Përdor zyrat e shtetit për fushatë, në prokurori drejtori i Zyrës së Punës në Kuçovë

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë e udhëhequr nga ministrja teknike, Xhulieta Kërtusha nisi procedurat për kallëzimin në Prokurori të Drejtorit të Zyrës së Punës në qytetin e Kuçovës, Saimir Plaku, pasi edhe pse ky i fundit është shkarkuar nga detyra, vijon të përdorë zyrat shtetërore në funksion të fushatës. “Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ka konstatuar me keqardhje angazhimin në fushatë elektorale të disa drejtuesve rajonalë të institucioneve në varësi. Rasti më i fundit i takon Drejtorit të Zyrës së Punës në qytetin e Kuçovës Saimir Plaku, i cili edhe pse është pezulluar nga detyra, për shkak se kandidon për Partinë Socialiste, vazhdon të përdorë zyrat shtetërore në funksion të fushatës. Kujtojmë edhe një herë se veprime të tilla që synojnë të përdorin burimet njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore në funksion të fushatës zgjedhore, si dhe presioni mbi punonjësit e tjerë të administratës përbën shkelje të rëndë të ligjit dhe vendimeve të Këshillit të Ministrave. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë i bën thirrje Z. Plaku dhe të gjithë drejtuesve apo punonjësve të administratës të distancohen nga këto veprime dhe të heqin dorë nga përdorimi i postit apo zyrave të shtetit për të bërë fushatë. MMSR do të nisë menjëherë procedurat për kallëzimin në prokurori të rastit në fjalë si dhe angazhohet të ndërmarrë të njëjtat hapa edhe për rastet e tjera që do të vërtetohen në shkelje të ligjit. Ndërkohë Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, duke falënderuar qytetarët që kanë denoncuar në numrin e telefonit +355697868366 rastet e abuzimit të punonjësve të administratës që janë angazhuar në fushatë zgjedhore brenda orarit zyrtar të punës, dëshiron të informojë opinionin publik se janë në proces verifikimi një numër i konsiderueshëm rastesh. MMSR, do të ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore për largimin nga puna dhe kallëzimin penal për të gjitha rastet që vërtetohen në shkelje të ligjeve dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 473 datë 1.6.2017 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë, për vitin 2017.

U bënë pjesë e fushatës/Ministria e Financave kërkon procedimin e 36 punonjësve/ Ministria e Financave i ka kërkuar procedimin disiplinor për 36 punonjës të administratës shtetërore. Këta punonjës dyshohet se kanë shkelur ligin e miratuar nga Këshilli i Ministrave dhe janë parë duke marrë pjesë në fushatë elektorale në orarin zyrtar të punës. Sipas Ministrisë së Financave këta punonjës kanë shkelur urdhrin e monitorimit. “Të nisë procedimi disiplinon ndaj 26 punonjësve të administratës. Nuk është justifikuar prezenca e dhjetëra punonjësve. Procedimi për shkak të parregullsive në orarin e punës”, thuhet në njoftimin e MF-së.

“Voto PS”, mjekja shkarkon infermierin, i del zbuluar skandali i tmerrshëm/ Në fshatin Buzaisht njësia administrative Velçan, Pogradec, mjekja Sava Mokreri ka shkarkuar infermierin e këtij fshati Dorjan Capo. Arsyeja e shkarkimit, në shkresën e shkëputjes së marrëdhënies së punës, është për shkelje disiplinore dhe etike. Por arsyeja e vërtetë është aktivizimi i infermierit Capo me një parti politike jashtë orarit të punës. Burime thanë se kjo lëvizje është bërë pas kërcënimit të vazhdueshëm që mjekja Mokreri ka ushtruar tek infermieri që të votojë Partinë Socialiste. Të njëjta burime konfirmuan se mjekja Sava Mokreri, drejtoreshë e qendrës shëndetësore Velçan, është aktiviste dhe e angazhuar me strukturat e Partisë Socialiste në këtë zonë. Ndërsa është duke kërkuar shkarkimin e infermierit, vetë mjekja fsheh pas vetes një skandal. Nga verifikimet kryera rezulton se mjekja Sava Mokreri është 68 vjeç dhe ajo duhet të kishte dalë në pension prej disa vitesh, por lidhjet e ngushta me strukturat qeverisëse e kanë favorizuar që të qëndrojë në ato pozita…E mesa duket kjo është bërë në mënyrë që ajo të përdoret për shantazhe të tilla. Mjekja Mokreri pretendon se ka zhvilluar një mbledhje për masën e shkarkimit por burime thanë se data e cituar nuk përkon me mbledhjet e zakonshme që mbahen më datën 25 të çdo muaji.