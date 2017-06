Përfundon procesi i numërimit në Korçë/ PD merr 4 mandate deputetësh

Ka përfunduar procesi i numërimit të votave në të gjithë qarkun e Korçës. Në numërimin e votave PS ka marrë 49% të votave, LSI 32.8% ndërsa LSI 15.2%. Në këtë qark dalin 11 deputetë. Në bazë të votave, PS ka marrë 6 mandate, PD ka marr 5 mandate. Konkretisht deputetët e ardhshëm të PD-së për qarkun e Korçës janë: Valentina Duka

Ervin Salianji, Hekuran Hoxhalli, Klevis Balliu.

Dibër, ja deputetët që futen në Kuvend

Në Dibër, janë numëruar 255 nga 259 kuti votimi. Ky është i vetmi qarku ku PD e PS ndajnë numër të njëjtë mandatesh, ashtu si LSI e PDIU. Nga shifrat e deritanishme, Partia Demokratike është kryesuese me 29,41% të votave në këtë qark. PS vjen e dyta me 16,90% të votave. PDIU renditet e treta me 17,78% dhe LSI e katërta me 16,90% të votave. Në Dibër, ndahen 6 mandate deputetësh dhe në bazë këtyre rezultateve, projeksioni për ndarjen e mandateve është ky: PS 2 mandate; PD 2 mandate; LSI 1 mandate, PDIU 1 mandat.

Numërohen 151 kuti në Kukës, ja deputetët që marrin mandatin

Janë numëruar 151 kuti nga 173 në total në qarkun e Kukësit. Në këtë qark mandatohen 3 deputetë. Në bazë të rezultateve të nxjerra deri tani nga KQZ, rezulton se PS merr 1 mandate dhe PD 2.

Numërimi drejt fundit edhe ne Gjirokastër, ja deputetët e rinj

Në Gjirokastër, janë numëruar 199 nga 235 kuti votimi, dhe PS udhëheq, e ndjekur nga PD dhe LSI, sipas të dhënave të fundit të KQZ-së. Nga shifrat e deritanishme, Partia Socialiste është kryesuese me 50,26% të votave në këtë qark. PD vjen e dyta me 24,96% të votave. LSI renditet e treta me 22,80% të votave. Në Gjirokastër, ndahen 5 mandate deputetësh dhe në bazë këtyre rezultateve, projeksioni për ndarjen e mandateve është ky: PS 3 mandate; PD 3 mandat; LSI 1 mandat.