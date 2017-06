Pezullohet sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit Plarent Ndreca

Ministrja e Arsimit, Mirela Karabina ka vendosur që të pezullojë nga detyra Sekretarin e Përgjithshëm të ministrisë, Plarent Ndrecën. Një ditë më parë ajo e denoncoi në prokurori, ndërsa sot është vendosur pezullimi i tij. Sipas ministres, vendimi i pezullimit është bërë për të mos ndikuar në Maturën Shtetërore.

Ish kryeministri Berisha nxjerr të tjera afera të Plarent Ndrecës: Prokuroria dhe KLSH ta hetojnë/ Ish-Kryeministri Sali Berisha ka denoncuar të tjera afera korruptive të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Arsimit, Plarent Ndreca. Në një postim në Facebook, Berisha shkruan se ka bërë tendera me vlerë miliona Euro për pajisje dhe rikonstruksion të shkollave. Ish-Kryeministri i ka bërë thirrje Prokurorisë dhe KLSH-së që të hetojë këto abuzime. “Zyrtari dixhital denoncon:- aferat e pista korruptive me te fundit te Plarent Ndrecws, nw tendera qe shkojnw miliona euro blerje pajisje, rikonstruksion shkollash etj. I bej thirrje prokurorisë se shtetit ti ndale vrullin e papërmbajtur te vjedhjeve këtij mafiozi. I bej thirrje KLSH te kontrolloje me përparësi veprimtarinë e tij korruptive!”Përshëndetje, dua t’ju informoj ne lidhje me pjesën me te zeze se MAS qe ka një emër Plarent Ndreca….ne date 22 protokollon një urdhër KVO për blerje mobiljesh, ne ketë moment ja keni ngecur hajnin ne fyt…1 tender te projektit

Bit blerje pajisje hardwere 1 milion euro laboratorët 750 milion dhe dy rikonstruksione shkollash Për momentin është KLSH ne MAS ju lutem bëjini thirrje te hetojnë siç është për t’u hetuar sepse 1 idiot si ky ka lënë gjurme pafund ne kriteret dhe specifikimet teknike duke lënë gjurme me shkrimin e vet 1 vit me pare me pullat me holograme ka një shkelje te papare duke paracaktuar firmën fituese ne date 22 maj kane tentuar te hapin një kolegj francez duke dhunuar psikologjikisht specialistet e arsimit te larte grupi qe kane bere batardine ne mas…alqi kushi, erzen tola , mirela bimo, zamira gjini”