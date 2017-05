Politika e Kurbanit s’funksionon më – mashtruesin e PS e braktisin Gjinushi dhe Milo

Pasi i mashtroi për 4 vite rresht dhe s’i përfshiu as në nivelet e dyta të qeverimit, Edi Rama e sheh veten ngushtë dhe po ju lutet me ndërmjetës Gjinushit dhe Milos që të tërheqin kandidatët e tyre, pasi është në rrezik mandati i kryeministrit. Por 2017-a po përsëritet si komedi e 2013-s dhe Edvin Hallexhiu po shndërrohet në kurbanin e madh të 25 qershorit

Loja e Edi Ramës për të nxjerrë jashtë skemës politike aletatët e tij, me idenë se pika e marrëveshjes së arritur me opozitën për eleminimin e koalicioneve në zgjedhjet e 25 qershorit do t’i garantojë 71 mandatet që i duhen për të qeverisur i vetëm Shqipërinë, duket se po i del duarsh kryeministrit. Disa prej partive të vogla që i janë gjendur pranë sa herë që ka pasur nevojë, duket se e kanë kapur ngushtë Ramën, i cili në mbledhjen e organizuar në selinë rozë nuk ka ftuar krerët e PSD dhe PDS, Skënder Gjinushi dhe Paskal Milo. Kryeministr ka takuar të përkëdhelurit e tij nga rradhët e partive satelite dhe është bërë nostalgjik duke i kërkuar falje që nuk e kishte zbatuar marrëveshjen me ta. Rama i preu në besë aleatët e tij në 2013 kur erdhi në pushtet pasi nuk i qëndroi besnik marrëveshjes, sipas të cilës ato parti që merrnin më shumë se 10 mijë vota, do të përfaqësoheshin në nivele të ndryshme të qeverisjes, përfshirë këtu drejtori të ndryshme dhe postë zëvendësministrash. Nga të gjithë aleatët e tij u shpërblye vetëm Petro Koçi, ndërsa emra të njohur si Milo dhe Gjinushi u anshkaluan. Teksa i ka prerë në besë për të dytën herë me marrëveshjen e re, Rama me bishtin ndër shalë po i lutet “të vegjëlve” që të punojnë në zona ku ata kanë influence dhe të kërkojnë votat vetëm për PS-në që të arrihet numri 71 i deputetëve me qëllim që PS të qeverisë e vetme. Kryeministri po tregon çdo ditë e më tepër se gjendet në panik dhe ka frikë se shqiptarët do ta rrëzojnë me votë në 25 qershor. Madje nën presionin e shifrave Rama ka shkuar edhe më tej, duke i Rama i siguruar Petro Koçin, Gjergj Kojën dhe Idajet Beqirin, që morën pjesë në takimin e organizuar prej tij se çdo shpenzim që do ju duhet gjatë kësaj fushate do mbulohet nga Partia Socialiste, ndërsa i ka kërkuar që të mos garojnë si parti më vete. Por pavarësisht planit të ri të Edi Ramës për të bindur partitë aleate, duket se ai është lënë në baltë nga Spartak Ngjela, Paskal Milo dhe Skënder Gjinushi, të cilët publikisht kanë deklaruar se janë kundër kësaj skeme të kërkuar nga Edi Rama. Deklaratat e shumta të bëra nga partitë e vogla, që kanë qenë historikisht aleatë të PS, tregojnë se brenda së majtës ka konflikt dhe shumica është e pakënaqur, duke parë se PD-ja dhe Lulzim Basha janë treguar besnik ndaj aleatët, pasi marrveshja nuk do të ndikojë daljen e tyre në një logo të vetme, duke i mbledhur të gjitha votat opozitare. Basha prej ditësh po punon fort së bashku me partnerët e tij opozitarë për të arritur në një bashkëpunim që finalizohet me maksimizimin e mandateve. Ndryshe nga strategjia e bashkimit që përdor PD-ja dhe që kënaq “të vegjlit” Rama po përdor sërish strategjinë e përjashtimit pasi synon të qeverisë i vetëm me bandat dhe oligarkët e tij Shqipërinë, për ta vjedhur e varfëruar më shumë se gjatë këtyre viteve që qëndroi në pushtet.

