Përfundon përkthimi i 1800 faqeve të dosjes “Habilaj”, Ministria e Drejtësisë e dorëzon në Prokurori

Denoncim/ Përkthimi i dosjes Habilaj-Tahiri u manipulua, Rama dhe Don Agaçi futën duart thellë në të

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj në një prononcim për mediat paraditen e djeshme deklaroi se procesi i përkthimit të dosjes “Habilaj” ka përfunduar brenda afatit kohor 10 ditor që ishte përcaktuar dhe do t’i dërgohet Prokurorisë për Krimet e Rënda. Sipas ministres Gjonaj përkthimi është bërë konform të gjitha procedurave dhe rregullave. Ministria ka përkthyer materialin voluminoz prej 1800 faqesh, ku përfshiheshin përgjimet e gjykatës së Katanias, në të cilat përmendet edhe emri i ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, si përfitues i miliona eurove para të pista, që janë investuar në blerjen e votave për llogari të PS-së më 25 qershor. Lidhur me deklaratën për media të ministres së Drejtësisë, Etlida Gjoni, ku u shpreh se është përkthyer në respektim të standarteve dosja “Habilaj”, ka reaguar tepër ashpër ish-kryeministri Sali Berisha në Facebook. Berisha duke iu referuar një denoncimi nga një punonjës i ministrisë, Berisha deklaron se dosja është përkthyer keq dhe gjithçka është bërë me urdhër të kryeministri Edi Rama, i cili e ka deklaruar hapur se do të mbrojë Tahirin deri në fund pasi i druhet faktit se ish-ministri mund të fundosë të gjithë qeverinë në llavën e krimit dhe drogës. “Punonjësi dixhital denoncon, manipulimin e përkthimit nga Rama me Don Agaçion të dosjes Tahiri – Habilaj! I bëj thirrje Prokurorisë së Përgjithshme të hetojë këtë denoncim dhe të verifikojë saktësinë e përkthimit”, shprehet Berisha. Ndërkohë në mesazhin denoncues, ai që e ka dërguar thekson se secili fashikull kalonte në ekspertizën e Engjëll Agaçit, sepse vetëm nëpërmjet një redaktimit të tillë, provat për Tahirin do të zhdukeshin dhe emri i tij do të mbetej i pastër. “Përshëndetje Doktor. Jam punonjës në Ministrinë e Drejtësisë. Dua të ju informoj se në përkthimet e dosjes stër voluminoze Habilaj-Tahiri të ardhur nga Italia me regjistrimet e bisedave të bandës ka futur duart thellë edhe kryeministri Rama. Gjithçka është bërë nën mbikëqyrjen e rreptë të zyrës së tij dhe konkretisht të Sekretarit të Përgjithshëm, Engjëll Agaçi, të cilit i dërgohej çdo fashikull para se të pranohej si përfundimisht i përkthyer. Këtu pëshpëritet gjerësisht se dosja është redaktuar, pra manipuluar në favor të Sajmir Tahirit. Ju lutem anonim sepse gjthë këto ditë këtu në ministri është terror i vërtetë.”

