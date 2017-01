Prag tragjedie, naftëtari 59-vjeçar akt ekstrem, hipën në oxhakun tenton të vetëdigjet

Mafia në pushtet dënon naftëtarët e Ballshit me vetëflijim- prej 4 muajsh nuk marrin pagën

Gjatë ditës së djeshme një ngjarje e rëndë që rrezikoi të prekte kufijtë e një tragjedie ka ndodhur në ambientet e rafinerinë së natës në qytetin e Fierit, ku naftëtari 59-vjeçar, Agim Mydini ka ndërmarrë një akt ekstrem duke hipur në oxhakun me lartësi rreth 40 metra. Punëtori i rafinerisë mbante në duar një shishe me benzinë dhe kërcënonte se do të vetëdigjej. Sipas punëtorëve të rafinerisë, ata kanë rreth 4 muaj pa marrë pagat dhe akti ekstrem i ndërmarrë nga Mydini erdhi pikërisht si pasojë e mungesës së parave dhe pamundësisë për të siguruar mbijetesën e familjes

Dështimet dhe të vërtetat e mbajtura të fshehura nga qeveria Rama, të cilat po dalin në pah çdo ditë dhe po minojnë propagandën e sëmurë të kryeministrit morën një hov të madh gjatë ditës së djeshme, ku ngjarja e rëndë e ndodhur në rafinerinë e naftës në Fier, mjaftoi për t'i treguar publikut se qeveria nuk ka marrë përsipër përgjegjësitë që i takojnë për naftëtarët dhe ia ka falur fitimet miliarda dollarëshe të naftës klientëve më besnik të prijësit të Surrelit. Le të mos harrojmë se gati dy muaj më parë kryeministri në "mediat e kazanit", siç ai preferon t'i quajë e shiti nëpërmjet imazheve dhe fjalëve boshe një vizitë të tij në këtë rafineri si arritje të "Rilindjes" dhe premtoi se dorëzimi i këtyre aseteve kombëtare tek Besniku i tij do të sillte përmirësim të kushteve të punës dhe rroga më të mira. Por ja ku jemi dy muaj pas këtyre broçkullave të Edi Ramës dhe naftëtarët e kësaj rafinerie përveçse vazhdojnë që prej katër muajsh të mos gëzojnë pagën për të cilën kanë derdhur djersën, kanë përfunduar edhe në një gjendje të rënduar psikologjike, që po i orienton drejt kryerjes së akteve makabre. Mydini qëndroi më shumë se gjysmë ore në lartësinë 40 m në një gjendje të rënduar psikologjike duke kërcënuar me vetëflijim. Rreth sipërfaqes së rafinerisë ku ai kërcënonte me vetëvrasje u gjendën edhe forcat e policisë dhe ato të ndihmës së shpejtë, por ajo që ishte edhe më prekëse në këtë situatë të rënduar, ishte prania e fëmijëve të vegjël dhe bashkëshortes, të cilët të mbytur në lot i luteshin që të zbriste prej lartësisë. Familjarët, mes tyre dhe djali 10 vjeçar që i lutej babit të zbriste mbërritën në rafineri me të mësuar lajmin dhe ishin thirrjet e tyre që e bindën 59 vjeçarin që të hiqte dorë nga akti makabër. Ndërkohë vlen të theksohet fakti se naftëtarët e Fierit dhe Ballshit kanë protestuar për çështjen e pagave dhe siguracioneve prej disa muajsh, por zëri i tyre ka rënë gjithmonë në vesh të shurdhër dhe qeveria Rama i ka anashkaluar të gjithë kërkesat e tyre duke mos mbajtur përgjegjësi as për rrogat e papaguara prej më se katër muajsh.