Gjinushi dhe Milo refuzojnë skemën e Ramës, nuk tërhiqen nga zgjedhjet e 25 qershorit/Marrëveshja e arritur midis Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, shihej prej kryeministrit fillimisht u pa prej kryeministrit si një zgjidhje ideale që mund t’i garantojë PS qeverisjen si e vetme pas 25 qershorit, por tani kreu i ekzekutivit ka nisur të ndjejë nevojën e ndihmës së aleatëve. Fakti që partitë e vogla, të lëna në ahrresë prej tij prej katër vitesh mund të dëmtojnë Partinë Socialiste, duke garuar më vete në 25 qershor, e ka trembur Edi Ramën. Ditën e djeshme ai urdhëroi Petro Koçin që nga selia rozë të bënte thirrje për partitë e tjera të vogla që që të tërhiqen nga gara e 25 Qershorit dhe të bëjnë fushatë për PS. Por teksa disa partit aleate të Ramës pa shumë influencë ne elektorat ranë dakort të tërhiqen nga gara, qëndrim ndryshe mbajtën Skënder Gjinushi dhe Paskal Milo, të cilët janë ndjerë të tradhëtuar nga premtimet e pambajtura të Ramës dhe kanë vendosur të garojnë më vete në zgjedhjet e 25 qershorit. Pas deklaratës së Petro Koçit, kreu i PDS, Paskal Milo e quajti këtë të fundit një mercenar të PS dhe tha se Edi Rama e kishte vetë numrin e tij të telefonit, nëse kishte ndërmend ta ftonte. Ai gjithashtu ka argumentuar se nuk mund të shndërrohet në një shërbëtor të kryeministrit, i cili kërkon pushtet, por në katër vite i ka lënë në harresë aleatët e tij. Kreu i PDS theksoi se do të garojë duke synuar që të arrijë një mandat deputeti. “Deklaratat e zotit Koçit, në mënyrën se si është bërë, është për të ardhur keq. Ne nuk na ka ftuar njeri. Këtë takim nuk e realizojnë partitë e vogla. Ne s’jemi ftuar. Petro Koçi nuk është regjistruar si parti, s’ka si të tërhiqet si parti. Faleminderit Petro për thirrjen që bën, por më duket se ke marrë pozitat e mercenarit, nuk është e nevojshme që të tërhiqesh ti. Rama nuk duhet të më bënte thirrje të tërhiqem përmes të tretëve. Ne kemi identitetin tonë, politikat tona. Nuk mund të kthehemi në shërbëtor të dikujt që kërkon pushtet, dhe nuk ndajnë qeverisje në një kohë që s’kanë bërë asgjë. Do i bëj thirrje mbështetëseve të mi, do i mbledh sot dhe do mundohemi të fitojmë në këto zgjedhje 1 mandat deputeti. Zoti Koçi si parti nuk është regjistruar për zgjedhje që muajin e kaluar. Se kuptoj se pse Zoti Koçi bëhet zëdhënës i PS. Kur ka dashur PS dhe Zoti Rama, të më ftojnë, më kanë ftuar. I dinë adresat dhe telefonin. Unë për kulturën që kam, nuk refuzoj ftesat”, deklaroi Milo për News24. Një qëndrim të ngjashëm me Milon ka shprehur edhe kreu i PSD, Skënder Gjinushi, i cili e quajti të tërhequrit nga gara “manare”. Ai gjithashtu theksoi se PS e ka të pamundur të arrijë 71 mandate pavarësisht deklaratave të Ramës. “Afati ligjor për të tërhequr regjistrimin ka ngrirë. Ne nuk tërhiqemi nga zgjedhjet. Manarët le të tërhiqen, deshët do të jenë në fushatë. PS nuk i merr dot 70 vota, duhet patjetër një aleat”, tha Gjinushi për News24.