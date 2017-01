Presidenca-Bollinos: Edhe ti e more nënshtetësinë njësoj si Nue Kalaj  

Deklarata e Presidencës/ “Shtetësia z. Kalaj i është dhënë me kërkesë të Ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, me të njëjtën procedurë që kjo shtetësi i është dhënë edhe botuesit të Shqiptarja.com, z. Carlo Bollino. Për këtë fakt gazeta Shqiptarja.com duhet ti drejtohet e të pyesë kryeministrin Edi Rama se përse qeveria e tij ka kërkuar dhënien e nënshtetësisë për z. Nue Kalaj”

Në një kohë që pasaporta shqiptare e Nue Kalajt është kthyer në një çështje të nxehtë në komisionin e CEZ, pas kërkesës që kishte bërë ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri drejtuar presidencës që ky person të pajisjes me nënshtetësinë shqiptare, në debatin për këtë çështje janë përfshirë edhe institucioni i presidencës dhe botuesi i gazetës Shqiptarja.com, Carlo Bollino. Nisur nga dokumentet e bëra publike në mbledhjen e komisionit hetimor për çështjen CEZ, gazeta Shqiptarja.com në pronësi të italianit me pasaportë shqiptare Carlo Bollino, ka hedhur akuza të rënda në drejtim të institucionit të presidencës, duke thënë se ka qenë Presidenti Bujar Nishani ai që ia ka dhënë pasaportën Nue Kalajt. Në vijim të lajmit të përcjellë nga Shqiptarja.com për dhënien e shtetësisë për Nue Kalaj nga kreu i shtetit Bujar Nishani, ka qenë portali Syri.net që është interesuar pranë Institucionit të Presidentit të Republikës për çështjen e shumëdebatuar. “Institucioni i Presidentit të Republikës reagon ndaj tentativës për spekulim të gazetës Shqiptarja.com të botuesit Carlo Bolino në lidhje me dhënien e nënshtetësisë të shtetasit Nue Kalaj. Shtetësia z. Kalaj i është dhënë me kërkesë të Ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, me të njëjtën procedurë që kjo shtetësi i është dhënë edhe botuesit të Shqiptarja.com, z. Carlo Bollino. Për këtë fakt gazeta Shqiptarja.com duhet ti drejtohet e të pyesë kryeministrin Edi Rama se përse qeveria e tij ka kërkuar dhënien e nënshtetësisë për z. Nue Kalaj.”, shkruhet në reagimin e Presidencës.