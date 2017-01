Pollo: Gentian Sala shpërdoroi detyrën duke i dhënë një privati katër licenca dixhitale

Kreu i komisionit të Edukimit dhe të Medias, Genc Pollo: “Lëshimi kompanisë “Digitalb” i licencës së katërt kombëtare numerike nga Gentian Sala dhe tre anëtarë të Këshillit të AMA-s (të gjithë të nominuar nga PS-LSI) është jo vetëm një skandal me pasoja të rënda për lirinë e medias e demokracinë por edhe një vepër penale (shpërdorim detyre)”

Skandali i AMA-s me dhënien e licencës së katërt numerike tek konsorciumi “Digitalb” nuk është kaluar pa debate dhe reagime të forta nga radhët e përfaqësueseve të opozitës në Komisionin e Medias, por edhe nga grupe të tjera mediatike si RTV ORA News e Vizion+, që kishin pretendimet e tyre për një proces të kryer në thyerje totale të ligjit. Pas reagimeve të ashpra të deputetit të PD-së, Luçiano Boçi dhe ish-kryetares së AMA-s Endira Bushati gjatë ditës së djeshme për këtë vendim të marrë me shumicë të thjeshtë nga Autoriteti i Mediave Audiovizive, ka reaguar edhe kreu i komisionit të Edukimit dhe të Medias, Genc Pollo. Ai ka shprehur publikisht dyshimet e veta mbi skandalin e pasurisë të kreut të AMA-s, Gentian Sala e që kërkoi hetim nga prokuroria dhe ILKDPKI për këtë çështje e rendit votimin e AMA-s për licencën e katërt numerike si një akt i radhës, ku Sala ka shpërdoruar detyrën. Sipas kreut të komisionit të Medias dhënia e licencës së katërt numerike për kompaninë Digitalb, përbën jo vetëm skandal për lirinë e medias, por edhe një vepër penale të kryer nga Sala. “Lëshimi kompanisë DIGITALB i licencës së katërt kombëtare numerike nga Gentian Sala dhe tre anëtarë të Këshillit të AMA-s (të gjithë të nominuar nga PS-LSI) është jo vetëm një skandal me pasoja të rënda për lirinë e medias e demokracinë, por edhe një vepër penale (shpërdorim detyre)”, shprehet Pollo.

Nëpërmjet një postimi në profilin e tij në Facebook, Pollo deklaron se duke i dhënë vetëm një kompanie dyfishin e licencave që gëzon me ligj TVSH-ja krijohet një monopol në tregun mediatik, që fare lehtë mund të komandojë linjën editoriale të të gjithë kanaleve televizive.

“Duke i dhënë vetëm një kompanie dyfishin e licencave që gëzon me ligj TVSH krijohet një monopol mediatik në televizione që fare lehtë mund të komandojë linjën editoriale të gjithë kanaleve tv, të cilat do të jenë të detyruara të mbarten tek Digitalbi, në favor të vetes e në favor të padrinos politik Rama. Duke i dhënë një kompanie kaq licenca shkelet me dy këmbë neni 62 i ligjit të medias (siç ishte e siç është) që ndalon që një apo shumë licenca kombëtare t’i ketë një pronar i vetëm. Duke e marre vendimin me shumicë të thjeshtë G. Sala, P.Misha, G, Gjipali e Z.Bregu shkelën qartë ligjin e medias që parasheh shumicë të cilësuar për lëshimin e licencave”, shkruan deputeti i PD-së në Facebook. Ai vijon më tej denoncimin e tij duke u shprehur se katër anëtarët e AMA-s votuan në favor të sulltanatit të DIGITALB, ashtu sikur edhe Edi Rama, me 71 vota në Kuvend ndryshoi Kushtetutën që të shpallej sulltan. Sipas Pollos është e nevojshme që të merren hapa konkretë për të anuluar me vendim gjyqësor këtë akt të paprecedent që minon lirinë e medias në vend. “Në këtë fazë anulimin gjyqësor i këtij vendimi mbetet urgjencë. Po ashtu edhe ndjekja penale e banditëve me ofiq duhet të bëhet sa me shpejt. Shtatë deputetë të Komisionit të Medias, të djathtë e të majtë, i shkruajtën Prokurorit të Përgjithshëm para pak ditësh. Sot para faktit të kryer është koha për hapa të tjerë”, nënvizon Pollo.

