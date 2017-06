Prag zgjedhjesh/Shpërthim me eksploziv, zyrës elektorale të LSI në Durrës

Reagimi/Koka: E vunë zagarët e Rilindjes

Kreu i LSI-së në Durrës, Lefter Koka ka reaguar me ashpërsi pas shpërthimit me tritol të një zyre të LSI-së në Durrës. Ai ka fajësuar haptasi socialistët, si autorë. “Askush nuk mund te ndale vullnetin e qytetareve te ndershëm durrsake! As Zagaret e Rilindjes! “Kjo sigurisht vjen pa thirrjeve të eksponentëve kryesorë të Partisë Socialiste, të cilët i bëjnë thirrje Policisë, pas orarit të punës, të vazhdojnë veprimtarinë tjetër, atë të vendosjes së tritolit. Unë do t’i bëja thirrje, socialistëve të ndershëm, kemi kaluar së bashku probleme të kësaj natyre në vitet ’96 – ’97, unë jam i bindur që nuk janë ata që e dëshirojnë këtë situatë. Atë që ne tashmë e kemi pagëzuar Rilindja, është një grup shumë i vogël, të cilëve po u bëj thirrje sot: Në Durrës të mos luajnë se nuk do të ketë forcë dhe të rinjtë e të rejat e LSI do të mund t’i frenojnë me çdo mënyrë këta zagarë, të cilët kërkojnë të deformojnë zgjedhjet në Durrës.”

Një sasi lëndë shpërthyese i është vendosur gjatë natës zyrës elektorale të LSI-së në Durrës. Ngjarja është regjistruar gjatë orëve të vona të natës në zyrën që ndodhet në lagjen 18 pranë kryqëzimit të shkollës së fizkulturës “Benardina Qeraxhia”. Nga shpërthimi fatmirësisht nuk ka persona të lënduar pasi edhe në zyrë nuk ndodhej ndonjë person në momentin e ngjarjes, por janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Kanë qenë banorët e zonës ata të cilët kanë lajmëruar policinë kur kanë dëgjuar shpërthimin. “Ne datë 23.06.2017, Policia u njoftua se gjatë natës, në lagjen Nr. 18 kanë vendosur dhe shpërtheu një sasi lënde plasëse, në pjesën hyrëse të zyrës elektorale të nje subjekti politik. Menjëherë u ngrit grupi hetimor dhe u shkua në vendngjarje. Nga këqyrja e vendit të ngjarjes u evidentua se ishte vendosur një sasi e vogël lënde shpërthyese dhe për pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Për veprime më të specializuara në lidhje me llojin dhe sasinë e lëndës plasëse po kryhen veprimet nga ekspertët antieksploziv. Uniformat blu nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit po kryejnë të gjitha veprimet e duhura hetimore me qëllim identifikimin, kapjen e autorëve dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes”.

