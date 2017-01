Pollo: Shkelja e ligjit nga AMA dëmton pluralizmin e mediave

Ekspertët: Alarm ndërkombëtar për AMA, procesi i licencave duhet të jetë i hapur

Vendimet antiligjore të AMA-s dhe reagimet kundër tyre nuk kanë ardhur vetëm nga ekspertë shqiptarë të fushës së medias dhe anëtarë të komisionit të Medias, por edhe nga ekspertët ndërkombëtar, të cilët ngritën alarmin për mënyrën se si janë dhënë licencat kombëtare nga institucioni, që duhet të garantojë barazinë e antarëve të tregut mediatik. Në një takim ku merrnin pjesë ekspertë ndërkombëtarë të fushës së medias dhe përfaqësues të medias lokale e komisionit parlamentar të Medias, duke treguar mënyrat se si ky proces zhvillohet ndershmërisht në vendet evropiane dhe duke marrë në shqyrtim konkret përvojën e Spanjës, eksperti Joan Barata tha se dhënia e licencave kombëtare duhet të bëhet përmes një procesi të hapur, të ndershëm dhe ligjor. Ndërsa kryetari i Komisionit Parlamentar të Medias, Genc Pollo u shpreh se mbledhja e fundit e AMA-s, ku një licencë u dha me votim të thjeshtë dhe jo të cilësuar sipas ligjit, përbën vepër penale. Eksperti ndërkombëtar Barata pasi njohu shqetësimet e operatorëve lokalë dhe rajonalë si dhe veprimtarinë e AMA tha se dhënia e licencave duhet jetë i hapur, i ndershëm dhe transparent. “Proceset që jepen licencat nga Autoriteti i Mediave Audiovizive duhet të jenë të hapura dhe transparente në përputhje me ligjet dhe standardet ndërkombëtare. Referuar shembujve të ngjashëm në Spanjë, mendoj se AMA duhet të ushtrojë veprimtarinë e saj përmes një procesi të hapur, transparent dhe të ndershëm. Ata që kanë bërë aplikime me të mira për licencat kombëtare, duhet ta marrin atë, kjo duhet të ndodh për mediat lokale dhe mediat rajonale”, tha eksperti Joan Barata. Eksperti i Këshillit të Europës, Claas Neukirch deklaroi se AMA-s po i jepet asistencë ndërkombëtare për strategjinë që duhet të ndjek gjatë procesit të dixhitalizimit. Mediat lokale dhe rajonale ngritën edhe njëherë shqetësimin para ekspertëve të huaj se tregu është monopolizuar dhe se po shkojnë drejt falimentimit pasi nuk ka besueshmëri edhe në kontratën e tyre me TVSH-në për të transmetuar në njërën nga frekuencat kundrejt pagesës së përcaktuar nga televizioni publik. Në këtë tryezë diskutimi me ekspertë të huaj, gazetarë dhe përfaqësues të mediave lokale e rajonale, të pranishmit akuzuan kreun e AMA-s se ka shkelur ligjin duke i dhënë një operatori 4 licenca kombëtare. “Nga pesë u bënë shtatë frekuenca kombëtare, kjo nuk ka arsye të bëhet në kurriz të televizioneve lokale. Sa herë që kanë dashur të ma fikin sinjalin ma kanë fikur dhe nuk kam përfituar asgjë”, deklaruan njëzëri disa përfaqësues të mediave lokale.