Dokumenti – Udhëtimet e luksit të kreut të AMA-së/ Kreu i Autoritetit të Mediave Audiovizive, Gentian Sala, që prej marrjes së detyrës ka kryer udhëtime marramendëse jashtë vendit. Ora News vë në dispozicion të dhënat e sistemit TIMS të hyrjeve e daljeve nga Tirana dhe pikat e tjera kufitare të Gentian Salës. Sipas të dhënave të sistemit TIMS të siguruar ekskluzivisht nga Ora News vetëm brenda këtij janari 2017 Gentian Sala ka fluturuar 3 herë jashtë vendit: Një herë në Romë, një herë në Milano dhe një herë në Vjenë. 06. 01. 2017 Gentian Sala fluturon drejt Vjenes; 10. 01. 2017- Gentian Sala fluturon drejt Romës; 19. 01. 2017 Gentian Sala fluturon drejt Milanos.

Rezultojnë dhjetëra hyrje dalje nga aeroporti Nënë Tereza dhe pikat kufitare vetëm përgjatë 2015-2016 me destinacion kryeqytete të botës.

Fundjava dhe udhëtime jashtë vendit që Kreu i AMA-s drejt Vjenës Brukselit, Milanos, Romës apo Stambollit. Të mendosh që paga mujore neto e kryetarit të AMA është 1 milion lekë të vjetra ose 740 euro. Ndërkohë bashkëshortja e tij rezulton me një rrogë mujore 700 euro

Pyetja që lind krejt natyrshëm është se me çfarë të ardhurash mund të përballohen këto udhëtime. A mundet me një pagë 740 euro të përballosh 3 udhëtime vetëm brenda janarit drejt Romës, Vjenës e Milanos.

Dokumentet – Si u pasurua brenda 1 viti, gruaja e Gentian Salës, kreut të AMA-s/Pasurimi i beftë i Kryetarit të AMA-s dhe bashkëshortes së tij me 164 mijë euro gjatë vitit të parë në detyrë (dhjetor 2015-dhjetor 2016) ndërkohë që të ardhurat vjetore të deklaruara nga dy bashkëshortët janë vetëm 17 280 euro. Gentian Sala u emërua si Kryetar i Autoritetit te Mediave Audio Vizive në 06 qershor të vitit 2014, nga ku edhe rrjedh. I detyruar nga funksioni i ri ai ka deklaruar pasurinë për vitin 2015, një periudhë e rëndësishme për të në karrierë, pasi institucioni që ai drejton ka një rol dominues në tregun mediatik në prag të licencimit të operatorëve televizivë me licenca kombëtare dixhitale. Por a është prekur Gentian Sala, kryetar i Autoritetit të Mediave Audivizive, nga interesat e botës mediatike dhe politike? Në formularin e deklarimit te pasurisë të vitit 2015 Gentian Sala ka deklaruar se zotëron një apartament në zonën e ish-Bllokut, njëkohësisht edhe 4700m2 tokë arë në Kruje – Mazhe e Madhe. Çuditërisht sapo vihet në krye të AMA-s familjarët i dhurojnë një orë Perrelet Chronograph GMT Skeleton e cila kushton 19 mijë dollarë, ose e konvertuar në lekë rreth 25 milionë lekë. Në formularin e deklarimit te pasurisë ka një kolonë të veçantë ku duhet përshkruhet në mënyrë të hollësishme lloji i dhuratës, vlera dhe identiteti i personit që e ka bërë dhuratën. Por Gentian Sala e ka lënë bosh vendin e këtij përshkrimi kur bëhet fjalë për orën, një markë e kushtueshme. Pranon se e ka dhuratë për martesë nga familjarët, por pa thënë siç detyrohet me ligj, se kush konkretisht e ka bërë dhuratën. Paga mujore neto e kryetarit të AMA është 1 milion lekë të vjetra ose 740 euro. D.m.th në një vit bën 8 880 euro.