk mund të ketë një drejtësi të re, e cila të funksionojë për të tjerët dhe të mos funksionojë pikërisht për ata të cilët e votuan, një prej të cilëve është dhe deputeti Alfred Peza”, u shpreh Alibeaj. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike përveçse i ka kërkuar kryeministrit Rama që të dorëzojë deputetin e partisë që drejton përpara organeve të drejtësisë, i ka bërë thirrje edhe partnerëve ndërkombëtarë, që në emër të përpjekjeve të realizuara për reformimin e drejtësisë shqiptare të ushtrojnë ndikim mbi kryeministrin çështjen në fjalë.“Në këtë situatë, thirrja jonë shkon më së pari për Edi Ramën, për Kryeministrin, për atë që prej kohësh përbetohet dhe predikon se është njeriu, i cili ka marrë flamurin për drejtësinë e re. Eshtë ai i cili duhet sot, tani, të dorëzojë deputetin e vet para drejtësisë. Të mos bëhet një pengues i kësaj drejtësie të re. Thirrja e dytë shkon pikërisht për ata, partnerët ndërkombëtarë, ata të cilët me shumë përkushtim, me shumë insistim e shoqëruan, ndikuan që kjo drejtësi e re të bëhej, që të ndikojnë tek Edi Rama. Të ndikojnë që ai të detyrohet ta çojë dhe ta dorëzojë deputetin e vet para drejtësisë”, deklaroi ai për mediat. Ndërkohë Alibeaj i ka bërë edhe një thirrje të drejtpërdrejtë deputetit Alfred Peza që të respektojë vullnetin e organeve të drejtësisë dhe të vetë dorëzohet para gjykimit për skandalin e pasurisë. Duke ia drejtuar të njëjtën thirrje edhe deputetëve të tjerë, prej të cilëve ka kërkuar që ta detyrojnë Pezën të shkojë dhe të dorëzohet para drejtësisë, Alibeaj tha se deputeti që është mburrur gjatë gjithë kësaj kohe se ka votuar reformën në drejtësi duhet të shfaqë të njëjtin kontribut edhe tani duke treguar se të gjithë shqiptarët janë të barabartë përpara ligjit. Nën thirrjen për bashkimin qytetar në protestën e 18 shkurtit, ai theksoi se çështja Peza dhe sundimi që qeveria Rama po tenton t’i bëjë drejtësisë së re duhet të jetë një arsye më shumë për tu mbledhur në shesh.“Në qoftë se kjo drejtësi e re është për disa dhe nuk është për disa të tjerë që qëndrojnë mbi ligjin, si deputeti i Edi Ramës, Alfred Peza, atëherë kjo nuk është drejtësi e re, kjo nuk është reformë e re. Ky është thjesht dhe vetëm sundim. Dhe sundimet kanë vetëm një përgjigje, sundimet kanë pikërisht përgjigjen që populli u rezervon. 18 shkurti është pikërisht momenti kur populli duhet të mblidhet dhe ka një arsye më tepër që të vendosë drejtësinë e vet. Të gjithë në 18 shkurt edhe për këtë arsye”, deklaroi Alibeaj nga selia blu.