Tahiri merr goditjen finale, shqiptari i “nivelit të lartë” është penduar dhe po bashkëpunon me Antimafian e Katanias/ Ish-­ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri është kthyer në Shqipëri, pas mesnatës së të dielës dhe përpara terminalit VIP në Rinas e priste automjeti i tij. Ish-ministri nën hetim refuzoi të jepte ndonjë shpjegim për udhëtimin e tij dy ditor në Gjermani dhe po ashtu nuk bëri asnjë koment mbi dosjen Sota apo zhvillimet në çështjen Habilaj. Në vetëm një fjali të shkurtër ai e ka cilësuar një estradë sagën e shkrimeve për “arratisjen” e tij drejt Gjermanisë dhe ka kërkuar t’i jepet fund kësaj gjëje. Por bashkëpunëtori i Edi Ramës në ndërtimin e narko-republikës dhe implementimin e politikave kanabiste e kriminale në Shqipëri s’duhet të jetë edhe aq i qetë në ditët në vijim, pasi Gjykata e Krimeve të Rënda duke pranuar kërkesën e Prokurorisë për të lënë në qeli Orest Sotën, automatikisht i hapi rrugën shkrirjes së dy dosjeve të tyre në një të vetme. Kështu organi i akuzës po zhvillon një megaproces hetimor, me Tahirin që është në qendër të operacionit, siç u argumentua edhe ditën e djeshme nga prokurorët, të cilët thanë se provat në zotërim krijojnë dyshimin e fortë se 863 mijë eurot e gjetura në makinën “Land-Rover” të Orest Sotës janë në të vërtetë të ish-ministrit të Brendshëm. Por sikur të mos mjaftonin detajet “fundosëse” në dosjen Sota, ish-ministri i Brendshëm duhet t’i frikësohet lajmeve që vijnë nga Katania. Sipas Exit.al, që citon burime konfidenciale pranë Drejtorisë Rajonale Antimafia të Katanias, hetimi për çështjen “Rosa dei Venti” të trafikut të drogës midis Shqipërisë dhe Siçilisë nën udhëheqjen e Habilajve po shkon me shpejtësi përpara, sepse prokurorët kanë në dorë dëshmi tepër të rëndësishme të një shqiptari të penduar, i cili i përket “nivelit të lartë”. Mësohet gjithashtu se nga shtatë shqiptarë dhe italianë të arrestuar në muajin tetor, tashmë tre prej tyre kanë pranuar të bëhen bashkëpunëtorë të drejtësisë dhe janë dy shqiptarët që janë penduar e po bashkëpunojnë me drejtësinë italiane. Hetimi, që ka nisur prej vitit 2013 po vazhdon në mënyrë aktive falë një grupi të madh prokurorësh dhe gjyqtarësh të koordinuar nga Prokurori Bonomo, më ndihmën e njësisë GICO të Guardia di Finanza dhe njësisë ROS të karabinerisë italiane. Në ditët e ardhshme priten zhvillime të reja, ndër të tjera nga zbatimi i kërkesave që prokuroria e Katanias ka dërguar për autoritetet në Shqipëri, ndërsa nga zbulimet e operacionit “Rosa dei Venti”, në Itali ka nisur edhe një hetim tjetër nga një tjetër ekip prokurorësh, që solli arrestimin e 31 personave, të gjithë italianë, ndër të cilët edhe të kreut të familjes mafiose të Sanatapaolës, Italo Tomaselli. Sipas burime të Prokurorisë Antimafia të Katanias, ngarkesat me drogë nga Shqipëria, të sjella nga trafikantët shqiptarë furnizonin disa familje të ndryshme mafioze në Siçili, të gjitha në konkurrencë me njëra-tjetrën për kontrollin e trafikimit. Kjo gjë çoi në lindjen e konflikteve të ashpra mes familjeve kryesore mafioze të Katanias. Rreziku që situata të degjeneronte në një luftë të vërtetë mafioze me shumë viktima e shtyu Prokurorinë e Katanias të përshpejtonte arrestimet, të kryera me shumë stil dhe me qëllim parandalues.

Berisha: Tahiri mashtroi drejtësinë dhe parlamentin për vizitën në Gjermani, babai i tij ndodhet në Shqipëri/ Ish-kryeministri Sali Berisha me anë të një postimi në Facebook ka zbuluar ato që i quan fakte të cilat provojnë se arsyeja e vizitës së Saimir Tahirit në Gjermani nuk ka qenë vizita për babain e tij të sëmurë. Berisha, duke ju referuar oficerit dixhital, thekson se gjatë datave 17-20 nëntor, kohë kur Tahiri ndodhej në Gjermani, rezulton se babi i tij Bashkim Tahiri, sipas sistemit TIMS nuk ndodhej në këtë shtet.“Saimir Trafiku ka mashtruar drejtësinë dhe parlamentin! Oficeri dixhital denoncon mashtrimin kriminal të Saimir Trafikut për motivin e largimit të tij në Gjermani në kundërshtim dhe thyerje flagrante të kushtetutës dhe vendimit të parlamentit. Sipas tij, bazuar në të dhënat e sistemit TIMS, Saimir Trafiku ka qenë në Gjermani nga data 17 deri më datën 20 nëntor dhe, po sipas sistemit TIMS, Bashkim Tahiri në këto data nuk ka qenë fare në Gjermani por vetëm në Shqipëri. Edhe njëherë bëj thirrje ti hiqet menjëherë mandati këtij trafikanti gangëster”, shprehet Berisha.

Denoncimi: “Përshëndetje Doktor. Sipas sistemit TIMS Saimir Tahiri ka qenë në Gjermani nga data 17 deri 20 nëntor. Por në këtë kohë babai i tij Bashkimi ka qenë në Shqipëri e jo në Gjermani siç deklaron ai”.