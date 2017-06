Përfaqësuesi i PPE: Koha për Republikën e Re, koha për Lulzim Bashën

Përfaqësuesi i Partive Popullore Europiane, Alojz Peterle i pranishëm në tubimin madhështor përmbyllës të PD-së, ka përshëndetur demokratët dhe opozitarët, duke u shprehur besimplotë se PD-ja do të jetë fituesja e zgjedhjeve të 25 qershorit

Përfaqësuesi i Partive Popullore Europiane, Alojz Peterle i pranishëm në tubimin madhështor të PD-së të organizuar në Tiranë ka përshëndetur demokratët dhe opozitarët për fushatën elektorale dhe është shprehur besimplotë se PD-ja do të dalë fituese e zgjedhjeve të 25 qershorit. “Jam këtu, sepse ne besojmë tek e ardhmja demokratike dhe europiane për Shqipërinë. Jam i nderuar sot, të jem këtu mes jush, sepse Presidenti i grupimit më të fuqishëm politik në Europë, Presidenti i Partive Popullore Europiane, Josef Daul më kërkoi t’iu mbështesja ju për fitoren e PD, ai kërkon që të dielën ne të fitojmë së bashku. Ne në Partitë Popullore Europiane jemi krenarë që Partia Demorkatike e udhëhequr nga Basha është anëtare e familjes politike më të madhe në Europë dhe ne jemi bashkë sepse ne ndajmë të njëjtat vlera dhe ambicie për Shqipërinë. Ju keni shumë miq të mirë pranë Partisë Popullore Europiane por edhe në shumë vende të tjera, dhe kam kënaqësinë që ju jeni këtu sot përballë shqiptarëve me një vizion të qartë dhe me një strategji të mirë organizuar për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, për zhvillimin e të ardhmes suaj. Dhe ta dini që ata janë tejet të angazhuar më të sigurtë, për një të nesërme më të sigurtë, për një ekonomi më të fortë për Shqipërinë. Falë lidershipit të kreut të PD, Basha, shoh kaq shumë të rinj sot që duan të jetojnë në Shqipëri, të rinj që duan të krijojnë vende pune në Shqipëri, të rinj që duan të drejtojnë vendin e tyre. Dua t’iu përgëzoj, nuk kam parë ndonjëherë kaq shumë të rinj në një miting politik. Urime për rininë tuaj! Unë nuhas fitore të dielën, unë shoh energjinë tuaj. Do doja t’iu flisja me disa fjalë shqip në fund; Ju uroj fitore të dielën, Koha për Republikën e Re është tani, Koha për Kryeministrin Basha”.