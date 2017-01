PPE-ja, rezolutë për Shqipërinë: Të sigurohen zgjedhje të lira dhe zbatim i dekriminalizimit

Basha: Teknologjia, jo çështje kohe – s’ka futje duarsh në vullnetin e qytetarëve

Partia Demokratike nuk tërhiqet nga kushti i saj i panegociueshëm për votimin e numërimin elektronik si dhe identifikimin biometrik në zgjedhjet e 18 Qershorit. Pas deklaratave të Ramës dhe kreut të KQZ-së se nuk mjafton koha për përdorimin e teknologjisë në këto zgjedhje, kreu i opozitës thotë se ajo që mungon është vullneti politik. “Çështja e votimit elektronik nuk është çështje kohore, por vullneti që askush të mos votoj për të, s’ka futje duarsh në vullnetin e qytetarëve siç votohet dhe numërohet, zëri i qytetarëve dëgjohet”. Çështja e zgjedhjeve të liria e të ndershme ishte në qendër të rezolutës për Shqipërinë që u miratua nga Asambleja e Partive Popullore Evropiane, ku ishte pjesë edhe kreu Basha. Në një postim në facebook, Basha ka bërë të ditur se Asambleja Politike e PPE-së ka miratuar një rezolutë për Shqipërinë, e cila “bën thirrje për aprovimin me konsensus të reformës zgjedhore si dhe për zbatimin e ligjit për dekriminalizmin”. “Asambleja Politike e Partisë Popullore Evropiane (PPE), e cila ka shumicën në Komisionin dhe Parlamentin Europian, diskutoi ndër të tjera zhvillimet e pritshme politike që lidhen me anëtarët e saj Asambleja miratoi me unanimitet një rezolutë për Shqipërinë e cila bën thirrje për zgjedhje të lira e të ndershme dhe dënon shitblerjen e votës. Rezoluta bën thirrje për aprovimin me konsensus të reformës zgjedhore si dhe për zbatimin e ligjit për dekriminalizmin e politikës dhe kërkon masa urgjente kundër kultivimit dhe trafikimit të drogës. “Dua të shpreh mirënjohjen time për mbështetjen e PPE-së ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve në betejën për zgjedhje të lira dhe të ndershme, luftën kundër krimit dhe të ardhmen tonë Europiane, si dhe angazhimin tim për përmbushjen e këtyre qëllimeve” tha Basha.

Basha takime në PE, uron zv Presidentin e PPE, David McAllister për postin e ri/Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i cili ndodhet në Bruksel, ka uruar zv. Presidentin e Partisë Popullore Evropiane, David McAllister për postin e ri si Kryetari i ri i Komisionit te Punëve te Jashtme te Parlamentit Evropian. David McAllister është zgjedhur në vend të Elmar Brok, i cili ka drejtuar këtë komision prej vitesh dhe tashmë do të drejtojë drejtoje negociatat për Brexit. “Përgëzime mikut tim David McAllister, zv.President i Partisë Popullore Evropiane që sapo u votua si Kryetari i ri i Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian. Elmar Brok kryetar i këtij komisioni prej vitesh tani do të drejtojë negociatat për Brexit. Mirënjohje të madhe këtij miku të Shqipërisë i cili sot i dorëzoi stafetën një miku tjetër të veçantë. Urime David për këtë detyrë të rëndësishme!” është shprehur Basha.