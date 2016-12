PD: Tani që po vijnë zgjedhjet, Rama bën sikur i dhimbsen banorët

Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa: “Fushëkrujësit dhe çdo qytetar i vendit e mban mend mirë se kur u rrethuan nga uji e balta, Edi Rama mori rrugët e botës për pushime luksi. Pikërisht, ditën kur qindra familje u përmbytën në Fushë-Krujë, Edi Rama shkoi në Neë York për ekspozitë pikture. Në prag zgjedhjesh bën sikur i dhimbsen”

Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa në një deklaratë për media ka përshkruar xhiron vjetore të Edi Ramës nëpër botë. Ku ndër të tjera ka thënë se ndërsa qytetarët shqiptarë ishin nën ujë kreu i qeverisë çeltë ekspozitën e shkarravinave në New York-un e shtrenjtë. Gjithashtu Zhupa është ndalur në investimet e pabaza të Edi Ramës, duke çuar miliona lek dëm për mbjellje palmash dhe ngritje shatërvanësh. “ Me një regji bajate, ku i kërkon njerëzve votën para kamerave në këmbim të çekut, Edi Rama bëri sot sikur u kujtua për banorët e Fushë-Krujës. Po ata dhe çdo qytetar i vendit e mban mend mirë se kur u rrethuan nga uji e balta, kryeministri mori rrugët e botës për pushime luksi. Pikërisht, ditën kur qindra familje u përmbytën në Fushë-Krujë, Edi Rama shkoi në New York për ekspozitë pikture. Në kulmin e fatkeqësisë, Rama i braktisi banorët. Tani që po vijnë zgjedhjet bën sikur po i dhimbsen. Sërish, ai nuk ka dhe nuk mban asnjë përgjegjësi, por fajin e kanë qytetarët, fajin e ka natyra, fajin e kanë kanalet që janë bllokuar. Ka 4 vjet që hedh para për luks, për zyra, për palma, për makina, për ekspozita pikture, për të parë NBA, për fundjavë me Gjushin, për shëtitje nëpër stadiumet e botës, para që po të shkonin për investime në bujqësi, në kanale kulluese e vaditëse nuk do kishte këto dëme me shiun e parë që bie. Këto para do të ishin të mjaftueshme për t’i dëmshpërblyer në kohë familjet e përmbytura e për tu ardhur në ndihmë fermerëve. Këto janë përpjekje të dëshpëruara.

Qytetarët nuk e besojnë më Edi Ramën. Sepse nuk mund të besohet dikush që të kthen kurrizin në ditën më të vështirë, dhe kthehet kur afrojnë zgjedhjet”.