Përse nuk e shkarkon kryeministri Elvis Rroshin – çfarë tjetër duhet të bëjë që Edvini të mbajë qëndrim  

Denoncimi i gjimnazistes nga selia e PD: “Çfarë tjetër duhet të ndodhë që kryeministri të mbajë një qëndrim, të shkarkojë Elvis Rroshin? A e ka menduar Edi Rama se duke mbrojtur Elvis Rroshin po inkurajon drogën dhe trafikantët”

Partia Demokratike ka përcjellë këtë herë reagimin e një tjetër maturanteje, mbi çështjen e shumë përfolur të kryetarit të Bashkisë së Kavajës Elvis Rroshi. Nga selia e PD-së shqetësimi dhe dyshimet e shumë qytetarëve vijnë përmes zërit të 22-vjecares Edona, e cila bëri pyetje të drejtpërdrejta për Kryeministrin Rama. Është shqetësuese mosreagimi i Ramës për një kryetar Bashkie, i dënuar nga drejtësia Evropiane për vepra penale, duke inkurajuar në këtë mënyrë dhunuesit e grave, trafikantët dhe drogën. Nëse nuk i mjafton kryeministrit ajo që ka bërë Elvis Rroshi atëherë çfarë duhet të ndodhë tjetër që ai të ketë një reagim shprehet ajo: “Jam Edona, 22 vjeç, Ndoshta Edi Rama ka zgjedhur të heshtë, por unë dhe shumë shoqe të miat, duam ta pyesim; pse nuk e shkarkon Elvis Rroshin nga Kryetar Bashkie? Nuk i mjafton Edi Ramës ajo që Elvis Rroshi ka bërë? Nuk i mjafton dënimi nga drejtësia evropiane për përdhunim dhe trafik droge? A e ka menduar Edi Rama se duke mbrojtur Elvis Rroshin po inkurajon dhunuesit e grave dhe të fëmijëve? A e ka menduar Edi Rama se duke mbrojtur Elvis Rroshin po inkurajon drogën dhe trafikantët? A ka menduar Edi Rama se duke mos u përgjigjur, ai rreshtohet me të keqen.

Çfarë tjetër duhet të ndodhë që kryeministri të mbajë një qëndrim?”.Kryetari i Bashkisë së Kavajës, Elvis Rroshi u arrestua nga policia në qershor të 2016 në Kavajë, me kërkesë të Prokurorisë për tu liruar dhe vazhduar më pas të mbajë ende detyrën si Kryetar i kësaj Bashkie. Ndaj Rroshit rëndon akuza e konsumimit të veprës penale “Falsifikimi i vulave, stampave dhe formularëve”, në plotësimin e formularit të dekriminalizimit. Sipas prokurorisë rezulton se Elvis Rroshi nuk ka deklaruar dënimin e dhënë nga autoritetet Italiane të drejtësisë për veprën penale të përdhunimit të kryer në vitit 1995 në Kampobaso, duke pasqyruar të dhëna të rreme në rubrikën 1 të formularit të vetë deklarimit. Po ashtu, ai nuk ka deklaruar se është dëbuar nga shteti Italian dhe ai Zvicerian respektivisht në vitet 1995 dhe 1993, duke pasqyruar të dhëna të rreme në rubrikën 7 të formularit të vetë deklarimit. Gjithashtu Elvis Rroshi nuk ka deklaruar se është arrestuar në gusht të vitit 1997 në Zvicër me urdhër të Gjykatës së Shtetit të Zyrihut dhe është dëbuar sërish, duke pasqyruar të dhëna të rreme në rubrikat 5 dhe 7 të formularit të vetë deklarimit”. Sipas prokurorisë Rroshi ka përdorur 5 emra të ndryshëm në disa vende të Evropës.

Kronika:Kryeministri dërgon urgjent Arben Ahmetajn në krah të Elvis Rroshit në Kavajë/Edi Rama ka vendosur edhe njëherë të dalë në krah të kryebashkiakut nën akuzë të Kavajës Elvis Rroshi, pikërisht në kohën kur Prokuroria e Përgjithshme kërkon shkarkimin e tij nga detyra për shkak të të shkuarës së tij kriminale. Si një mesazh i qartë se ai nuk ka ndërmend ta braktisë Elvis Rroshin pavarësisht problemeve me drejtësinë, Edi Rama ka dërguar sot në Kavajë Arben Ahmetajn, Ministrin e Financave për të dalë në krah të kryebashkiakut të Kavajës në një aktivitet me të moshuarit. Shfaqja e Arben Ahmetajt sot në krah të Elvis Rroshit mund të konsiderohet edhe si një mesazh i pastër që Edi Rama i dërgon Prokurorisë së Përgjithshme, ku ai duket se jo vetëm që nuk ka ndërmend ta shkarkojë Rroshin, por me shuëm gjasë ai do të jetë sërish krahu i fortë i PS-së në zgjedhjet e 18 qershorit. Shfaqja e djeshme e Arben Ahmetajt në krah të Rroshit është edhe arsyeja reale se pse një ditë më parë KQZ-ja me shumicë PS-LSI refuzoi t’i heqë mandatin Elvis Rroshit dhe kërkoi më shumë informacion nga prokuroria për të argumentuar kërkesën për shkarkim.