Presidenti Meta: Të përjashtohen nga amnistia dhunuesit në familje

Kreu i Shtetit Ilir Meta ka ndërmarrë një nismë me 4 pika që lidhen me fenomenin e dhunës në familje. Nismat e Presidentit u morën shkas nga vrasja e gjyqtares Fildes Hafizi nga ish-bashkëshorti i saj. Dy prej nismave janë verifikimi i vendimit të marrë nga Gjykata e Kavajës, më 28 prill 2016, ndaj shtetasit Fadil Kasemi si dhe i bën thirrje Ministrisë së Drejtësisë si nismëtare për projektligjet për dhënie amnistie, por edhe ligjvënësve të Kuvendit të Shqipërisë, që në vijim në asnjë rast në këto projektligje, të mos përfshihen si subjekte përfituese të tyre, të dënuarit të cilët kanë kryer vepra penale në marrëdhëniet familjare. “Ditët e fundit opinioni publik u trondit nga një krim mizor i kryer ndaj gjyqtares Fildez Hafizi. Fenomeni i dhunës në familje është një plagë e madhe dhe tepër e ndjeshme në shoqërinë shqiptare. Përpjekje të vazhdueshme janë bërë nga institucionet shtetërore përgjegjëse, për reduktimin e këtij fenomeni, si dhe mbrojtjen e integrimin e viktimave të dhunës në familje. Por përsëri ato mbeten shumë pak, ndaj kërkohet që çdo institucion sipas kompetencës dhe përgjegjësisë që ka, të angazhohet maksimalisht dhe të bëjë gjithçka për parandalimin e dhunës, dekurajimin dhe ndëshkimin e dhunuesve, me qëllim mbrojtjen dhe shëndoshjen e familjes shqiptare”, deklaroi Presidenti Meta. Në cilësinë e Presidentit të Republikës, të kompetencave që më njohin Kushtetuta dhe legjislacioni në fuqi, po bëj publike këto nisma:“1. Duke qenë se deri në ngritjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor, ushtroj funksionin e Kryetarit të KLD, kam kërkuar nga KLD dhe Inspektorati i saj, që në përputhje me kompetencat që iu njeh legjislacioni në fuqi, të fillojnë një procedurë për verifikimin e vendimit të marrë nga Gjykata e Kavajës, më 28 prill 2016, ndaj shtetasit Fadil Kasemi. 2. Gjithashtu kam kërkuar të përfshihet në rendin e ditës të mbledhjes më të parë të KLD, një raportim mbi ndjekjen e detyrave të vendosura nga ky organ, për procedurat që duhet të ndiqen nga Gjykatat, në çështjet e lëshimit të urdhrave të mbrojtjes, për viktimat e dhunës në familje. 3. Angazhohem që si President në ushtrimin e kompetencës kushtetuese të ushtrimit të së drejtës së faljes, do të zbatojë në gërmë dhe në frymë Kushtetutën e RSH, si dhe ligjin 10 295/2010 “Për faljen”, por jo vetëm. Një familje e lumtur, në mirëqenie dhe paqe brenda saj, ka vlera të jashtëzakonshme për zhvillimin e shoqërisë. Duke pasur në konsideratë, sa të rëndësishme janë jeta dhe shëndeti për çdo anëtar të familjes, por edhe rrezikshmërinë që paraqesin individët dhunues në familje, me qëllim dekurajimin dhe parandalimin e tyre në kryerjen e këtyre veprave, angazhohem që gjatë mandatit tim presidencial, nuk do të ushtroj të drejtën e faljes për asnjë individ të dënuar për vepra penale në marrëdhëniet familjare (përfshirë këtu por jo vetëm, nenet 79/c, 130/a, të Kodit Penal). Nëse për zbatimin e angazhimit të mësipërm në ushtrimin e të drejtës së faljes, nevojiten ndryshime në ligjin “Për faljen”, kërkoj angazhimin dhe bashkëpunimin e institucioneve të tjera, për ndërmarrjen e nismës ligjore për këtë qëllim.

Gjithashtu i bëj thirrje Ministrisë së Drejtësisë si nismëtare për projektligjet për dhënie amnistie, por edhe ligjvënësve të Kuvendit të Shqipërisë, që në vijim në asnjë rast në këto projektligje, të mos përfshihen si subjekte përfituese të tyre, të dënuarit të cilët kanë kryer vepra penale në marrëdhëniet familjare. Është koha për të rritur bashkëpunimin dhe veprimin e të gjithë institucioneve me qëllim ndëshkimin shembullor të dhunës në familje”, u shpreh Meta.

