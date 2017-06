Përfundon numërimi në Kamzë, Xhelal Mziu: “Fitore e thellë, falë investimeve vendore”

Bashkia e Kamzës i ka qëndruar besnike Partisë Demokratike edhe në këto zgjedhje, duke vazhduar të mbetet një nga të paktat bastione blu. Pas përfundimit të procesit të numërimit, doli se kjo partie ka marrë 21 mijë e 352 vota, kundrejt partisë Socialiste me 15 358 vota. Në një prononcim për Ora News, kryetari i bashkisë Xhelal Mziu, u shpreh se vota e qytetareve të Kamzës nuk është thjesht për shkak te bastionit por për shkak të punës së mirë që ka bërë ai si përfaqësues i PD, në këtë zonë. “ E rëndësishme është që kemi marrë një diferencë të theksuar me partinë rivale prej 5 mijë votash dhe një diferencë prej më shumë se 17%. Qytetarët e Kamzës treguan se vota e tyre nuk është thjesht vetëm për shkak të bastionit, por kanë dhënë një votë për shkak të punës së shkëlqyer të strukturës politike të kësaj zone”. Nga 2015-2017 kemi një trend rritje, çka do të thotë se është një hakmarrje e kësaj qeverie ndaj këtij qyteti. Pas dy vitesh dot a thellojmë rezultatin edhe më tej. Forcë e tretë politike në këtë zone ka dalë LSI me mbi 5 mijë vota, e ndjekur nga PDIU dhe LIBRA.