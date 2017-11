Presidenti Meta kërkon ngritjen e minimumit jetik: Apel kundër krizave

Ngritja e minimumit jetik ishte kërkesa e Presidentit të Republikës Ilir Meta gjatë një aktiviteti organizuar prej tij në kuadër të 100-vjetorit të Strehës së Parë Vorfnore. Meta theksoi se për të reduktuar varfërinë, Shqipëria nuk duhet të përsërisë gabimet e së kaluarës, duke shmangur krizat politike e duke luftuar krimin e organizuar dhe drogën

Presidenti i Republikës, Ilir Meta ngriti siparin e veprimtarive të Javës Presidenciale kushtuar fëmijëve pa përkrahje prindërore. Në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Integrimit të Jetimëve Shqiptarë, në Institucionin e Presidentit të Republikës, në prag të Festës së Pavarësisë – 28 nëntorit, u zhvillua veprimtaria ndërgjegjësuese për fëmijët jetimë në prani të përfaqësuesve të qeverisë e të Kuvendit, ambasadorëve të huaj, aktivistëve të shoqërisë civile dhe të organizatave rinore, artistëve të shquar dhe personaliteteve të spikatur nga fushat të ndryshme të jetës, miqve të ardhur nga trevat shqiptare dhe fëmijëve të shumtë. Presidenti Meta vlerësoi me Dekoratën “Nënë Tereza”: Rauf Ficon (pas vdekjes) për veprimtarinë, atdhetare dhe intelektuale, me kontribut të çmuar për vendin, si dhe për meritën e veçantë si ideues dhe themelues i “Strehës së Parë Vorfnore” në Shqipëri”; Sheh Abdyrrahman Harasanin (pas vdekjes) për kontributin e çmuar si bamirës, mbrojtës dhe strehues i njerëzve në nevojë, veçanërisht për fëmijët jetimë, duke hapur “Strehën e Parë Vorfnore” në Shqipëri; Fondacionin “Shpresë për Botën” për kontributin e çmuar humanitar në dobi të fëmijëve jetimë që prej vitit 1991, duke u ofruar atyre përkrahje dhe mbështetje ekonomike, përmes shërbimeve të shumëllojshme në rritjen dhe edukimin në qendrat komunitare të fëmijëve jetimë në të gjithë Shqipërinë; zotin Ilir Çumani si veprimtar i njohur i shoqërisë civile, misionar i vlerave njerëzore dhe promovues i të drejtave të njeriut. Për kontributin e çmuar në mbrojtje dhe në ndihmë të fëmijëve e të rinjve jetimë, për rolin e shquar në mjaft nisma të rëndësishme kombëtare, duke u siguruar mundësi në drejtim të mirërritjes, shkollimit, punësimit dhe strehimit të tyre, për t’i bërë ata qytetarë të aftë e të denjë të shoqërisë. Gjithashtu Presidenti i Republikës çmoi me Titullin “Mjeshtër i Madh” zotin Kolec Traboini për merita të shquara si personalitet i artit, publicistikës dhe kulturës shqiptare, duke u bërë shembull frymëzimi, në veçanti, për gjeneratat e fëmijëve jetimë, të cilëve ai u përket. “Ju uroj nga zemra mirë se keni ardhur në çeljen e “Javës së Fëmijëve Jetimë”, e cila i kushtohet 100-vjetorit të themelimit të Strehës se Parë Vorfnore në Shqipëri! Plot një shekull më parë, nën kujdesin e atdhetarëve humanë hapi dyert shtëpia e parë e dashurisë, “Streha e Fëmijëve”. Historia e rrugëtimit të mbështetjes institucionale dhe shoqërore ndaj fëmijëve pa ngrohtësi prindërore, zuri fill pikërisht në ditët më të vështira të ekzistencës të shtetit të parë shqiptar.