Vrasja e Fildes Hafizit/ KLD inspekton gjyqtarët e Kavajës që dënuan me 3 vjet burg ish-bashkëshortin e saj

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka nisur ditën e djeshme një inspektim në Gjykatën e Kavajës pas vendimit të dhënë 2 vite më parë për Fadil Kasemin, që vrau me armë zjarri në zonën e “Xhamllikut” në Tiranë, ish-bashkëshorten e tij Fildes Hafizi. KLD ka nisur një verifikim ndaj vendimit të tre gjyqtarëve të Kavajës, që dënuan me tre vite burg Kasemin më 28 prill 2016. Kasemi përfitoi nga amnistia e votuar nga qeveria Rama, e cila e la të lirë në fillim të këtij viti. Tre gjyqtarët që do të inspektohen nga KLD janë Eda Kaja, Luan Lusha dhe Markelian Koço. Dy inspektorë do të tërheqin dosjet nga Gjykata e Kavajës për të parë nëse është zbatuar si duhet ligji. Ngjarja e vitit 2015 kur Fadil Kasemi tentoi ta vriste ish-bashkëshorten gjyqtare në një restorant në Golem nuk u klasifikua si tentativë vrasje, por për “mbajtjen pa leje të armëve luftarake” dhe të “dhunës në familje”. Ish-bashkëshorti i gjyqtares u dënua për “armëmbajtje pa leje në banesë” që dënohet nga 1 deri në 5 vjet burg, dhe jo për “armëmbajtje pa leje në makinë apo ambiente publike” që dënohet nga 7 deri në 15 vjet burg. Fadil Kasemit në vitin 2015 iu gjet një armë e rregullt për të bërë qitje në çantën e tij, të cilën ia la në dorëzim pronarit të hotelit. Një tjetër lehtësi që çoi në lirimin e Kasemit ishte fakti që ka disa familjarë të papunë, ndërkohë që rezulton se është tregtar i fuqishëm dhe ka një dyqan në pronësi të tij tek “tregu çam”. Të gjitha këto fakte bënë që ish-bashkëshorti i gjyqtares të përfitonte nga amnistia dhe të lihej i lirë. Ndërkohë pas deklaratave tepër tronditëse të së bijës së Hafizit, që konfirmonte dhunën e të atit, mediat kanë zbardhur të tjera dëshmi tronditëse në lidhje me vrasjen e gjyqtares së Shkodrës. Dje kanë dëshmuar dy prokurore, shoqe të gjyqtares së vrarë, të cilat kanë pohuar se gjyqtarja 39-vjeçare ndihej e frikësuar dhe shpesh herë shprehte shqetësim se ish-burri i saj Fadil Kasemi do ta vriste. Prokurorja gjithashtu ka shtuar se kur fëmijët ktheheshin nga vizitat tek babai i tyre, ndiheshin të terrorizuar. “Kur fëmijët iknin te babai ktheheshin të terrorizuar dhe Fildesi i çonte të psikologu”, mësohet të ketë thënë ajo. Sipas shoqes së nënës së dy fëmijëve, arsyeja që çoi Kasemin drejt vrasjes së ish-gruas ishte fakti se kjo e fundit e divorcoi, pasi sipas saj ai nuk pranonte ndarjen.

Gratë viktima të dhunës, të rinjtë ne protestë,skuqin me bojë muret e ministrisë

Pjesëtarë të shoqërisë civile marshuan sot në një protestë në nderim të viktimave që janë vrarë nga ish bashkëshortët apo dhe bashkëshortët e tyre. Referuar rastit të fundit që ndodhi pak ditë më parë në vendin, tonë ku u ekzekutua një gjyqtare nga ish bashkëshorti i saj, të rinjtë e shoqërisë civile kanë kërkuar që të ngrihet zëri dhe shteti të forcojë zbatimin e ligjit. Protesta nisi nga Ministria e Drejtësisë, aty ku ata hodhën mureve bojë të kuqe dhe tullumbace të zinj e më pas janë nisur drejt godinës së Kuvendit të Shqipërisë.