Plane të vjetra për zgjedhje të reja  

Plani i vjetër dhe i pandryshueshëm i Edi Ramës për zgjedhje është vjedhja e tyre. Bllokimi i votimit elektronik është mundësia e vetme që kryeministri të riciklojë formulën e vjetër të blerjes së votës, shantazhimit të zgjedhësve nëpërmjet botës së krimit dhe katapultimit të elementëve problematikë në lista të pakontrolluara prej KQZ-së apo agjencive ligj zbatuese. Planet e vjetra të Edi Ramës po vënë në rrezik mbajtjen e zgjedhjeve të lira me 18 qershor, prandaj në rend të ditës nuk është respektimi i afateve, por zbatimi i standardeve të procesit

Servilët e Edi Ramës dy ditë më parë në Parlament e treguan se shefi i tyre i ka urdhëruar të luftojnë me mish e me shpirt për të ndalur vullnetin e mirë të opozitës shqiptare që synon të shtyjë përpara idenë e realizimit të një procesi zgjedhor demokratik, me standarde dhe të ndershëm, nëpërmjet votimit elektronik. Termi teknologji duket se e tremb Edi Ramën po aq sa edhe humbja e besimit të popullit tek figura e një dështaku si ai, ndaj ka ndërmarrë një fushatë sulmesh të mirë organizuara ndaj pretendimeve të opozitës, ashtu siç gjithmonë ka bërë ndaj atyre institucioneve që lidhen me risitë teknologjike, ku ndër më të rëndësishmet janë mediat. Plani i përpiluar në sarajet e Surrelit për hyrjen në zgjedhjet e 18 qershorit me një as nën mëngë dhe që përkon pikërisht me aftësinë për të blerë vota me para të pista, që realisht garantohet si i sigurt falë bllokadës së deklaruar me bindje ndaj reformës zgjedhore ka nisur të hidhet në zbatim nga Edvini menjëherë pasi përfundoi me sukses blerjen e më shumë se 90% të tregut mediatik në vend. Dëshira e Edvinit për të shmangur zërat kundër pesë muaj përpara zgjedhjeve nëpërmjet blerjes së mediave është realisht e vendosur në një marrëdhënie simbiotike me planin e tij të vjetër për të vjedhur një mandat të dytë qeverisës nëpërmjet blerjes së votës dhe mos-ndryshimeve kushtetuese në kuadër të një reforme zgjedhore gjysmake. Lojërat e një hajduti nuk mund t’i bëjë më mirë sesa një i korruptuar si Edi Rama dhe pikërisht kur debati për nevojën ose jo të një reforme zgjedhore, që do të garantonte votimin elektronik ka arritur kulmin, Edvini ka nxjerrë nëpër “mediat e kazanit” të propagandës së tij, sahanlëpirësit që mbrojnë idenë se zgjedhjet e ardhshme duhen zhvilluar me standardet e vjetra. Duke qenë se në mendjen e krye dështakut të Surrelit është rizgjuar dhe ka marrë formë ideja e çartur për shtrembërimin e procesit të ri zgjedhor nëpërmjet shit-blerjes së votës, që do të përkthehej në arkëtim të një mandati tjetër në krye të Shqipërisë, marionetat e tij politike janë duke nxjerrë argumente të pabaza për të bllokuar me çdo kusht votimin elektronik. Rama e di mirë se mundësia e vetme që ai të riciklojë formulën e blerjes së votës, të cilën e aplikoi në zgjedhjet lokale të 2015-ës dhe ato të pjesshme në Dibër e Kolonjë, është angazhimi i të gjitha forcave të “Rilindjes” në një fushatë propagandimi kundër votimit elektronik dhe bllokimi i këtij kushti të vendosur nga opozita nëpërmjet vetos që mazhoranca gëzon në komisione. Fobia e deklaruar hapur ndaj teknologjisë në zgjedhje dhe mospranimi i negociatave me kundërshtarin për aplikimin e saj është në thelb edhe motorri që do ti gjeneronte Ramës mundësinë për të katapultuar elementë problematikë në lista të pakontrolluara prej KQZ-së apo agjencive ligj zbatuese dhe për të shantazhuar zgjedhësit nëpërmjet anëtarëve më në zë të botës së krimit, të cilët i ka rreshtuar krah vetes dhe nuk ka nguruar t’i marrë në mbrojtje. Kështu pra planet dhe strategjitë e vjetra, të konservuara prej një hajduti votash si Edi Rama po kushtëzojnë demokracinë dhe po rrezikojnë të minojnë gjithë procesin zgjedhor të 18 qershorit, ndaj edhe opozita e vendit e ka bërë të qartë se thelbi duhet vendosur tek zbatimi i standardeve të procesit dhe jo tek teza e afateve kohore, me të cilat po përpiqet mazhoranca të bllokojë teknologjinë në zgjedhje.

Franko Saliasi