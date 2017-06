Pjesëmarrja në fushatë/Pezullohet drejtoresha e DAR Vlorë, Albana Hodaj, largohet nga puna drejtori i ISSH Elbasan

Drejtoresha e Drejtorisë Arsimore të Vlorës, Albana Hodaj është pezulluar nga detyra ndërsa drejtori i Instituti të Sigurimeve Shoqërore në Elbasan është larguar nga puna. Ndërkohë që ndaj tre drejtorëve të lartë në ministrinë e Financave ka nisur procedimi disiplinor. Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Mirela Karabina kërkoi pezullimin e menjëhershëm nga puna të Drejtores së Drejtorisë Arsimore Rajonale Vlorë, Albana Hodaj. Pezullimi i saj sipas vjen si pasojë e përfshirjes në fushatën elektorale. Përmes një njoftimi për mediat Ministria e Arsimit, thotë se sjellja dhe veprimet drejtoreshes Hodaj, përveç se në shkelje të plotë të etikës institucionale, janë në kundërshtim të plotë me përcaktimet ligjore dhe përgjegjësitë e detyrave të nëpunësve të administratës publike. Gjithashtu Ministria e Arsimit ka akuzuar për mungesë bashkëpunimi Sekretarin e Përgjithshëm të ministrisë Plarent Ndreca i cilit siç thuhet në njoftim po ushtron presion konstant në administratën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Një tjetër propozim për largim nga puna është firmosur nga Ministrja e Mirëqenies Sociale dhe Rinise Xhuljeta Kertusha e cila i ka propozuar Drejtorit te Institutit të Sigurimeve Shoqërore Astrit Hado të pushojë drejtorin e drejtorisë në Elbasan Ervis Xhelo. Kertusha në njoftimin e shpërndarë për mediat arsyeton se ekzistojnë faktet që vërtetojnë se Xhelo ka marrë pjesë në fushatën elektorale të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, gjatë orarit zyrtar të punës. Ndersa Ministria e Financave thotë se ka informacion se punonjës të administratës fiskale, në tatime dhe dogana, po përdorin si mjet justifikues raporte mjekësore afatgjata,me qëllim shkëputjen nga puna për tu angazhuar në fushatë elektorale. Veprime të tilla ajo i cilëson te papranueshme dhe te dënueshme me ligj ndërkohë burime jo zyrtare bëjnë te ditur se ndaj tre drejtoreve te larte te ministrisë ka filluar procedim disiplinor. Sipas pot e njëjta burime ata kane refuzuar zbatimin e vendimit që Këshilli i Ministrave ka nxjerre me 1 qershor për mospjesëmarrjen e administratës publike në fushatë elektorale.