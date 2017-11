Policia dhe strukturat e shtetit po bëjnë masakër në Theth

Mbi dhjetëra milion leke gjoba dhe ndjekje penale për banoret e fshatit.

Për njohjen e se drejtës se pronësisë, dhënien e lejeve për rikonstruksion te banesave shekullore, hartimin e planeve te zhvillimit, dhënien e lejeve te ndërtimit, ne përputhje me standardet dhe duke ruajtur karakteristikat e fshatit, shteti nuk funksionon.

Shteti funksionon vetëm për Bllokim & Gjoba

25 vjet bllokim infrastrukturor; 25 vjet bllokim i njohjes se te drejtës se pronësisë; 25 vjet ne radhe duke kërkuar dhe aplikuar për tapi tokës dhe shtëpive te trashëguara nder shekuj; 25 vjet asnjë plan zhvillimi dhe zero investime; 25 vjet shkatërrim i kullave shekullore, dhjetëra te rrezuara e te dëmtuara; 25 vjet harresë.

Tani qe banoret e Thethit ndërhyjnë për rikonstruksion te kullave, ndërtime shtese si nevoje natyrore ne një territor urban, shteti zgjohet. Nuk zgjohet ne mbështetje por vërsulet me synim shkatërrimin përfundimisht dhe te ekzistencës se tyre ne atë territor. Shteti shkon pa zgjidhje, shkon vetëm me gjoba, ndjekje penale dhe burg. Me logjiken e shtetit çdo kulle atje, çdo ndërtesë duhet te shembet pa patur mundësi te ngrihet me kurrë. Shteti nuk jep leje, nuk siguron zhvillim, siguron vetëm gjoba dhe burg, siguron vetëm shkatërrim te jetës se njerëzve. Kur pyjet e Shqipërisë, te shitura nga vete shteti, furnizonin kombinatet greke dhe italiane te drurit, kur Lura, Qafshtama, Valbona, Razma, Boga dhe mjaft perla te tjera shiteshin e shkatërroheshin e digjeshin, Thethi dhe Thethjanet e mbronin fshatin e tyre.

Sot ata përsëri kërkojnë mbështetje për ndërtimin e Thethit, rikonstruksion te kullave shekullore, zhvillim, pritje sipas standardeve te ofertave turistike dhe integrim. Ndoshta ndonjë shtetar, i sheh banoret e Thethit ne faj te madh sepse nuk u përfshinë kurrë dhe nuk vunë ne dispozicion territoret e tyre për mbledhje narkotikesh, nuk shiten tek bizneset e drurit pyjet e tyre te virgjëra, u çuan kundër ndërtimit te hidrocentraleve dhe shkatërrimit te alpeve, u bene ambasadore nderi te turizmit Shqiptare ne bote.

Duhet te reagojmë!

Po e mbyll me një nga shume kullat e Thethit qe presin lejen e shtetit për ndërhyrje dhe shpëtim. Te rrezohet shtëpia por te pret dhe burgu. Ky është truri i administratës, kjo është Shqipëria jone