Pollo: Shkelja e ligjit nga AMA dëmton pluralizmin e medieve/Kreu i Komisionit të Medias, njëkohësisht edhe deputet i PD-së, Genc Pollo ka reaguar sërish për skandalin me licencën e katërt numerike të dhënë në shkelje të ligjit nga Autoriteti i Mediave Audiovizive, duke thënë se shkelja e ligjit nga AMA dëmton pluralizmin e medias në vend. Pollo në fjalën e tij të mbajtur në tryezën e përbashkët me ekspertë ndërkombëtarë të medias dhe përfaqësues të medias lokale në vend theksoi se ka rol ekzistencial ruajtja e kufizimit të pronësisë së medias, teksa u shpreh se është i njëjti operator që ka marrë 4 licenca, madje dy më shumë se sa Televioni Publik Shqiptar, duke vendosur diktatin e vetë në treg nëpërmjet monopolit. Ai gjithashtu deklaroi se nuk shikon asnjë vullnet tek mazhoranca dhe se ka një shpresë të vogël te drejtësia për t’i dhënë zgjidhje çështjes së AMA.“Një shkelje masive e ligjit sjell pasoja në panoramën mediatike, në një superkoncetrim të televizioneve dixhitale në një pronar të vetëm çka dëmton pluralizmin e medias dhe pluralizmin e shoqërisë. Për dhëniet e paligjshme të licencave numerike, ka patur një debat për nenin 62, pra për kufizimin e pronësisë, një normë evropiane e mishëruar në ligjin tonë që u tentua të anulohej nga një përfaqësues i mazhorancës, por që nuk ndodhi”, deklaroi Pollo.

Deputeti demokrat u shpreh se tentativa e mazhorancës për të eliminuar kufizimet në pronësinë e medias solli mobilizimin e Këshillit të Evropës, që u bë motiv për të mbledhur në një tryezë përfaqësues të BE dhe OSBE, të cilët ishin tepër të shqetësuar për lirinë e medias. I pari me studime konkrete për të insistuar tek autoritetet që të ruhej kufizimi i pronësisë, pasi garanton pluralizmin mediatik. “Licencat e para të dhëna ishin në shkelje të parimit të kufizimit të pronësisë dhe të nenit 62 për kufizimin e pronësisë në media. Ajo që ishte e papritur, ishte çka ndodhi 4 javët e fundit. Pra sërish i jepet të njëjtës kompani, pronë e të njëjtës kompani reale, e suksesshme por që s’ka pse të jetë monopol, e regjistruar dy muaj më parë me shpjegimin se kompania A nuk është pronë e Kompanisë B, por është pjesë e aksionerëve të kompanisë B , pra nuk shkel nenin 62. Meqë për këtë nuk u arrit shumica e cilësuar, u përsëritën 3 mbledhje, u harrua ligji për mediat audiovizive, iu referua një ligji tjetër që nuk vlen në këtë rast, përsëri për ti dhënë të njëjtës kompani që bëhet me 4 licenca numerike, 2 herë më shumë se Televizioni Publik, me të cilat mund të përjashtojë nga konkurrenca të gjithë të tjerët duke përqendruar monopolin e platformës në dorën e vet dhe duke imponuar jo vetëm tarifa të kripura siç ka ndodhur më parë me ndihmën e AMA, por edhe duke ndikuar në politikën editoriale, pra duke mos lënë pluaralizmin e nevojshëm”, u shpreh kreu i komisionit të Medias. Pollo konstaton se kompania që morri licencën dhe qeveria janë goxha të lidhura prej kohësh, ndaj edhe dëmtimi që i bëhet lirisë së medias është më i madh. Për më tepër fakti se kjo licencë mund të merrej me shumicë të cilësuar siç e kërkon ligji dhe u mor me një shumicë të thjeshtë tregon se është një tentativë e pastër për të monopolizuar tregun e për ta vendosur në funksion të politikave të qeverisë. Pollo u shpreh se anëtarët e nominuar nga mazhoranca, të cilët çuan përpara këtë farsë do të kishin dhënë përgjigje para drejtësisë për aktin e tyre nëse në Shqipëri do të kishim një gjyqësor funksional. “Është rasti për ta thënë se një akumulim jo vetëm shkelja e ligjit, por akumulim i tillë i platformave në një dorë është vrasës për lirinë e medias. Në rastin e AMA zgjidhja është alarmante, fatkeqësisht nuk shoh në mazhorancën aktuale ndonjë vullnet për ta zgjidhur, kam një shpresë të vakët tek drejtësia. Ne do të bëjmë ç’ është e mundur që të bëhet drejtësia në këtë vend dhe sistemi të korrigjohet në rrugë gjyqësore”, theksoi deputeti demokrat.