Njëqind vjet më parë, ishin dy fëmijë të braktisur që do të trokisnin në derën e prefekturës së Tiranës për ushqim dhe strehim. Fati tragjik i tyre do të motivonte bujarinë tradicionale shqiptare për të çelur të parën strehë vorfnore në Tiranën e përzhitur nga flakët e luftës. Ky akt historik shpalosi përpjekjen e gjatë shekullore për ringjalljen e vlerave morale dhe humane të shoqërisë shqiptare. Këto vlera humane populli ynë do i shpaloste here pas here në momentet më kritike”. Në vazhdim, Meta thekson se familja shqiptare me plagët e saj të vjetra dhe të reja është burimi më i madh i fëmijëve jetimë në vendin tonë. “Problemet ekonomike dhe papunësia, grindjet, përplasjet dhe dhuna në familje provokojnë çdo ditë divorce dhe krim. Divorci dhe krimi shkatërrojnë themelet e familjes. Shkatërrimi i familjes hedh në rrugë, për fat të keq, fëmijë jetimë. Jetimët bëhen kështu viktimat e para dhe më të pafajshme të divorcit, të dhunës dhe krimit në familje. Prandaj sa më e shëndetshme të jetë familja jonë aq më pak jetimë do kemi në shoqërinë tonë dhe aq më shumë femijë të lumtur do rritim në mjediset tona. Kujdesi për familjen është para së gjithash përkushtim për fëmijët tanë, dhe për ardhmërinë e vendit tonë. Fuqizimi i familjes shqiptare, rritja e mbështetjes për nënat kryefamiljare në veçanti, ulja e divorceve dhe akteve të dhunës e të krimit kërkojnë zgjidhje social-ekonomike, punë edukative, sensibilizime publike e mediatike, këshillime psiko-sociale, por edhe masa parandaluese, ndërmjetesuese dhe ligjore. Emigracioni është një tjetër plagë e hapur e shoqërisë shqiptare, hemoragjia e të cilit duhet të shërohet prej afro tre dekadash. Kjo plagë ka dobësuar në mjaft raste lidhjet familjare dhe ka dobësuar ndjeshëm lidhjet prindër-fëmijë. Emigracioni ka shpërbërë në mjaft raste institucionin tradicional të familjes si dhe ka gërryer kohezionin e shoqërisë shqiptare. Nuk janë të pakta rastet kur emigracioni ka prodhuar fëmijë jetimë si dhe ka provokuar përdorime, shpërdorime dhe abuzime të tyre nga kriminelë dhe trafikantë të paligjshëm brenda dhe jashtë vendit. Frenimi i i emigracionit është para së gjithash përkushtim për ruajtjen e vlerave të familjes dhe të kohezionit të shoqërisë shqiptare. Në përpjekjet për përkujdesjen ndaj fëmijëve jetimë, pa prindër dhe të sfiduar nga jeta, ne shqiptarët kemi një aleat shumë të fuqishëm. Ky aleat është tradita humanitare, bujare, mikpritëse dhe solidare shqiptare. Në çdo kohë e rrethanë tradita humane, bujare, mikpritese dhe solidare ka kompensuar me vlerat e familjes se madhe shqiptare atë që u ka munguar fëmijëve jetimë në familjet e tyre më të vogla. Shtëpitë shqiptare kanë qenë streha e tyre. Vatrat shqiptare kanë qenë ngrohtësia e tyre. Sofrat shqiptare kanë qenë ushqimi i tyre. Fisnikëria e familjes shqiptare ka qenë edukimi ëm i mirë për ta. Për fëmijët jetimë, më shumë se për çdo shtresë tjetër shoqërore mos të lejojmë që historia të përsëritë vetveten. T’i japim fund tranzicionit, të forcojmë institucionet, të parandalojmë krizat politike dhe social-ekonomike, të forcojmë shtetin ligjor dhe rendin, të godasim krimin e organizuar dhe korrupsionin, të luftojmë drogat dhe trafiqet e paligjshme, të ndalojmë punën e detyruar dhe keqpërdorimin e të miturve”. Në përfundim të fjalës së tij, Meta thekson se qëllimi i përbashkët i shtetit dhe i mbarë shoqërisë sonë duhet të jetë mbrojtja e fëmijëve jetimë shqiptarë nga ekspozimi përballë rreziqeve si dhe integrimi i plotë e i suksesshëm i tyre në shoqëri. “Në dimensionin njerëzor “Nëna Shqipëri” personifikohet te Nënë Tereza. Shenjtorja jonë e madhe, Nënë Tereza nxiti si askush në botë frymëzimin për dashurinë që buronte nga rrënjët dhe traditat e kombit të saj. Ajo na ka lënë trashegimi një mësim të madh, për të cilin kemi sot më shumë nevojë se kurrë. Ndoshta secili nga ne nuk mund të bëjë dot gjëra të mëdha, por secili nga ne mund të bëjë gjëra të vogla, por me dashuri të madhe”.

Ambasadori Lu: Para 100 vjetësh ndihmuam për Strehën Vorfnore, sot për institucionet demokratike

Presidenca ka organizuar sot “Javën e fëmijëve jetimë”, kushtuar 100-Vjetorit të krijimit të Strehës së parë Vorfnore në Shqipëri. Ambasadori amerikan Donald Lu, i ftuar në aktivitet, në fjalën e tij tha: “Ju mund të shikoni fytyrat e këtyre fëmijëve që janë të mahnitshme, – tha ai lidhur me ekspozitë të hapur në ambientet e Shtëpisë së Fëmijës, – disa sjellë nga Biblioteka e Kongresit Amerikan. Jam krenar që kjo punë është bërë nga misionaret amerikane dhe Kryqi i kuq Amerikan. 100 vjet më parë amerikanët erdhën këtu për të ndihmuar në ngritjen e Strehës Vorfnore. Sot SHBA vazhdojnë të mbështesin shpresat e popullit shqiptar nëpërmjet fuqizimit të Forcave të Armatosura, luftës kundër krimit të organizuar, zhvillimit të institucioneve demokratike, përfshirë edhe ato që janë bërë më të forta nga reforma në drejtësi. Së fundmi, më lejoni të përgëzoj Presidentin për organizimin e aktivtetit të sotëm. Streha vorfnore është komshi me ambasadën dhe ne i urojmë komshiut tonë të dashur, “Edhe 100!”.”