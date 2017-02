Prej 4 ditësh banorët e Zharrzës në grevë urie, kërkojnë dëmshpërblim për shpërthimet

Salianji: Zharrëza e braktisur nga qeveria Rama, të protestojmë së bashku më 18 Shkurt përpara kryeministrisë

Situata e rëndë e krijuar në Zharrës të Fierit, ku dhjetëra banorë janë rifutur në grevë urie për të kërkuar dëmshpërblimin që i është premtuar nga qeveria Rama për shpërthimet që dëmtuan banesat dhe tokat bujqësore, ka marrë edhe vëmendjen e Partisë Demokratike. Gjatë ditës së djeshme, që përkonte me ditën e tretë të grevës Sekretari për Aksionin Qytetar në PD, Ervin Salianji nga takimi me grevistët u shpreh se këta banorë janë të zhgënjyer dhe të braktisur nga qeveria. Sipas konstatimit të Salianjit banesat e tyre janë pothuaj të pabanueshme dhe në rrezik për t’u shembur për shkak të shpërthimeve në zonën afër me fushat naftëmbajtëse. Atyre iu ishte premtuar nga qeveria një proces vlerësues për dëmet materiale dhe shlyerje e dëmshpërblimeve deri në datën 31 Janar, por nuk ka pasur asnjë rezultat konkret.“Tek disa grevistë kanë filluar shenjat e dehidratimit dhe njëri prej tyre është paraqitur në emergjencë ku ka marrë mjekimin e duhur. Një tjetër nga grevistët është edhe me hipertension por nuk pranon të shkojë në urgjencë për trajtim. Ata nuk pranojnë të dalin nga greva dhe si mjek kërkoj që të ndërhyhet sa më shpejt për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore”, u shpreh Albert Pesha, mjeku që po ndjek situatën e grevistëve.“Mezi e kam ndërtuar këtë shtëpi dhe kam rritur fëmijët këtu me vështirësi të shumta. Presim nga Edi Rama. Atë e kemi zgjedhur por nëse ai ka shitur Shqipërinë, e di ai. Ai duhet të interesohet edhe për familjet tona”, tha një prej banoreve. Salianji shprehu mbështetjen për grevistët dhe kërkesën e tyre të drejtë për tu dëmshpërblyer ose për të lëvizur diku tjetër me ndihmën e qeverisë. Ai e cilësoi të papranueshëm shfrytëzimin e pasurive natyrore, ndërkohë që banorët po dëmtohen nga ky shfrytëzim dhe po neglizhohen. “Ishim sot për të mbështetur dhe dëgjuar pas 4 ditësh në grevë të disa prej banorëve të Zharrës. Kjo është greva e dytë që po bëjnë për një kërkesë që e kanë të drejtë. Investimet që po bëhen në zonë, dhënia e pasurive publike u takon të gjithë shqiptarëve dhe duhet tu shërbejë për të sjellë zhvillim dhe prosperitet për banorët e zonës dhe për ta bërë më të shëndetshme jetesën e tyre dhe jo për ta shkatërruar atë. Pavarësisht se kanë 4 ditë në grevë urie këta qytetarë por edhe qindra banorë të tjera këtu në Zharrës së Patosit, asnjë nga qeveria nuk ka ardhur pavarësisht se u kanë nxjerrë një shkresë e cila u premtonte se në datën 31 janar do të kishte një vlerësim të dëmeve dhe një shpërblim për gjithë dëmtimet në banesa. Mesa duket kjo qeveri e ka zero ndjeshmërinë për hallet dhe problemet e njerëzve edhe kur ata sakrifikojnë. Kjo qeveri mendon se është Zot e jetës së qytetarëve dhe nuk mendon se është aty për tu shërbyer atyre”, deklaroi Salianji. Salianji ftoi të gjithë banorët dhe qytetarët për të protestuar së bashku në datën 18 Shkurt përpara kryeministrisë, në mënyrë që të ndalet arroganca dhe prepotenca e qeverisë Rama. “Për këtë arsye, duke para këtë arrogancë të qeverisë, ftojmë qytetarët që në datën 18 Shkurt në protestë përpara kryeministrisë edhe për ti thënë ndal prepotencës dhe arrogancës dhe për të sjellë një qeveri e cila do jetë në shërbim të qytetarëve dhe jo disa oligarkëve të lidhur me qeverinë”, tha përfaqësuesi i Partisë Demokratike.

Kronika/ Banorët e Zharrëzës në grevë urie, kërkojnë nga qeveria dëmshpërblim për shpërthimet/Mungesa e rezultateve konkrete nga komisioni i ngritur për hetimin e lëkundjeve të tokës në fushën naftëmbajtëse Patos-Marinëz ka detyruar banorët e zonës së Zharrëzës që të hyjnë në grevë urie. Ata janë në pritje të përmbushjes së premtimeve që qeveria u bëri në muajin Dhjetor të 2016-ës. Me shpresën se qeveria Rama do të kthejë sytë nga ta, pasi i braktisi dhe nuk i dha dëmshpërblimin banorët kanë hyrë tashmë në ditën e tretë të grevës së urisë. Grevistët vijojnë të qëndrojnë në kushte të vështira, por janë duke u përballur edhe me heshtjen e përgjithshme, që karakterizon qeverinë dhe mediat e kapur prej saj. Banorët thonë se komisioni i verifikimit nuk po kryen detyrën dhe ata nuk po dëmshpërblehen. Lëkundjet e tokës si pasojë e aktivitetit naftënxjerrës në fushën Patos Marinëz kanë shkaktuar prej vitesh dëme në banesa dhe mjedis. Kjo situatë e krijuar si pasojë e shpërthimeve nga kompania “Bankers Petroleum” është shoqëruar edhe me dhjetëra protesta e greva të mëparshme nga banorët e zonës.