Ish-kryeministri Berisha: Rama me Besnikun fajtor për aktin e vetëvrasjes të punëtorit në rafinerinë e Ballshit/ Ngjarja e rëndë e ndodhur ditën e djeshme në rafinerinë e naftës në Fier, ku një punëtor i saj kërcënoi të vetëdigjej me benzinë pasi kishte hipur në një oxhak me lartësi 40 m ka sjellë edhe reagimin e ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili ka dënuar këtë ngjarje dhe ka akuzuar qeverinë për këto akte që detyron të ndërmarrin naftëtarët pasi nuk janë paguar prej mëse 4 muajsh. Berisha nëpërmjet një postimi në profilin e tij në Facebook shprehet se skenat e sotshme ku një djalosh i lutej babit të mos hidhej nga maja e oxhakut në Ballsh pasqyrojnë fytyrën e vërtetë ta mafies së pamëshirë të naftës. Ish-kryeministri risjell në kujtesë edhe shpërthimin e një muaji më parë në këtë rafineri të drejtuar tashmë nga miqtë e Edi Ramës ku humbi jetën një teknik i vjetër. Postimi i plotë i ish-kryeministrit Sali Berisha:"Kjo është mafia e pamëshirë e naftës! Rama me Besnikun e tij dërgojnë drejt vetëvrasjes punëtorin e rafinerisë së Ballshit. Katër muaj nuk kanë dhënë rrogat, nuk ka bukë për fëmijët. Ndërkohë që në uzinë janë përpunuar dhjetëra mijëra ton naftë! Në videon poshtë djali i lutet të atit të mos hidhet nga lartësia e oxhakut. Po shtoj këtu se një muaj më parë dikush dogji të gjallë një teknik të vjetër të Rafinerisë. Sb"

Deputeti i PD, Kozma Dashi: Qeveria nuk e çan kokën për naftëtarët e papaguar prej 4 muajsh dhe aktet e tyre të vetëflijimit/ Deputeti i Partisë Demokratike, Kozma Dashi, nëpërmjet një deklarate për mediat ka reaguar pas ngjarjes së ndodhur në rafinerinë e naftës në Fier, ku një punonjës kërcënoi të hidhej nga oxhaku për tu vetëvrarë për shkak të mos marrjes së pagës prej mëse katër muajsh. Deputeti demokrat denoncoi edhe mungesën e vëmendjes nga qeveria për këta 150 punëtorë që mbajnë familjet me punën e tyre.“Naftëtarët e Rafinerisë së Fierit nuk marrin pagat prej muajsh, dhe kanë 1 vit që nuk u paguhen sigurimet shoqërore. Naftëtarët e kësaj rafinerie nuk i pret askush, dhe nuk i dëgjon askush. Ndërkohë, arroganca e qeverisë mbërrin deri aty sa pikërisht sot ata kanë sjellë në Kuvend për shqyrtim projektin për statusin e naftëtarit, një përpjekje për mashtrim elektoral”, u shpreh Dashi. Dashi gjithashtu u shpreh se kryeministri Rama nuk e çan kokën për naftëtarin që tentoi të vetëflijohet, pasi ai i ka dhënë konfirmimet që prej momentit kur shkarkoi 600 naftëtarë sapo u ul në karrigen e kryeministrit.“Kemi të bëjmë me 150 punonjës të rafinerisë së Fierit, të cilët janë në grevë pasi nuk u paguhen pagat prej 4 muajsh, dhe për 1 vit nuk u paguhen as sigurimet shoqërore. Për më tepër, Agim Myrdini, punonjës i kësaj rafinerie sot është në majë të një ngrehine duke rrezikuar të vetëflijohet. Askush nuk po çan kokën për atë dhe cinizmi qëndron këtu që ne mblidhemi, se gjoja sa shumë i duan këta naftëtarë. Pra për përfitime elektorale qeveria është e gatshme të bëjë çdo gjë dhe ti braktisë ata naftëtarë në mëshirë të fatit. Pse? Është e thjeshtë sepse filloi fushata zgjedhore. Qeveria kërkon të rrëmbej sa më shumë për kapital politik. Kam kërkuar që herët që statusin e meriton dhe tu jepet naftëtarëve por jo në mënyra të tilla ku arrin në farsa që s’kanë ndodhur deri tani”, deklaroi Dashi.